12 Gün Savaşı’ndan 40 Gün Savaşı’na: Kazanan da belli kaybeden de

İsrail ve ABD’nin Ortadoğu’yu dönüştürme girişimlerinin kilit ülkesi İran. İran’a uzanan yol Filistin, Lübnan, Suriye, Libya ve Irak’tan geçiyordu. Bu ülkeler, İran seferine çıkılmadan önce temizlenmesi gereken mıntıkalardı. Bu strateji bizzat dönemin İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennet tarafından 2018’de formüle edilen “ahtapot doktrini”ne dayanıyor.

Doktrine göre İran’ın bölgedeki kolları yerine “ahtapot”un başı hedef alınmalı. Bunun için de kolların kesilmesi gerek. Öyle de oldu. Hamas’ın, Hizbullah’ın, Şam’ın çökertilmesi adım adım hayata geçirilen bu stratejinin eseriydi. Koşullar oluşturulunca da en sonunda İran’a yönelindi.

5 YILDA ÇIKARILACAK 7 SAVAŞ

BM Genel Sekreteri’nin danışmanı Prof. Jeffrey Sachs Antalya Diplomasi Forumu’nda Netanyahu ve ABD’nin Ortadoğu’yu İsrail için şekillendirmeye soyunmalarını şöyle aktaracaktı: “Bu programın bir adı var: Operation Timber Sycamore. Suriye, İsrail’in kışkırttığı 6 savaştan biri; Lübnan, Irak, Libya, Somali, Sudan. Bir de Yemen var. General Wesley Clark 2011’de Pentagon’a 5 yılda çıkarılacak 7 savaşın listesini verdi. Bunlardan sadece biri, İsrail’in şiddetle istediği, İran-ABD savaşı henüz çıkarılamadı. Bu savaşların hiçbiri kaçınılmaz değildi, tercih edildi.”

‘GERÇEKLEŞMEYEN TEK SAVAŞ’ GERÇEKLEŞTİ!

Sachs’ın “gerçekleşmeyen tek savaş” olarak nitelendirdiği o savaş, 13 Haziran 2025 tarihinde patlak verdi. İsrail, ABD’nin de desteğiyle "Yükselen Aslan" adını verdiği operasyonla İran’a savaş açtı. Netanyahu yönetiminin saldırı bahanesi İran’ın

nükleer programıydı.

13 HAZİRAN 2025: BİRİNCİ İRAN SAVAŞI

12 gün süren Birinci İran Savaşı 24 Haziran 2025 tarihinde son erdi. İran ağır darbeler alsa da mukavemetini “Epstein İttifakı”na göstermişti. Emperyalist-siyonist barbarlık Tahran’ı yoklarken sınırlarını da görmüştü. Bu İsrail-ABD ile İran arasındaki kapışmanın birinci raunduydu. Sekiz ay boyunca Ortadoğu’ya çıkarma yapan Trump’ın askeri yığınağı ikinci savaşın habercisiydi. Öyle de oldu.

SAVAŞIN İKİNCİ PERDESİ 28 ŞUBAT’TA AÇILDI

İsrail ve ABD, 12 Gün Savaşı’nın ikinci perdesini sekiz ay sonra 28 Şubat 2026’da açtı. Washington ile Tahran arasındaki müzakereler sürerken İsrail ve ABD İran’ı vurdu. "Epic Fury" (Destansı Öfke) Operasyonu adı verilen saldırılar tüm bölgeye yayıldı. İsrail 2 Mart’tan itibaren Lübnan’a da savaş açtı.

İran ise İsrail ile birlikte ABD’nin Kuveyt, Irak Kürdistanı, Ürdün, BAE, Katar, Suudi Arabistan’daki askeri üslerine misillemelerde bulundu.

40 gün süren İkinci İran Savaşı’nda 8 Nisan itibariyle ateşkes ilan edildi. İran ağır yara alsa da, ekonomik-askeri alt yapısı çökertilse de görülmemiş bir direnç gösterdi. Tahran’ın Hürmüz Boğazı hamlesi Trump’a diz çöktürdü. “Epstein ittifakı” ateşkesi, üstelik de İran’ın 10 maddelik şartlarını kabul etmek zorunda kaldı.

ABD ve İsrail her iki İran savaşında da hızlı bir zafer beklentisi içindeydi. Ancak öyle olmadı. Trump’ın emperyalist dostları dahi imdada yetişmedi. Almanyası, Fransası, İngilteresi savaş örgütü NATO’su kimse bu suça ortak olmak istemedi. Başlarına gelebileceklerinin farkındaydılar.

İLK İKİ RAUNTTA YIKAMADILAR, ÜÇÜNCÜSÜ DE OLACAK!

Emperyalist-siyonist suç ortakları, büyük bir gürültüyle başlattıkları İkinci İran Savaşı’nda da zafer ilan etseler de “ilan edilmemiş” bir yenilgiyle çıktılar. Ağır darbeler alan İran emperyalizmin yenilmez olmadığını gösterdi. Devasa askeri kapasitesine rağmen ABD ve İsrail’in saldırıları Tahran’a diz çöktüremedi. Amerikan basını ve yetkilileri dahi yaşananların Trump açısından bir hezimet olduğu konusunda hem fikir.

Ancak emperyalistler, Siyonistler durmayacaktır. Zamana yayılmış bir strateji söz konusu. İran artık açık bir savaş sahası. İran’ı vurarak güçten düşürmek, istikrarsızlaştırmaktan vazgeçmeyeceklerdir.

Bu savaşın burada bittiğini söylemek zor. İlk fırsatta yeniden İran’ın üstüne çullanacaklar. 13-24 Haziran 12 Gün Savaşı birinci raunttu, 28 Şubat-8 Nisan 40 Gün Savaşı ikinci. İsrail-ABD’nin uzun vadeli stratejisinde öyle ya da böyle üçüncü etap da olacaktır.