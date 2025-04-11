14. Alaçatı Ot Festivali’nde müzik keyfi

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi’nce bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan arasında misafirlerini ağırlayacak. Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerinin ön plana çıkacağı festivalin ilk günü olan 17 Nisan’da, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İskender Paydaş, muhteşem orkestrası ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Festivalin ikinci gününde gönüllerde taht kuran Zeynep Bastık, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Türk Müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, eşsiz şarkıları ve büyüleyici performansıyla festivalin son gününe damga vuracak.