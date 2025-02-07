1500 kursiyer eğitim için dayanışma merkezinde

BirGün EGE

Yunusemre Belediyesi Dayanışma ve Eğitim Merkezleri, 1500 kursiyere çeşitli branşlarda eğitim veriyor.

12 Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi’ni bünyesinde bulunduran Yunusemre Belediyesi, kursiyerlerin bir yandan kurslarda el becerilerini geliştirmesine diğer yandan ise ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunmasına olanak sağlıyor.

El emeği pazarlarına sık sık ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Balaban, üreten kadınları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.