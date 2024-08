17 Ağustos Marmara Depremi’nin 25. yılı

Tayfun KAHRAMAN - Şehir Plancısı Dr.*

Büyük Marmara Depremi’nin üzerinden tam 25 yıl geçti. Bu felaketin acıları hâlâ taze iken ülkemiz ne yazık ki felakete dönen birçok deprem daha yaşadı. Deprem ülkesi olduğumuz gerçeği görmezden gelindi, dersler çıkarılmadı, gerekli önlemler alınmadı, sonucunda on binlerce canımızı daha yitirdik. Şu anki halimiz ile bir depreme daha yakalanırsak, aynı sonuçların yaşanacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Buna rağmen aynı hataları yapmaya devam ediyor, kusurları gidermek yerine örterek, kalıcı tedavi yerine pansumanla günü kurtarıyor ve makûs kaderimizi bekliyoruz.

Şu bir gerçek ki son 25 yıldır depremleri çok yoğun konuşuyoruz. Yaşanan en küçük sarsıntı bile günlerce depremlerin oluşum mekanizmasını, fay hatlarını, bunların üretebilecekleri depremlerin büyüklüklerini konuşmamıza yetiyor. Özellikle Yerbilim uzmanları canlı yayından canlı yayına koşarak bu doğa olayının oluşumuna dair son bilimsel gelişmeleri anlatıyor. Tüm ülke neredeyse konunun uzmanları kadar, ülkemizin fay hatları haritasına hâkim. Hepimiz depremlerden çok korkuyoruz, bu nedenle belki ihtiyacımız olmayan bilgilere bile hâkimiz ama yaşanan acıları önlemek konusunda ise bir o kadar yetersiziz.

Elbette bu konuda sade vatandaşların sorumluluğu sınırlı ve asıl olarak idarecilerin yeterli ve yetkin olmaları gerekiyor. Fakat her yaşanan deprem sonrası onlardan benzer nutukları dinlemeye devam ediyoruz: yasal değişiklikleri yapacağız, kentsel dönüşümü hızlandıracağız, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz, şu kadar konut yapacağız, vs. vs. Yaşadığımız gerçeklik ile bu sözler hiç uyuşmuyor. Yasal değişiklikler her seferinde yeni sorunlar doğuruyor, kentsel dönüşüm rant değeri yüksek yerlerle sınırlı kalıyor, kaçak yapılaşma aflarla teşvik ediliyor ve vaat edilen yeni konutlara erişim ne yazık ki sınırlı kalıyor. Özellikle alt gelir grubu deprem karşısında, yaşanan ekonomik buhranla beraber kendini daha da çaresiz hissediyor.

Elbette bugüne kadar deprem konusunda çalışmalar yapılmadığını söyleyemeyiz. Hem merkezi yönetim hem yerel yönetimlerin çalışmaları olsa da; bu yapılanlar ancak pansuman niteliğinde tedavi etmekten çok uzak çabalar olarak kaldılar. Öncelikle 85 milyon olarak yaşadığımız bu çaresizliğe karşı, kamu otoritesinden gerçekçi çözümler için bir irade göstermesini bekliyoruz. Bu iradeyi ortaya koyacak ilk gösterge ise tüm toplum kesimlerinin kendini ait hissedeceği; yerel ve merkezi yönetim yapılarını, kamu ve özel sektör temsilcilerini, üniversiteleri, sivil toplum örgütlerini, meslek kuruluşlarını ve en önemlisi tüm kentlileri kapsayan bir organizasyon şeması kurmak olacaktır. Bilimin ve toplumsal ihtiyaçların belirleyiciliğinde, kısıtlı kaynakları maksimum verimle kullanarak bizim adımıza karar verecek bu organizasyonlar; deprem konusunda ortak akılla yapılanların sahiplenilmesini sağlarken denetimi de arttıracaktır.

Bugün ihtiyacımız olan ortak aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, kırılgan yapı stokunun yarattığı riskleri ortadan kaldırarak güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmaktır. Belli çıkar çevrelerini koruyarak, deprem önlemleri alıyoruz söylemleriyle adaletsiz mülkiyet ilişkileri çerçevesinde kentsel rantı önceleyen uygulamaların, bizi sonuca yaklaştırmadığını iyi biliyoruz. Tecrübelerimizin gösterdiği gibi, artık deprem konusunda belirsizlikler ve iş bilmezliklerle kaybedecek vaktimiz yok. Bu nedenle acilen, deprem ne zaman ve nerede olacak diye fal açmayı bırakarak, yarın deprem olacakmış gibi çalışmalı; ortak akla ve bilime dayanan, dayanıklı konutlarda yaşam hakkını önceleyen katılımcı bir yönetim sistemi kurmalıyız.

Tam çeyrek asır önce yaşanan Marmara Depremi ile gerçek anlamda yüzleşmiş olsaydık, bugün bambaşka bir gelecek inşa etmiş olabilirdik. Belki de 6 Şubat Depremleri böylesine bir felakete dönüşmüş olmazdı. Kamu kaynaklarını siyasal değil toplumsal fayda üretmek için kullansak, bilimin sesine kulak kabartsak depremlerle gelen felaketleri önleyebilirdik. Artık bunların başkaları tarafından yapılmasını umut ederek bekleme zamanı geçti. Hepimiz için elini taşın altına koyma, bilgimiz ve emeğimizle yapılacaklara öncülük etme zamanı. Yoksa yarın çok geç olacak.

*Silivri Cezaevi’nden yazdı. (Silivri 9 No’lu Cezaevi A-42)