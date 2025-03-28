19 Mart darbesinin düşündürdükleri

Hüseyin SAYGILI

Türkiye’nin son 23 yılına baktığımızda, AKP iktidarının artık demokrasiden tamamen koptuğunu açıkça görebiliriz. Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce sarf ettiği “Demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz” ve “Demokrasi amaç değil, araçtır” sözleri, bugün çok daha anlamlı hale geldi. Görünen o ki Erdoğan, demokrasi tramvayından çoktan inmiş ve bir daha binmeye de hiç niyeti yok.

Bugün dünyada otoriter rejimlerle yönetilen birçok ülke bulunuyor. Erdoğan’ın bu ülkelerden ve liderlerinden etkilendiğini, özellikle de zamanın ruhuna uygun şekilde kendi yönetimini pekiştirme çabasında olduğunu görebiliyoruz. Putin, Trump gibi liderlere duyduğu sempati, onun demokrasiye duyduğu ihtiyacın giderek azaldığını gösteriyor. Bu anlayışa göre demokrasi, bir gereklilik değil, sadece bir araç.

2017 REFERANDUMU İLE KURULAN SİSTEM ÇÖKTÜ

Erdoğan’ın 2017 referandumu ile getirdiği yeni sistem, artık tamamen tıkandı. Ekonomi çöküş içinde, milyonlarca insan yoksulluk sınırında yaşıyor. Ülke kaynakları belli çevreler tarafından yağmalanmış ve bu servetler yurt dışına kaçırılmış durumda. Erdoğan, olası bir seçim yenilgisinin, yarattığı tüm bu yıkımın hesabını vermek anlamına geleceğini biliyor. Bu yüzden artık seçimleri de bir tehdit olarak görüyor.

Bugün geldiğimiz noktada, Erdoğan iktidarını seçim yoluyla koruyamayacağını anladığı için, toplumsal muhalefete yönelik baskıları artırmış durumda. Son bir haftada yaşananlar, muhalefetin yükselişini durduramadığını ve bunun onu daha da sert önlemler almaya ittiğini gösteriyor. Tek adam rejimlerinde sıkça kullanılan “Kullanma Kılavuzunu” devreye sokarak, çeşitli yöntemlerle, parti liderlerini hapse atma, partileri kapatma, rakip siyasi partilere operasyon düzenleme gibi yollarla iktidarını korumaya çalışıyor.

Tüm bunları tespit edebiliyorsak, Türkiye’nin nasıl bir yönetim biçimine sürüklendiğini de net bir şekilde görebiliriz. Türkiye, adım adım faşizme doğru ilerliyor. Artık ülkede hukukun varmış gibi gösterilmesinin bir anlamı kalmadı. Hukuki süreçler, sadece muhalefeti sindirmek için kullanılan bir araç haline geldi.

Örneğin, Ekrem İmamoğlu’nun belediye uygulamaları üzerinden yürütülen hukuki mücadele ya da sahte diploma tartışmaları, bu sistemin değişmesini sağlayabilir mi? Türkiye’de artık hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu görüyoruz. Bu nedenle, değişim için hukukun kendi mecrasında işlemesini beklemek yerine, toplumsal muhalefetin örgütlü mücadelesini yükseltmek gerekiyor.

UMUDU YEŞERTEN MİLYONLAR

Günlerdir sokaklarda yürüyen milyonların sesine kulak verelim. Bu insanlar, Erdoğan iktidarından umutlarını kesmiş ve yeni bir gelecek talebiyle meydanlara çıkmış durumda. Umudumuz, sokağa dökülen kitlelerdedir. Aynı zamanda bu kitlelere doğru önderlik etmektir. Bu görev başta ana muhalefet partisi olmak üzere tüm muhalefetin sorumluluğu olmalıdır.

Bugün, 15 milyon insan Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olması için oy vermiştir. Bu, Türkiye siyasetinde tarihi bir dönüm noktasıdır. Toplumsal muhalefetin yükselişine katkı sağlayan bu gelişme, halkın değişim iradesini ortaya koymuştur.

Hukukun dışlandığı, keyfi kararlarla insanların hayatlarının karartıldığı bir ortamda halkın direnme hakkı vardır. Bu, en doğal ve meşru bir haktır. Bütün yurttaşlarımızın, bu baskıya karşı dimdik ayakta durma hakkı vardır.

Haksızlığa karşı boyun eğmeyenlere, direnenlere, umudu büyütenlere bin selam olsun!