19 Mart süreci tam gaz sürüyor: Muhalefete tek yol kaldı

Politika Kolektifi

İktidarın muhalefeti tamamen ortadan kaldırmaya yöneldiği 19 Mart süreci tam gaz sürüyor. Halkın sokaktaki direnişi ile frene basmak zorunda kalan iktidar cephesi, CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyumla birlikte niyetinden vazgeçmeyeceğini gösterdi.

Şimdi sorun muhalefet güçlerinin bundan sonra nasııl bir strateji izleyeceği. Sermaye çevrelerinden iktidar ortaklarına tüm düzen içi aktörler tercihini belirlemişken, muhalefet için tek çare direnmek.

Peki nasıl? Bu hafta forum sayfalarımızda Akademisyen Cangül Örnek, Gazeteci Ergin Yıldızoğlu ve Siyaset Bilimci Murat Somer bu hafta bu sorunun yanıtını aradı.

***

AKADEMİSYEN CANGÜL ÖRNEK YAZDI: MUHALEFETİN TEK ÇARESİ DİRENMEK

Solun böyle bir dönemde CHP’ye yapılan operasyona karşı net tavır takınan ama onun ötesine geçen bir yaklaşımla ve kendi siyasal gündemiyle siyaset yapması çok önemli. Bu dönemi büyük krizler ve aynı zamanda büyük olanaklar dönemi olarak görmek gerektiğini düşünüyorum.

***

GAZETECİ ERGİN YILDIZOĞLU: SOLDA BİRLİK VE CESARET

Bu süreç, ikili paralel bir hukuk düzeni inşa etti: Yasalar birilerini koruyor ama onları bağlamıyor. Yasalar birilerini bağlıyor ama onları korumuyor. Şimdi, mühürsüz pusulalar, 15 Temmuz arkasından yaşananlar ile bunu yan yana koyalım ve düşünelim.

***

SİYASET BİLİMCİ MURAT SOMER: HALK TRİBÜNDE DEĞİL SAHADA OLMALI

