19 Mart: Yozlaşmaya hayır, dayanışmaya evet!

Nazlıcan Irmak - Hacettepe Üniversitesi öğrencisi

19 Mart itibarıyla üniversite öğrencileri “Toplumdaki yozlaşmaya hayır, dayanışmaya evet!” demek için sokaktalar. Bu yalnızca bir günün değil, yılların biriktirdiği öfkenin, susturulmuş gençliğin ve yok sayılmış fikirlerin haykırışıydı.

23 yıllık AKP iktidarının topluma dayattığı çürüme yalnızca sokaklara değil, üniversite kampüslerine, sınıflara ve arkadaşlık ilişkilerine kadar sızmış durumda. Gençlik, “kayyım” rektörün yönettiği üniversitelerde okumanın, bilimsel eğitimden çok, yönetilme mücadelesine dönüştüğünün farkında. 19 Mart, işte bu düzene karşı bir başkaldırıdır.

Bugün üniversiteler, demokratik bir işleyişten uzak, tepeden inme atamalarla yönetilen yapılar haline gelmiştir. Akademik hiyerarşi, fakültelerin her köşesine sızmış durumda; profesörler bölüm başkanlarının gölgesinde, öğrenciler ise birer kayıt numarasına indirgenmiş. Eleştirel düşünceye alan bırakmayan, sadece müfredat yetişsin diye sürdürülen dersler ise bilimsellikten çok formaliteye hizmet ediyor.

Bir mühendislik öğrencisi olarak üzülerek söylüyorum: Hâlâ ezberci sistemin, hayatla bağı kopuk Yunan harflerinden oluşan formüllerin peşinde sürükleniyoruz. Gelişen teknolojiden uzak ders içerikleri, öğrencinin değil, yalnızca hocanın bildiğini kutsayan bir zihniyeti yansıtıyor. Z kuşağını anlamak yerine, onlara eski bilgileri dayatan bir akademik yapı içindeyiz. Sınıf içi mobbing olağanlaşıyor, ders veren profesörler öğrencilerle güç gösterme savaşı veriyor. Bunun bir örneği de bazen siyasi görüşleri örtüşmediği için bazen öğrenci arkadaşlarını kendisine karşı örgütlüyor diye ders veren eğitimcinin öğrenciye yıllarca zulmetmesidir. Bilinen en klasik zulüm yöntemleri de bilerek dersten geçirmemektir. Öğrenci için ise bu durum artık her zamankinden daha kritiktir. Çünkü bir dönemin uzaması bir aile için daha fazla borç, daha fazla kaygı demektir. Hacettepe Üniversitesi’nde son yıllarda yaşanan genç intiharların ardındaki gerçeklerden biri de öğrencilerin bu işkenceye dayanamamalarıdır.

Bizler üniversite okumanın bir ayrıcalık değil, temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Eğitim ücretsiz, ulaşılabilir ve demokratik olmalıdır. Üniversitelerde; atanmış rektörlerin, danışıklı dövüşle şekillenen senatoların değil; özgür bilimin, dayanışmanın ve öğrenci iradesinin sesi yankılanmalıdır.

Biz öğrenciler artık ülke gündemini takip etmekten, her gün başka bir krizle uyanmaktan yorgunuz. Barınma krizi, geçim derdi, işsizlik ve gelecek kaygısı gençliğin her hücresine işlemiş durumda. Hobilerimize vakit ayırmak bir yana, temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Hayatlarımız birkaç metrekarelik odalara sıkışmışken, bu dar alanda bir de akran zorbalığı ile yüzleşiyoruz. Kapitalist bireycilik, üniversite gençliğini dahi zehirledi. AKP’nin topluma dayattığı patron-müşteri ilişkisi modeli, akran ilişkilerimize bile sirayet etti. Rekabet, yalnızca özel sektörde değil, artık öğrenci arasında da bir varlık sebebi.

Çocukluk çağımızdan bu yana başarı puanlarla, test sorularıyla ölçüldü. İlkokulda başlayan bu yarış lisede normalleşti, üniversitede ise neredeyse bir zorunluluk haline geldi. Notlar için rekabet eden, staj bulmak için “tanıdık” arayan, mezuniyet sonrası işsizlikten korkan milyonlarca genç olduk. Tüm bu tablonun sorumlusu bireyler değil; bizi yarıştıran, dayanışmayı unutturan bu çürümüş sistemdir.

Her yıl milyonlarca genç mezun oluyor. Ancak onları bekleyen şey, gelişmekte değil küçülmekte olan bir ekonomide işsizlik. Torpili olmayan, referansı olmayan gençler “ev genci” olmaya mahkûm ediliyor. Yüksek lisans artık bir akademik gelişim değil, işsizliği erteleme aracı olarak görülüyor. Oysa üniversite sermayenin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamanın aracı değil eleştirel ve bilimsel düşüncenin yetiştiği toprak olmalıdır.

İşte bu atmosferde gençlik, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma girişimiyle kıvılcımlanan bir hareketin parçası oldu. Bu isyan, yalnızca politik bir figüre sahip çıkmak değil; üniversitelerdeki antidemokratik düzene, gençliğe dayatılan geleceksizliğe karşı yükseltilen bir çığlıktı. Gençler biliyor ki; mezuniyet sonrası sunulan parlak bir gelecek yok. Bu yüzden değişim hemen şimdi olmalı!

Bu süreçte kol kola girmeyi sokakta, örgütlü olmayı boykotlarda, dayanışmayı sınıflarımızda deneyimledik. Yeni bir hikâye yazma arzusu artık geriye döndürülemez. Çünkü dipteyiz ve buradan birlikte kalkacağız. 19 Mart’taki ses bu yüzden yüksekti: Bu bir isyandır. Bu bir çağrıdır. Yozlaşmaya karşı, dayanışmaya davettir!