1980 Darbesi'ne giden yolun anatomisi

CANER ALMAZ

Osman Balcıgil’in son romanı Yağmur Çiseliyor, Türkiye’nin 1980 darbesine hızla sürüklendiği bir düzlemde yaşanan Çorum Katliamı’nı merkezine alıyor ve yaşanan tüm acı olayları silsile halinde anlatıyor.

Yazdığı dönemsel, ezoterik ve biyografik romanlarla ciddi bir okur kitlesi edinen Osman Balcıgil, kaleme aldığı romanlarında gerçek karakterlerle birlikte ülkemizi ve dünyayı etkileyen tarihi olayları da konu olarak belirliyor. Önceki romanlarında tarihi karakter olarak Celile Hanım, Sabahattin Ali, Suat Derviş, Cahide Sonku ve Afife Jale’yi konu edinmişti Balcıgil. Yazdığı biyografi romanlarıyla bilinen ancak tanınmayan bu isimleri okurlarına yakından aktarmıştı.

Dönem romanlarında da ülkemizin ve dünyamızın yakın çağında yaşanan olayları merkezine alan Balcıgil, 6-7 Eylül Porgromu, 68 kuşağı, 1980 darbesine giden süreçte yaşanan sağ-sol çatışmalarını merkezine alarak romanlarını okurlarıyla buluşturmuştu. Putlar Yıkılırken’de okurlarını Nazım Hikmet’le buluşturken, Ters Kanatlı Şahin’de İkinci Dünya Savaşı günlerine dönerek o dönemi anlatmıştı.

Osman Balcıgil’in Destek Yayınları tarafındam yayımlanan son romanı Yağmur Çiseliyor’da yine bir dönem romanına imzasını atıyor. Türkiye’nin 1980 darbesine hızla sürüklendiği bir düzlemde yaşanan Çorum Katliamı’nı merkezine alıyor ve yaşanan tüm acı olayları silsile halinde anlatıyor.

Romanda yıl 1980’dir ve Türkiye, sol-sağ çatışmalarında binlerce insanını sokaklarda kaybetmiştir. 1970’li yılların başından itibaren başlayan, siyasi hükümetlerin ve başka güçlerin sürekli güdümlediği bu olaylar şiddetini arttırarak devam ettirmekte, eylemlerde, sokaklarda, okullarda, kahvehanelerde, iş yerlerinde, derneklerde, lokallerde, grevlerde insanlar bombalanarak, silahla vurularak, gözaltında kaybedilerek öldürülmektedir. Kahramanmaraş’ta, Malatya’da, Sivas’ta organize edilmiş bir halde Alevi yurttaşların evlerine, köylerine, işyerlerine yağma yapılmış, sağ-sol çatışmasının dışında bu sefer de mezhep çatışmaları gün yüzüne çıkmıştır.

Romanımızın kahramanları Metin ve Ceren, üniversitede Charles Dickens vesilesiyle tanışmışlar ve sevgili olmuşlardır. Metin bir turist rehberidir ve Çorum kırsalındaki köylere Amerikalı bir halı-kilim uzmanını götürecektir. Normalin kat kat üstünde bir para alacaktır ve üç hafta çalışacaktır. Üstelik Ceren de Çorumlu’dur. Aklındaki çekincelere rağmen Ceren onu ikna eder, hatta kendi köylerinde ailesine, dedesine gitmesi noktasında tembihler.

Böylelikle Metin yolculuğa çıkmaya karar verir. Profesör Trevor’ın ayarladığı karavanla yolculuğa çıkarlar. Ankara üzerinden Çorum’a varırlar. Başlangıçta çok babacan bir tavır sergileyen profesör, köyleri dolaşmaya başladıktan sonra gerçek niyetini ortaya çıkarmaya başlar. Çorum’daki köylerde yaşayan Alevi ve Sünni yoğunluğu tespit etmek, herhangi siyasi/dini temelli bir çatışmada reaksiyonlarının ne olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Çevirmen olarak söylediklerini halka aktarırken kanı donar Metin’in. Bir şeylerin ters olduğunu anlar. Ayrıca her akşam Çorum’da ülkücülerle, askerlerle, Peck isimli başka birisiyle görüşmektedirler. Bir iç karışıklık tertip etme niyetleri vardır.

Metin korku ve panik halinde tüm bunları Ceren’e telefonla aktarır. Ceren ona abisi Hüseyin’le buluşması gerektiğini söyler. Hüseyin öğretmendir TÖB-DER ilde oldukça aktiftir. Metin’in aktardıkları üzerinden Çorum’u karıştırmaya yönelik bir plan yapıldığı anlaşılır. Aynı Kahramanmaraş’ta, Malatya’da olduğu gibi Alevi vatandaşlara saldırı planlanmaktadır. Yaşanan katliamlardan ders çıkartan solcular ve Alevi’ler, bu sefer kendilerini savunmak için hazırlanırlar. Planlar yapılır, köyler ve şehirdeki mahallelerin savunulması için ne gerekiyorsa yapacaklardır.

Osman Balcıgil, Çorum’da tertip edilen, başından sonuna planlanan ve ülkede iç savaş çıkartma amacıyla gerçekleştirilen bu katliamın tüm kademelerini adım adım gösterir. ABD’nin Durum Odası’ndan, Ankara’da kontrgerilla odaklarına kadar, hem itirafçıların hem de resmi belgelerin izinden bir katliamın anatomisini okurlarına sunar. İki aya yakın bir zaman dilimi boyunca süren, 57 vatandaşın katledildiği ve binlerce insanın ciddi şekilde yaralandığı, evlerin, işyerlerinin yakılıp yağmalandığı bu katliamın tüm detaylarını romanında işler.

Ülkemizin yakın geçmişinde yaşanan ve acı izler bırakan katliamlardan biri Çorum Katliamı. Darbeye giden yolda bilinçli bir şekilde kirli ellerce organize edilen tüm olaylar gibi bu olayın faillerinin de yakalanıp yargılanmadığını, soruşturmaların engellendiği ve karanlık suretlerin amaçlarına ulaşmak için ellerinden geleni yapıp ortadan kaybolduğunu görüyoruz.

Yağmur Çiseliyor, Çorum’da başlatılmaya çalışılan ve ülkenin geneline yayılması planlanan iç savaşın ne denli korkunç boyutlarda canice planlandığını gözler önüne seriyor. Osman Balcıgil, okurlarına ülkemizin acı gerçekleriyle yüzleştirmeye devam ediyor.