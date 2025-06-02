1993

“Nasıl? Slayer gibi değil mi?”

“Kim bunlar?”

“Akmar’da dolaşan liseli gençler. Zihni verdi, tabi orada dinleyince daha iyi.”

“Athena, biliyorum. Bir Antisilence değil ama güzel grup. Bunların bir demo kasedi vardı, kapağında ‘and olsun ki, trash metal ve hard core’dan asla kopmayacağız’ gibi bir şey yazıyordu.”

“Tekrar yok, tekrar yok, tekrar yok... Bence Türkçe rock’ın gelmiş geçmiş en müthiş şarkı sözü budur. Ve ayrıca şarkısı. Bulutsuzluk Özlemi’ni tek geçerim. Gerçi... Bu çocuklar da yapmış be. Şu öfkeye bak abi vokaldeki.”

“Escobar’ı çatıda vurmuşlar ya. Bir dönem kapandı...”

“Yıl da kapanıyor. Bu yıl sönük geçti. Bir Nirvana işte ama o da düşüyor.”

“Bu yılla ilgili tahlilin bu mu? Liseli metalciler, Escobar ve Nirvana... Uğur Mumcu öldürüldü lan bu yıl. Evinin önünde bombayla. Bir hafta geçmeden Adnan Kahveci öldürüldü, ki sağcı mağcı ama özel bir adamdı o, bizim Uygar danışmanlığını yapmıştı. Bir hafta sonra Eşref Bitlis. Bir ay sonra Turgut Özal... Peş peşe oldu bunlar.”

∗∗∗

“Sivas’ta insanları yaktılar, insanlar yanarken tekbir getirdiler. Güpegündüz, kentin ortasında.”

“Yakında hepimiz askere gideceğiz ve PKK her gün başka köyde katliam yapıyor. Gidip dönmeyen arkadaşlarımız var, dönenlerin de kafası kırık. Biz ne olacağız? Yani tüm bu şeyler, bu kötülük, bu vahşet. Ezilmiyor musunuz basınçtan? Moda Hacı Ahmet Bey Sokakta votka vişne içiyoruz. Okul bitti. Gelecek böyle mi gelecek?”

“Teknisyen olarak çalıştığım Amerikan şirketi kapandı ve o uzay gemisi gibi bilgisayarları biz paketledik ya, size bir şey itiraf edeceğim. Bu bilgisayarlar NATO üyesi olduğumuz için özel izinle gelmiş ve çok değerli ana parçaları var. O parçaları paketlemeden önce hepsini kırıp üstlerine “Fuck CIA” yazdım. Benim yaptığım besbelli. Amerika’da paketleri açacaklar ve görecekler.”

“Yani?”

“Yani birazdan kapı çalınıp, siyah gözlüklü iki herif içeri girip beni alnımdan vurabilir. Her an olabilir bu.”

“İyi o zaman sen trash metal dinlemeye devam et. Kimsede para yok di mi? Bir şişe votka daha alsak Fethi yazar mı deftere?”

“Barış Manço hep bu sokaktan geçiyor ya, kışın bile üstü açık arabasıyla. Bu herif ‘Barış Abi, Barış Abi’ diye o kadar el salladı ki, artık adam geçerken bizim pencereye bakıyor. Vişne suyu da al ha, eğer gideceksen.”

∗∗∗

“Dur gitme, bekle... Size desem ki, bu Athena hardcore ve trash metal’i filan bırakacak. Önce The Pale’den arak, sonra yavaş yavaş özgünleşen nefis Türkçe punk albümleri çıkaracaklar. Hatta en iyilerden biri olacaklar, belki de en iyileri.”

“Papirus’ta öyküleri çıkan Faruk diye biri var. Gelecek yüzyılda edebiyatımızın en iyi romanlarını yazacak...”

“Senin gibi Gergedan’da takılan fotoğrafçı bir abi, bu yıl üniversiteye başlamış başka bir fotoğrafçı kız ve bir de şu anda Kağıthane’de bir poliklinikte zar zor iş bulmuş, bir yandan da ek işler yapan bir hekim var... Bir gün üçü bir araya gelip Türk sinemasının en güzel filmini yapacaklar.”

“Bu sabah Düzce’de kartopu oynayan Feyyaz diye bir velet. Bir gün mizah denilince ilk o akla gelecek.”

“Amerika’da senin kırdığın bilgisayar parçaları açılırken, onlardan biraz uzakta bir laboratuvarda mikroskop başında çalışan Mardinli bir adam var. O Nobel alacak.”

“Bursa’da, Denizli’de, Erzurum’da donlarına işemekle meşgul kız ve oğlan bebeler var. Hepsi harika oyuncular, sanatçılar olacak.”

“Konyalı ve Adanalı iki bebek, büyüdüklerinde bu sokakta ev tutup muhteşem dans şarkıları yapacaklar. Bugün 10 yaşında olan Eskişehirli bir oğlan, adını Turgut Uyar’ın bir şiirinden alan bir grubun solisti olup, adını Mümtaz Soysal’ın bir yazısından alan Bulutsuzluk Özlemi’ne bile şapka çıkartacak ve sonra her gün buralarda kızıyla gezecek.”

“Bütün bunları bilebilir miyiz?”

“Bilemeyiz, çünkü 1993 yılındayız.”

“Peki ne yapacağız? Önerin ne?”

“Ayakta kalacağız. Üreteceğiz. Berbat işlerde patronlarımıza aldığımızın yüz misli para kazandırırken, kendimizi de tüketmeyeceğiz. Çocuklarımız olursa, ki şart değil ama olsa iyi olur, onları harika insanlar olarak yetiştirmeye çalışacağız. Bu basınç bitmeyecek. Ama biz de bitmeyeceğiz. Beynimiz zonklasa da, durmayacağız. Ve bir gün burada yine votka vişne içeceğiz.”

“Fuck CIA yazmaya devam.”

“Tekrar yok, tekrar yok, tekrar yok...”