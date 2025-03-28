2 binden fazla otizmli bireye destek verildi

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın’a kazandırılan 6 Otizm Destek Merkezi hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri’nden bugüne kadar 2 binden fazla otizmli birey hizmet aldı. 964 çocuğun destek aldığı Otizm Destek Merkezleri’nde alanında uzman personeller görev yapıyor. Efeler, Nazilli, Kuşadası, Germencik ve Karacasu ilçelerinde bulunan Otizm Destek Merkezleri’nde çocukların ihtiyaçlarına göre eğitim disiplinleri uygulanıyor.

Ücretsiz olan merkezlerde dil terapisi, ergoterapi, fizyoterapi, bireysel eğitimler, spor, yüzme, resim, müzik ve özel eğitim destekleri sürüyor. Merkezlerde aynı zamanda velilere de uzman psikologlar tarafından psikolojik destek sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından otizmli bireylere yönelik gerçekleştirilen yüzme etkinlikleri de devam ediyor.

Bugüne kadar 900 otizmli bireyin katıldığı yüzme etkinlikleri veliler tarafından da takdirle karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri’nin sporcuları Aydın’ın da gururu oluyor. Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile yarışmalara katılan sporcular kente altın madalyalar ile dönüyor. Otizm Destek Merkezleri’nden destek alan Mert Çelik ve Ece Volkan, masa tenisi branşında gösterdikleri başarılar ile göz dolduruyor.

Otizmde destek eğitimin öneminin bilincinde olarak çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezlerimizde yüzlerce öğrencimizi desteklemeye, velilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.