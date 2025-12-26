2. El Pazarı ilgi görüyor

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi tarafından her ayın üçüncü pazar günü Perşembe Pazarı alanında kurulan 2. El Pazarı ve Takas Etkinliği, yurttaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ücretsiz olarak stant açılabilen etkinlikte yurttaşlar, kullanmadıkları ya da satmak istedikleri ürünlerini sergileyerek hem ekonomilerine katkı sağlıyor, hem de ihtiyaç duydukları ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

El işi ürünlerden teknolojik cihazlara, giyimden süs eşyalarına, kitaplardan oyuncaklara kadar geniş bir yelpazede ürünlerin sergilendiği pazarda, satışın yanı sıra takas işlemleri de yapılabiliyor. Menteşe Belediyesi tarafından gün boyu sıcak çorba, çay ve kahve ikramının da yapıldığı 2. El Pazarı ve Takas Etkinliği, dayanışma ve paylaşım kültürünü güçlendiriyor. Hızlı tüketim alışkanlıklarına ve yüksek fiyatlı pek çok ürüne alternatif bir model sunan pazar, kent ekonomisine de katkı sağlıyor.