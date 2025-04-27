2025 1 Mayıs’ına giderken

Özkan Atar - Birleşik Metal-İş Genel Başkanı

Dünyada ve Türkiye’de işçi sınıfı, 2025 yılına, otoriter ve otoriterleşme yoluna girmiş siyasi iktidarların gölgesinde, emeğe yönelik süreklileşen saldırılarla girdi. Sağ-otoriter rejimlerin, emeğin örgütlenmesinin engellenmesi ve eylem kapasitesinin azaltılması üzerinden sömürüyü derinleştirerek sermaye birikimini sürdürmeye ve artırmaya dayanan politikaları, işçi sınıfının kazanılmış haklarını hedef almakta. Ötesinde, ABD’de Trump Hükümeti’nin göreve gelmesinden sonra uluslararası ticaret savaşlarını körüklemesi, İsrail’in Filistin’deki soykırımcı politikalarına onay ve destek vermesi, 1945’te II. Dünya Savaşı’nın dersleri üzerine kurulan şekillenmenin ulusal egemenliğe dayalı tüm esaslarını ve varolan mevcut sorunlarına rağmen, dünya barışını çok daha ciddi tehdit altına sokmuştur.

DÜZENİN KAZANANI SERMAYE

Yukarıda sözü edilen sağ-otoriter politikaların Türkiye’deki yansıması olan AKP iktidarının ekonomik ve siyasal tercihleri, işçi sınıfını giderek derinleşen bir yoksullaşmayla karşı karşıya bırakmıştır. Son dönemde Orta Vadeli Program (OVP) adı altında uygulamaya konan ekonomik model, işçi sınıfına daha fazla sömürü, daha fazla sefalet ve daha fazla güvencesizlik getirmiştir. Bu modelin özünde; üretimden ve emekten değil, finansal sermayeden, yüksek faizlerden ve ranttan beslenen bir büyüme anlayışı vardır. Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle birlikte, milyarlarca lira doğrudan halkın cebinden alınarak, dövize yatırım yapanların, ağırlıklı olarak tekelci sermayenin kasalarına aktarılmıştır. KKM, halktan sermayeye devasa bir servet transferinin adıdır. 2023 ve 2024 yıllarında bu uygulama sonucunda Merkez Bankası’nın görev zararı Cumhuriyet tarihinin rekor zararı olarak 1,5 trilyon liradır. 2025 ilk çeyreğinde 500 milyar TL faize rantiyeye aktarılırken, bütçe açığı daha şimdiden 700 milyarı aşmıştır. Aynı zamanda enflasyonu kontrol altına alma adı altında Merkez Bankası’nın uyguladığı yüksek faiz politikaları, ücretleri baskı altında tutarken ücret dışı gelir elde edenlerin kazancını artırmış, işsizliği patlatmış, hane halkı borcunu katlamış, temel tüketim ürünlerine erişimi dahi lüks haline getirmiş, gelir adaletsizliğini derinleştirmiştir. OVP kapsamında benimsenen “kamu harcamalarında tasarruf, sermayeden vergi almama” politikası, sosyal yardım ve yatırım kısıntılarıyla birlikte işçi sınıfının refahını daha da azaltmıştır. Bu düzenin tek kazananı; büyük sermaye ve finans oligarşisidir. Kaybedeni ise, sabahın köründe işbaşı yapan, alınteriyle yaşamını sürdüren milyonlarca emekçidir.

Yine 2025 yılı başında asgari ücret artışının açıklanan yıllık enflasyonun dahi altında belirlenmesi ve temmuz ayında yeni bir artışın öngörülmüyor olması işçi sınıfının yaşam koşullarının daha da kötüleşeceği anlamına geliyor. Bunda işçi sınıfının örgütsüzlüğü önemli bir etken olarak karşımızda duruyor. Mesele sadece yüzde 7’ler civarında seyreden toplu iş sözleşmesine tabi işçi oranında yani sendikalaşma oranında değil. Ne yazık ki mevcut işçi sendikalarının önemli bir bölümü de sermayeye ve siyasi iktidarın sermaye yanlısı politikalarına karşı teslimiyetçi bir çizgide ilerlemeye devam ediyor.

ANAYASASIZLIK REJİMİ

Tüm bu tablonun yanında siyasi iktidar başta, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamakta ısrar ederek, Anayasal hukuk düzeninden hızla uzaklaşmakta, seçme ve seçilme hakkı, basın ve ifade özgürlüğü, sendikal hak ve özgürlükler, gösteri yürüyüşü ve toplantı hakkı gibi en temel hak ve özgürlükleri yok sayarak kayyumlarla, gözaltı ve tutuklamalarla totaliter bir yönetim anlayışını hayata geçirmektedir. Ülkemiz sendikal haklar ve insan hakları açısından neredeyse dünyanın en kötü ülkeleri arasında yer almaktadır. Gençler eğitim ve çalışma hakkı açısından geleceksizliğe itilmekte, kadınlar çalışma ve toplumsal yaşamdan dışlanarak şiddet ve cinayetlerin kurbanı edilmektedir.

Bu tablo içerisinde köklerini DİSK-Maden-İş’in fiilî ve meşru mücadele geleneğinden ve Onursal Genel Başkanımız Kemal Türkler’in ilkelerinden alan sendikamız, işçilerin söz hakkını temel alan, örgütlenme anlayışı, grev silahını tüm zorluklara rağmen kullanmaktan çekinmemesiyle metal işçileri açısından öncü bir tutum izlemekte ısrarcı olmaktadır. Özellikle de AKP iktidarının grev hakkını ve özgür toplu sözleşme düzenini fiilen ortadan kaldırmayı hedefleyen politikalarına karşı 2024 sonu ve 2025 başında yaptığımız fiilî grevlerle Anayasa Mahkemesi tarafından da hukuksuzluğu tespit edilen “grev erteleme” adı altındaki yasak kararlarını bir kez daha ve en güçlü şekilde yıkmayı başardık. Bunun tüm Türkiye işçi sınıfı adına önemli bir mevzi mücadelesi ve kazanım olduğunu düşünüyoruz. Yürüttüğümüz fiilî grevler, sadece çalışanların haklarına sahip çıkması için değil, aynı zamanda sendikal hareketin, sınıf ve kitle sendikacılığı çizgisinin yeniden güçlenmesi adına da umut olmuştur.

BİRLİKTE DİRENELİM

Bu yıl, kamu işçileri, kamu çalışanı memurlar ve MESS kapsamındaki metal işçileri için yürüyecek toplu sözleşme süreçleri önemli bir dönemeç olacak. Bu görüşmeler, sadece ekonomik taleplerin değil, aynı zamanda sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde de çetin bir mücadeleyi beraberinde getirecektir. MESS ile yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri, 160 bini aşkın metal işçisini ilgilendirmekte olup, enflasyonun dizginlenemez seyri, temel tüketim kalemlerine gelen zamlar ve artan kiralar göz önüne alındığında, gerçek bir iyileşme sağlanmasında ısrarcı olacağız.

Yaşamakta olduğumuz bu süreç, sendikal hareketin dağınıklığını, işçi sınıfının ortak hareket edemeyişinin bedelini her zamankinden fazla hissettirmektedir. Bu nedenle Birleşik Metal-İş olarak emek ve demokrasi mücadelesinde sendikaların, meslek odalarının, işçi örgütlerinin ve emeğini satarak yaşamak zorunda bırakılanların tümünün, mücadeleden yana samimi ve aktif olan herkesin ortak bir mücadele hattında buluşmalarına güçbirliği ve dayanışma içinde olmalarına katkı sunmaya çalışıyoruz. Grev yasaklarına, baskıcı yasaların dayatmalarına, sosyal harcamaların budanmasına ve sermayeye sunulan imtiyazlara karşı, birlikte direnmeden bu düzeni değiştirmek mümkün değildir. Bugün, işçi sınıfının tarihsel birikiminden güç alarak, geleceği kazanmanın tam zamanıdır.

MÜCADELEMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

2025 yılı, işçi sınıfının sadece ekonomik krizle değil, aynı zamanda siyasal baskının derinleştiği, yerel yönetimler ve muhalefetin, muhalif kurumların üzerinde yürütülen operasyonlarla seçme ve seçilme hakkının, kırıntıları kalmış temsilî demokrasinin dahi tehlikeye girdiği bir yıl olarak kaydedilmiştir. 1 Mayıs 2025’e giderken son dönemde muhalefetin de güçlendiği ve topluma cesaret vermeye başladığı, yine gençlerin ülkenin geleceğine sahip çıkarak tüm topluma umut olduğu bir dönemde, tüm bu baskılara karşı direnmenin yegâne yolu ise dağınık güçleri birleştirmek ve sınıf dayanışmasını yükselten bir hattı örmekten geçmektedir. Birleşik Metal-İş olarak biz, bu hattın oluşması ve genişlemesi için tüm olanaklarımızı seferber etmeye çalışacağız. Çünkü inanıyoruz ki: Eğer birlikte mücadele edersek, aşamayacağımız engel yoktur. 1 Mayıs 2025’den alacağımız güç ve moral ile mücadelemizi yükselteceğiz ve ülkemizin aydınlık geleceğine yürüyüşümüze devam edeceğiz.