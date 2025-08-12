2025-26 Championship sezonu: QPR, yeni sezona beraberlikle başlangıç

24 takımlı Championship’te 2025-26 sezonu Ağustos’un ikinci haftasında açıldı, EFL Championship’in mevcut adıyla 10. sezonu ve mevcut lig bölümü formatında 34. sezonu. 8 Ağustos’ta başlayan lig 2 Mayıs 2026’da sona erecek. Ligde yer alan takımların kadroların toplam değeri 1,7 milyar Euro, bizim üç takıma endeksli 1,08 milyar Euro değerindeki Süper Lig’in üstünde yer alması kayda değer. Geçtiğimiz sezon Premier Lig’den düşen Leicester City 208 milyon Euro ile ligin en değerli kadrosu, küçük şehrin büyük takımını 202 milyon Euro ile Southampton takip ediyor. Lige geçen sezon play-off maçları sonunda terfi eden Charlton Athletic 18 milyon değeriyle ligin Sheffield Wednesday’den sonra en mütevazı kadrosu. Sheffield’in mavi beyazlı takımı yeni sezona parasal sıkıntılarla başlıyor, vergi borçları, geç ödemeler, oyuncuların ve personelin maaşlarının gecikmesi ve transfer yasakları kulübü hayli yıprattı, yeni sezonda onların gidişatını zaman gösterecek.

Açılış haftasında, son sezonları küme düşme kaygılarıyla geçiren, geçen sezonu 15. sırada bitirip yaz döneminde 43 yaşındaki İspanyol teknik direktör Martí Cifuentes ile yolları ayırıp, yeni sezona Fransız teknik direktör Julien Stéphan’ı getiren mavi beyazlı QPR ilk maçında evinde Preston North End karşısında. Onlara da selam çakalım bu vesileyle, İngiltere’nin kuzeybatısında Ribble nehrinin kıyısına kurulmuş, 2002’de şehir statüsünü almış 123 bin nüfuslu şehrin takımı, nam-ı diğer “The Lilywhites” (Beyaz Zambaklar)… Geçtiğimiz sezon küme düşmekten bir puanla kurtuldular, onlar adına da sezona iyi başlamak önemli. İki takım arasındaki maçlarda QPR, Preston North End’e karşı oynadığı son dört lig maçını kazandı, haliyle maçın banko favorisi. Ancak Londra takımı son üç sezonun açılış maçını kaybetti; tarihlerinde üst üste dört açılış maçını kaybetmediklerini hatırlatalım. Preston deplasmanların bahtsız takımı, geçen sezon Championshi’'te Preston'dan (3) daha az deplasman maçı kazanan sadece Cardiff, Oxford ve Plymouth (her biri 2), bulunuyor. Mavi beyazlılar deplasmanda oynadığı son yedi maçta galibiyet alamadı (B2, M5).

Maça 4-2-3-1 dizilişinde başlıyor ev sahibi QPR, kalede Walsh, savunmada Morgan, Morrison, Mbengue, Esquerdinha, orta sahada Field, Madsen, ileri uçta Poku, Chair, Dembele, önlerinde geçen sezonun suskun golcüsü Celar. Misafir takım Preston savunma ağırlıklı 3-5-2 dizilişinde, kalede Iversen, savunmada Storey, Gibson, Hughes, orta sahada Small, McCann, Whiteman, Thordarson, Vukcevic, ileri uçta Smith, Osmajic. Maçın ilk tehlikeli atağını 4. dakikada geliştiriyor Preston, Whiteman’ın ortasında Hughes’ün soluyla uzak köşeye enfes vuruşu az farkla dışarı çıkıyor. Akabinde Small’un sağdan ortasında Gibson’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıkarken maça üçlü savunmayla başlayan QPR geniş alanlarda rakibe pozisyonlar veriyor. 6’da kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor QPR, ilerleyen dakikalarda takımın hareketli oyuncusu Chair’in yönlendirmesiyle oyuna ağırlığını koyuyor mavi beyazlılar. 27’de gole yaklaşıyorlar, Madsen’in pasında Chair’in gollük vuruşu rakip savunmadan dönüyor, ilk 30 dakikada topla daha fazla oynayan ev sahibi Dembele ve Chair ile gole yakın. 37’de QPR atağında Madsen’in pasında Esquerdinha’nın uzaklardan vuruşu Preston kalecisi Iversen’da kalıyor, 25 yalındaki Danimarkalı orta saha Nicolas Madsen ilk devrede takımın göze batan oyuncusu. 41’de aradığı golü buluyor ev sahibi, Preston savunmasında Whiteman’ın ters vuruşu kendi ağlarına giderken öne geçmenin sevincini yaşıyor ev sahibi tribünler. QPR’ın topa yüzde 68 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yoklayıp iki kez bulduğu, bir dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Ev sahibi takımın farkı artırması beklenirken 89’da beraberliği yakalıyor Preston, kontraya çabuk çıktıkları pozisyonda kaleci Iversen’ın enfes pasında Osmajic’ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşu sağ üst köşeden ağlarla buluşuyor, geçen sezon Preston’da kaydettiği 15 golle takımının lige tutunmasını sağlayan 26 yaşındaki Karadağlı Milutin Osmajic gollerine kaldığı yerden devam ediyor. 2022’de bizim futbol fakiri coğrafyada Bandırmaspor’da forma giydiğini, 2023’te Preston kulüp tarihinin rekor transfer ücretiyle takıma katıldığını hatırlatalım. Beraberlik golünün şokunu atlattıktan sonra 57’de Dembele’nin sağ köşeye giden vuruşuyla gole yaklaşıyor QPR, Iversen uzanarak çıkartıyor. Akabinde misafir takımda Frökjaer-Jensen Thordarson’un, Valentin de Vukcevic’in yerine oyuna giriyor. 67’de QPR’ın bekleneni veremeyen santrforu Celar’ın yerini Burrell alıyor. 71’de Preston savunmasında sarı kartı gören Hughes. 82’de QPR’ın gole yakın oyuncusu Dembele sakatlanarak oyundan çıkarken yerini Vale’e bırakıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 16.804 taraftarın şahitliğinde takımlar 1-1’lik skorla puanları paylaşırken QPR bir sezona daha evinde kaybettiği puanlarla başlıyor. Geçen sezon ligdeki son 18 maçın 10'unu kaybeden, teknik direktörleri Marti Cifuentes ile yolları ayıran mavi beyazlılar öne geçtikleri maçta farkı artıramamanın bedelini ödüyor. Bardağın dolu tarafında, sahadaki oyuna bakarak geçen sezona kıyasla her iki takımın taraftarları da bu sezon için daha umutlu olmalılar. Maç sonu basın toplantısında QPR’ın hocası Julian Stephan, takımının ilk devredeki performansından memnun olduğunu, gole yakın oldukları pozisyonlarda rakip ceza sahasında çoğalamadıklarını, bundan ders çıkarmaları gerektiğini dile getiriyor. Maçın adamı Preston’un 28 yaşındaki 1.93’lük kalecisi Daniel Iversen.