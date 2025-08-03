2025-26 EFL sezonu başlarken: Luton Town, iki küme düşme sonrasında

Ada futbolunun alt liglerinde yeni sezon Ağustos’un ilk gününde gece maçıyla başladı, ‘League One’da Luton Town evinde ligin yeni takımı AFC Wimbledon karşısında. Maç vesilesiyle ziyaret ettiğimiz ‘Kenilworth Stadı’ 12,056 kapasiteli, 1906’dan beri takıma ev sahipliği yapan futbol mabedi yakın geçmişte ‘Trip Advisor’ tarafından deplasman taraftarlarının ziyaret edebileceği en kötü stadyum seçilmiş, malum eskinin izleri. Takımına gelince, Ada futbolunun meraklıları hatırlayacaktır, 2023-24 sezonunda Premier League’de boy gösterdikten sonra iki sezonda iki küme düştü Luton Town, Londra’nın 50 kilometre kuzeybatısında, Lea nehrinin kıyısına kurulmuş, Bedfordshire bölgesinin 215 bin nüfuslu kasabasının bahtsız takımı, namı-diğer “Şapkacılar”. Takımın sevdalıları arasında İngiliz komedyen Eric Morecambe’de bulunuyor. “Gençliğimde futbol oynardım. Sonra gözlerim bozuldu. Bu yüzden hakem oldum.” demişliği var efsanenin…

Yeni sezonda 29 kişilik kadro 54.2 milyon Euro ile ligin en değerlisi, takımın yaş ortalaması 26, 17 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 7 futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor. Rakip AFC Wimbledon, geçen sezonun sonunda ‘League 2’ Play-off finalini kazanarak terfi etti. Yeni sezonda 3.1 milyon Euro değeriyle ligin en mütevazi kadrosu, 25 kişilik kadronun yaş ortalaması 25.1. Bilmeyenler için, Luton Town Premier Lig'in küme düşen kulüplere sağladığı destek kapsamında iki sezon paraşüt ödemesi alacak. Geçen sezon İlk yıl paraşüt ödemeleri yaklaşık 49 milyon sterlin olurken, 2025-26 sezonunda bu rakam 40 milyon sterlin. Haliyle ligin diğer kulüpleri paraşüt ödemelerinin haksız rekabete yol açtığı düşüncesinde, konu tartışmaya açık.

Maça dönersek, iki takımın Nisan 2019'da League One’da ‘Kenilworth Road'da 2-2 berabere kaldığı karşılaşmadan bu yana ilk karşılaşması. Luton Town’a açılış maçları yaramıyor, son iki sezonda açılış maçlarını kaybettiler, (2023'te Brighton, 2024 Burnley) yenildi. Bu maçı kaybetmeleri durumunda 1997'den beri üst üste üç açılış maçından puansız ayrılmış olacaklar.

Ev sahibi Luton 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Keeley, savunmada Makosso, Andersen, Naismith, orta sahada Walters, Walsh, Saville, Lonwijk, ileri uçta Clark, Wells, önlerinde gol umutları Alli. Misafir Wimbledon 3-5-2 dizilişinde, kalede Bishop, savunmada Ogundere, Lewis, Johnson, orta sahada Asiimwe, Smith, Reeves, Hippolyte, Seddon, ileri uçta Kelly, Stevens. İlk bölümde iki takım da savunmada risk almadan uzun toplarla çıkıyor, topu yere indirdiği anlarda solda etkili ev sahibi Luton, 5. dakikada Saville ile soldan kullandıkları duran topta rakibin uzun savunmasını geçemiyorlar. 10’da gole yaklaşıyor Wimbledon, rakibin savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Kelly vurmakta geç kalınca pozisyon kaçıyor. İlk 15 dakikada Luton topa yüzde 55 oranında sahip olmasına rağmen rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 16’da soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Wimbledon, maçta fizik gücü öne çıkarken oyun kalitesi vasatın altında kalıyor. 28. dakikada haziran ayında hayatını kaybeden Luton taraftarı Alex Eves’i alkışlarla hatırlıyor ev sahibi tribünler, o dakikaya kadar iki takım da 3. Bölgede etkisiz. Wimbledon savunmasının merkezinde Johnson hava toplarında rakibe geçit vermezken Luton topu yere indirmemekte ısrarcı. 36’da Wimbledon savunmasında sarı kartı gören Lewis. Luton’un topa yüzde 65 oranında sahip olduğu, iki takımın da rakip kaleyi bulmakta zorlandığı bir dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde baskılı ev sahibi ancak 3. bölgede alan yaratmakta zorlanıyorlar. Gole en yakın oldukları anlarda duran toplar, 52’de sağdan kullandıkları duran topta rakip savunmayı geçemiyorlar. 58’de Luton atağında Alli’nin sol çaprazdan vuruşu yan ağlarda kalıyor, 2000 doğumlu İrlandalı forvet geçen sezon devre arası transferde 1.5 milyon sterlin karşılığında takıma katıldı. 60’dan sonra oyunu rakip sahaya yıkılıyorlar, 63’te sağdan kullandıkları kornerin devamında Walters’ın uzaklardan enfes vuruşunu sağ köşeden çeliyor Wimbledon kalesinde Bishop. 25 yaşındaki kaleci 2020-2023 arasında Manchester United’da kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı. 67’de Luton orta sahasında Saville yerini Fanne’ye bırakıyor. Akabinde Wimbledon forvet hattında Stevens’in yerine Orsi sahada. Son bölümde ataklarını sıklaştırıyor Luton, ancak 2. Bölgede kaptırdıkları toplarda kalelerinde pozisyonlar veriyorlar. O pozisyonların birinde, 78’de Lewis müsait pozisyonda sol çaprazdan isabetsiz vuruyor, misafir adına önemli gol fırsatı. Akabinde ev sahibinde Clark ve Walsh yerlerini Woodrow ve Baptiste’ye bırakıyor. 85’te aradıkları golü buluyorlar, raki savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Wimbledon savunmasında Johnson ters kafa vuruşuyla topu kendi kalesine gönderiyor, o dakikaya kadar sahanın iyilerinden 6 numara adına şansızlık anı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Luton 11,735 taraftarın şahitliğinde tek golle kazanıp sezona üç puanla başlıyor. Yeni EFL sezonunun açılış maçının kaderini kendi kalesine atılan gol belirledi, ancak ev sahibin ortaya koyduğu oyun gelecek adına umut vermedi.