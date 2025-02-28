2025 Yunusemre için yatırım yılı olacak

BirGün EGE

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, şubat ayı değerlendirme toplantısında basın mensuplarına çalışmalarını anlattı.

Başkan Balaban, "Önümüzdeki süreçte 3 kreşi daha ilçemizin hizmetine kazandıracağız” dedi.

Başkan Balaban, “Hayvan Yaşam Merkezi’nde çalışmalar hızlandı. Mart ayı sonu ya da nisan ayı başında merkezimizin yüzde 50’sini hizmete açacağız. Akgedik’e büyükşehir ile birlikte pazaryeri, taziye evi ilerleyen süreçte de bir düğün salonu kazandıracağız. Ayrıca Üçpınar’da bir mesire alanı ve futbol sahasını hizmete açacağız. Ayrıca, orada güzel bir park ve futbol sahasını halkımızın kullanımına sunacağız. Üçpınar’ın ardından, Örencik ve Asmacık mahallelerimizde yeni sosyal tesislerimizi mart ayı içinde hizmete açacağız. Yuntdağı ile ilgili bu yatırımlar bizim için önemli adım olacak” dedi.