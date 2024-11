21 aydır sorun belli, çözüm yok

İlayda KAYA

Maraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin üzerinden 21 ay geçti fakat kentlerdeki sorunların hiçbirine çözüm getirilmedi. Bölgede kadınlar; ped, hijyen ürünlerine ve çamaşıra ulaşmakta halen güçlük çekiyor. Depremin ilk başında gönderilen yardım kolileri neredeyse hiç gönderilmiyor. Ped, tampon gibi aslında ücretsiz olarak dağıtılması gerekirken pahalı olarak satılan sağlık ürünlerine ulaşım ise çok zor. Birinci derece sağlık hizmeti ayağa kaldırılmadığı için kadınlar herhangi bir gebelik ya da hastalık durumunda tedaviye ulaşamıyor. Güvenlik hâlâ bölgenin en önemli açıklarından biri. Aydınlatmanın yetersiz olduğu kentlerde kadınlar güvenle sokaklarda gezemiyor. Evlerinde ise iş yükü kadının sırtında. “Psikolojim bozuldu” diyen erkeğin hedefi ise her zaman olduğu gibi yine kadın. Kadınlar bu yokluk içinde bir de şiddetle mücadele ediyor.

Maraş’ta yaşayan Ayşe Çelik, “Aylardır kadınların üzerindeki yükü alamadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlerimizi vereceklerini, teslim edeceklerini söyledi ancak gerçekleşmedi. Konteynerlerde verdiğimiz mücadele unutuldu. Kocam işe gidiyor ancak onun gidişinin ardından zaten ağır olan ev yükü daha da benim sırtıma bitiyor. Onun stresini de ben çekiyorum, bu bize bir baskı. Çocukların sorunlarıyla, ev işleriyle ben uğraşıyorum. Çalışmak benim için artık imkânsız oldu. Sokakta yaşıyoruz diye kabul ediyoruz. Her yer pis, hastalığa her an yakalanma riskimiz var. Korkarak yaşamak ne demek kimse bilemez” dedi. Osmaniye’de yaşayan bir kadın da “Kıyafet sorunu devam ediyor. Kadınlar hâlâ hijyen ve acil ihtiyaç ürünlerine ulaşmakta zorlanıyor. Çadırlar ve konteynerler hava koşullarına elverişli değil, hastalık kapmamız çabuk oluyor. Sorunu yaratan da belli çözümü getirecek olan da. Aylardır neden bu kentleri ayağa kaldırmadılar ama merak ediyoruz” diye konuştu.

∗∗∗

YOLLAR KARANLIK

Depremzede kadınların afetin ilk gününden bu yana yaşadığı ve son süreçte devam eden sorunlardan bazıları şöyle:

• Işıksız ve güvenli olmayan yollar aydınlatılmadı

• Ulaşım sorunu giderilmedi

• Şiddete karşı mekanizmalar eksik

• Hijyen sorunları giderilmedi. Bazı konteynerlerde tuvaletler pis ve ortak

• Hasta veya hamile kadınlar hastaneye ya da doktora ulaşmakta güçlük çekiyor

∗∗∗

İKİ KADINDAN BİRİ İŞSİZ

Bu kentlerde kadınlar sosyal güvenceden yoksun. İstihdam edilen kadınların yarısından fazlası (yani yüzde 52’si) kayıt dışı çalıştırılıyor. Kadınların işsizlik oranı, ülke genelindeki kadınların işsizlik oranından yüksek. Ev yükünün tamamı kadınların sırtında. Yemek, temizlik ve barınma sorunlarıyla ilgilenirken, kadınların bir işte çalışabilmek için zamanları kalmıyor. Eve bağımlı hale getiriliyor. Ne çalışabiliyor ne de bu desteği görebiliyor. Kadınlar, bir yandan da çocukların ruh halleriyle ilgili sorunları da üstlenmek zorunda kalıyor.