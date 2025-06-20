21 Haziran Dünya Müzik Günü: Enstrümanını sesini kap gel

‘Ahmet Beyler’ diye bir grup duydunuz mu bilmiyorum. Türkiye’nin en farklı ve eğlenceli gruplarından biri. Kurucusu ve söz yazarı-bestecisi Eren Tokgöz tam bir müzik aşığı. ODTÜ İşletme mezunu. Finans ve Bilişim Teknolojileri alanındaki kariyerinin ardından 2016 yılında kurduğu Sosyal Müzik çatısı altında ekip arkadaşları ile birlikte kurumlara yönelik kolektif müzik projeleri ve atölyeler geliştirdi. ‘Osman’, ‘Annemin Süper Güçleri Var’ ve ‘Fikirler’ gibi çok farklı şarkıların da bestecisi. Geçenlerde hem telefonla arayarak hem de ofise gelerek Dünya Müzik Günü’nde mutlaka bir takım etkinlikler yapmamızı o kadar hararetle anlattı ki hemen Kadıköy ve Üsküdar Belediyesi ile irtibata geçmesine yardımcı oldum. Eren Tokgöz tek başına bu ilçelerin en merkezi yerlerinde ‘Enstrümanını Sesini Kap Gel’ başlığı altında Cumartesi günü saat 12.00-19.00 arasında ufak da olsa bir dizi etkinlikle bu günün kutlanmasına öncülük edecek. Etkinlikler Kadıköy Süreyya Opera Binası önü, Üsküdar İskelesi, Kuzguncuk İskele Parkı, Mimar Sinan Meydanı ve Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Doğrusunu söylemem gerekirse Dünya Müzik Günü ile ilgili çok da bilgi sahibi değildim.

Dünya Müzik Günü ilk kez 1982 yılında Paris’te kutlanmış. Her sene yılın en uzun günü olan 21 Haziran seçilmiş bugünü kutlamak için.

*1982’den bu yana yaz gün dönümünü işaretleyen 21 Haziran gününde kutlanan Dünya Müzik Günü, dönemin Fransa Kültür Bakanı Jack Lang’in ricasıyla bakanlığın dans ve müzikten sorumlu direktörü olan Fransız besteci, müzik yazarı, radyo programcısı ve festival organizatörü Maurice Fleuret tarafından başlatılmış. Fleuret, 1982’de yapılan bir araştırma sonucu Fransa’da her iki gençten birinin bir müzik enstrümanı çaldığını öğrenmiş ve bu insanları müziklerini paylaşmak üzere sokağa çıkarmaya yönelik hayalleri Dünya Müzik Günü’nün ortaya çıkmasına neden olmuş.

Dünya Müzik Günü’nü herhangi bir festivalden veya global bir festival fenomeninden ayıran özellik aslında yukarıda yazdığımız maddenin de özünde yatan vizyona işaret ediyor. Zira Dünya Müzik Günü profesyonel, yarı-profesyonel ve amatör müzisyenleri veya icra edilen müzik türlerini ayırt etmeden, müzikle bir şekilde ilgilenen herkesi üretimlerini paylaşmak için sokaklara, parklara ve tüm kamusal alanlara davet ediyor.

İlk olarak sadece Fransa’da, Paris’te gerçekleşen Dünya Müzik Günü kutlamaları bugün aralarında Çin, Hindistan, İtalya, Brezilya, Meksika, Kanada, Almanya, İngiltere, Japonya, Avustralya, Yunanistan’ın da bulunduğu 120’den fazla ülkede, 1000’in üzerinde şehirde kutlanıyor.

Her ülkede ve şehirde farklı organizatörler tarafından düzenlenen Dünya Müzik Günü kutlamalarını global ölçekte bağlayan iki önemli prensip söz konusu. Bunlardan ilki Dünya Müzik Günü kapsamında düzenlenen tüm performansların halka açık ve ücretsiz olması. İkincisi ise Dünya Müzik Günü dâhilinde konser veren tüm müzisyenlerin bunu maddi karşılık beklemeden yapmaları.

Kâr amacı gütmeyen sivil oluşum Make Music Allience, üye ülke ve şehirlerde Dünya Müzik Günü etrafında gerçekleşen etkinliklerin ve performansların duyurulması, performans vermek isteyen müzisyenlerin birbirleri ile eşleştirilmesi ve onlara alan açılması gibi faaliyetler yürütüyor.

*Yetkin Nural

O zaman şarkı söylemek, bir enstrüman çalmak isteyenler küçük de olsa bir sahne tozu yutabilmeniz için Kadıköy ve Üsküdar’daki açık alanlar sizleri bekliyor.

Sesinizi ve enstrümanınızı kapınız ve geliniz.

Kalın sağlıcakla…