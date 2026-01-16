21. yüzyılın romanları

A. Ömer TÜRKEŞ

2000’li yıllar için yapılması gereken ilk tespit roman üretimindeki büyük artıştır. Ne var ki söz konusu artışın edebi değerdeki artışa karşılık geldiğini söylemek zor. Ayrıca yirmi beş yılın siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelerinin, doğadan kaynaklanıp insan eliyle felakete dönüşen olayların romanlara yansıdığını da göremiyoruz. Ancak yakın tarihe ilişkin toplumbilimsel araştırmaların da henüz çok zayıf, yorumların eksikli ve sansürlü olduğunu unutmamak ve kabahati sadece edebiyata yüklememek gerekir. Aslında roman sayısındaki artış edebiyattan ziyade toplumbilimin alanına giriyor. Zira polisiyelerden aşk romanlarına, bilimkurgulardan tarihi anlatılara, korku-gerilim romanlarından fantastik kurguya, postmodern oyunlardan siyasi metinlere kadar geniş bir tür yelpazesi içerisinde farklı yazınsal arayışlarla kaleme alınan yüzlerce roman 21. yüzyıl Türkiye’sinin ilgilerini, inançlarını, zihniyet biçimlerini, ihtiyaçlarını, gerilimlerini yansıtıyorlar. Özellikle de söz söylemek ve görünmek arzusunu...

Roman sayısındaki artışı ve tür çeşitlenmesini doğuran işte bu gerilimler, ilgiler, arzular ve ihtiyaçlardır. Ancak söz konusu bolluk ve çeşitlilik günümüzde öylesine bir hal alıyor ki, “gelip geçici ilgilenmelere seslenen niteliksiz kültürel ürünlerin ezici çokluğu karşısında” edebiyatın kazanç hanesine kaydedeceğimiz romanlar ya hiç görünmüyor ya da görünürlüklerini kısa zamanda yitiriyorlar.

Söz söylemek ve görünür olmak ihtiyacı gündelik hayat içerisinde Twitter, Facebook, selfie kültürü ile apaçık ortada. Edebiyatın bundan payını aldığı, iyi yazmaktan ziyade çok satmanın, değerini satışla ölçmenin yaygınlaştığı bir dönem bu. Böyle bir arzuyu körükleyen etmenlerden birisi hiç şüphesiz medyanın iyi edebiyata değil çok satan romanlara gösterdiği ilgidir. Medyanın edebiyat üzerindeki gücü ise edebiyat dergilerinin ve edebiyat eleştirisinin güçsüzlüğünün açık bir göstergesi… Artık edebiyat eleştirisi yerini —reklam ve tüketim olgusunun etkisiyle— kitabı ve yazarı öne çıkaran deneme, değini ve kitap tanıtım yazılarına bırakıyor ki edebiyatımız açısından en büyük tehlike budur.

Doğrusu hiç de kötü başlamamıştı 2000’li yıllar. Orhan Pamuk’un 2006 yılı Nobel Ödülü’ne değer görülmesi, pek çok usta yetiştirmesine rağmen dil engellerine takılarak uluslararası alanda yeterince görünürlük kazanamayan Türk romanının önünü açabilecek bir gelişme olarak kabul edilebilirdi. Ne var ki AKP iktidarının her alanda yarattığı tahribattan edebiyat da payını aldı. Özetlediğim karanlık tablo hiç şüphe yok ki ülkenin son yirmi beş yıllık siyasi, ekonomik ve toplumsal durumunun edebiyata yansımasındandır.

Başka ülke deneyimlerine baktığımızda, bütün olumsuzluklara rağmen edebiyatın bir direniş alanı yaratma potansiyeli taşıdığına hâlâ inanıyorum. Elbette kendi başına sorunların üstesinden gelemez; “estetik yaşantı kötülüğün aşısı değildir”. Siyasette, toplumda ve edebiyatta yaşadığımız sıkıntılarla baş etmek için politik mücadele gerekir; “kötülüğün tek aşısı politik bilinçtir, politik bilinç edinmektir”.

ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Elbette edebiyatta geleneğin izlerini süren, yazmayı ciddiye alan, romanı yazınsal bir oyun değil sorumlu bir entelektüel faaliyetin ürünü olarak gören çok sayıda yazarımız da var. Güncel meselelere fazla el atılmasa bile —2000’li yıllarda— Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Osmanlı döneminin yakıcı meseleleri tarihi anlatılarla sergileniyor. Siyasi yelpazenin bütün aktörlerini kapsayan bir hafıza patlaması ya da tarihin yeniden tanzim edilmesi diyelim buna. Anlatılar vasıtasıyla geçmiş şimdiki anın ihtiyaçlarına göre sürekli yeniden şekilleniyor ve şimdiki anı meşrulaştırıyor. Son yıllarda yazılan Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, İkinci Dünya Savaşı anlatıları da bu yelpazeyi oluşturan toplumsal kesimlerin düşünce ve algılamalarını, toplumun birleşme ve yarılma noktalarını sergiliyorlar.

Özetlemek gerekirse; dönemin kültürel iklimi Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi yelpazesinde yer alan her kesim için yeni anlamlara, yeni kimliklere ihtiyaç doğurmuş, ihtiyaçlar ise en dolaysız biçimiyle kurgusal anlatılarda ifade edilmiştir. Öyle ki, sözünü ettiğimiz dönemde tarihin mikro ya da makro alanlarına girebilecek her türden olay ve şahsiyet, “aşağıdan” veya “yukarıdan” bir tarihsel anlayışla romanlara konu edilirken, insanoğlunun tarih öncesinden yakın tarihe, Asya’dan Avrupa’ya, Kuzey’den Güney’e, ele alınmadık hiçbir konu bırakmayan yüzlerce roman yazılmıştır.

Dikkate değer bir başka nokta, yıllardır sessizlik perdesi ile kuşatılmış dönemlerin ve olguların da romancıların dikkatini çekmesi. Balkan Savaşı, göçler, aile tarihleri, azınlıkların karşılaştığı üzücü olaylar ve Kürt sorunu, 2000’lerden sonra her kesimin ilgi alanına girmiş, pek çok romanda geçmişle hesaplaşma teması öne çıkmış durumda. Özellikle 12 Mart ve 12 Eylül Darbesi’nin travmasını yaşamış kuşaklar kökleri 12 Eylül’e uzanan kırık hayat hikâyeleri anlatıyorlar. Solun ele aldığı yeni temalar arasında en önemlisi ise Doğu’daki savaş ve sonuçlarıdır. Şiddetin gündelik hayatın bir parçası haline geldiği bir coğrafyada evleri yakılmış, göçe zorlanmış, şiddete maruz kalmış, çocukları öldürülmüş insanların çığlıklarını ya da işkenceleri, yargısız infazları, faili meçhulleri, ölüm oruçlarını sergilemek günümüzde sol/muhalif bir edebiyatın başlıca konusu oluyor.

Kentler ve gecekondular Cumhuriyet romanı tarihinde daha çok siyasi saiklerle, sosyolojik boyutu öne çıkarak yer almıştı. Şimdilerde kentleşmenin yeni bir evresindeyiz; geçiş dönemi bitti, taşlar yerine oturdu, büyük kentler metropole dönüştü; artık metropol kaplıyor gençlerin zihinlerini. Ve gözünü metropolde açan kuşağın romanlarında, özellikle İstanbul, kimi zaman güzellikleri çoğu zaman ürkütücü yanlarıyla önemli bir karakter. Bu romanlardaki kişilerse, yazarların da belirtmeden geçmediği gibi, bocalayan bir kuşağın kimliğine işaret ediyor.

Metropolün küçük burjuva gençliğinin aşkları, kadın-erkek ilişkileri de önemli bir yer tutuyor. Psikolojik sorunlarla boğulan, sonu intiharlarla biten imkânsız aşklar okuyoruz. Zaman zaman siyasi meselelere, üniversite olaylarına ya da Kürt sorununa da değinilmekle birlikte, öne çıkan bireyin içine düştüğü bunalım. Söz konusu bunalımla birlikte hayat karşısında daha baştan kaybetmiş, uyuşturucu ve alkole sarılmış insan tipleri pek çok romana “underground” bir nitelik de kazandırıyor.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

2000’li yıllarda eserler veren yazarları sıralarken 2015 yılında kaybettiğimiz Yaşar Kemal ile başlamak isterim. ‘Bir Ada Hikâyesi’ dörtlemesini tamamlayarak aramızdan ayrılan Yaşar Kemal’i geriye bıraktığı görkemli miras kadar sergilediği onurlu yazar tavrıyla da anıyoruz.

Son yirmi yıla yaptıkları etkilerle Orhan Pamuk, Leyla Erbil, Tahsin Yücel, Murathan Mungan, Selim İleri, Hasan Ali Toptaş, İhsan Oktay Anar, Mehmet Eroğlu, Latife Tekin, Sema Kaygusuz, Ayfer Tunç, Ayhan Geçkin isimleri öne çıkıyor.

Ve yine 2000’li yıllarda yayımladıkları romanlarla dikkat çeken yazarlar olarak Ahmet Altan, Ahmet Erözenci, Ahmet Tulgar, Ahmet Büke, Ali Teoman, Alper Canıgüz, Aslı Biçen, Aslı Erdoğan, Aslı E. Perker, Ayşegül Devecioğlu, Ayşe Kulin, Barış Bıçakçı, Barış İnce, Başar Başarır, Bora Abdo, Burhan Sönmez, Cahide Birgül, Cem Akaş, Cem Selcen, Doğan Yarıcı, Ebru Ojen, Ece Temelkuran, Elif Şafak, Faruk Duman, Filiz Özdem, Gönül Kıvılcımlı, Gürsel Korat, Hakan Akdoğan, Hakan Bıçakcı, Hakan Günday, Hikmet Hükümenoğlu, Hüseyin Arkan, Hüseyin Kıran, İnci Aral, İbrahim Yıldırım, İsmail Güzelsoy, Kamuran Şipal, Kemal Varol, Mahir Ünsal Eriş, Mehmet Açar, Mehmet Anıl, Mine Söğüt, Murat Gülsoy, Murat Uyurkulak, Necati Tosuner, Nermin Yıldırım, Osman Necmi Gürmen, Oya Baydar, Perihan Mağden, Şebnem İşigüzel, Semih Gümüş, Selçuk Altun, Seray Şahiner, Serdar Rifat, Sezgin Kaymaz, Sibel K. Türker, Şule Gürbüz, Vecdi Erbay, Tahir Musa Ceylan, Tayfun Pirselimoğlu, Tuna Kiremitçi, Türker Armaner, Yavuz Ekinci, Yekta Kopan, Yılmaz Karakoyunlu, Vecdi Çıracıoğlu, Zülfü Livaneli isimleri geliyor aklıma.

FARKLI TÜRLER

1990’lı yıllar yerli polisiyeler için bir ‘altın çağ’ın başladığının habercisiydi. Nitekim 2000’li yıllarda bir yandan pek çok yeni yazar ismi çıktı ortaya, öte yandan çok sayıda yayınevi yerli ve yabancı polisiye yayımladı; son olarak edebiyat/kitap dergilerinde bu türe sıklıkla yer verildi. Sonuç nicelik anlamda olumlu ama nitelik açısından yeterince doyurucu değildi. 2000’li yılların polisiyelerinde belli bir düzey yakalayanlar suçu, cinayeti, muammayı siyasal ve toplumsal hayatla ilişkilendirmeyi başaran yazarlar oldular. Öne çıkanları —derecelendirme yapmaksızın— şöyle sıralayabilirim: Erhan Bener, Pınar Kür, Cahide Birgül, Algan Sezgintüredi, Ahmet Ümit, Alper Canıgüz, Ercan Akbay, Çağatay Yaşmut, Esmehan Aykol, Ahmet Karcılılar, Suphi Varım... Siyasi ve toplumsal derinliği olan polisiyeleri ile Murathan Mungan, Ayşegül Devecioğlu, Barış Soydan, Derviş Şentekin, Suat Duman, Uğur Erkmen, Hüseyin Bul, Cem Selcen, Levent Bakaç, Fatih Öcal, Ali Parlar, İlyas Barut, Barış Uygun...

BİLİM KURGULAR

İster iyimser ister karamsar olsun Türk edebiyatında geleceği konu edinen roman sayısı çok az. Bu elbette başlı başına bir araştırma konusu. Son yirmi beş yılda geleceğe bakan yazarlar ise genellikle distopik romanlar yazdılar. Uzak ya da yakın gelecek kurguları arasında Cenk Eden’in Rüzgarsız Şehir (1999), Mehmet Açar’ın Siyah Hatıralar Denizi (2000) ve Kayıp Hasta (2017), Cem Akaş’ın Balığın Esir Düştüğü Yer (2001), Gülayşe Koçak’ın Topaç (2004), Tahir Abacı’nın Adı Senfoni Kalsın (2004), Levent Mete’nin Rika’nın Beyninde (2005), Tayfun Pirselimoğlu’nun Şehrin Kuleleri (2005), Barbaros Devecioğlu’nun Otoyol Kenarında Yanan Ateşler (2005), Levent Şenyürek’in Cennetin Kalıntısı (2011), Mahmut Eşitmez’in Liberhall (2015) ve Tevfik Uyar’ın Kızıl Sürgün (2019) romanları bu tarzın şimdiye dek yazılmış en iyi örnekleriydiler.

KORKULAR VE FANTAZYALAR

2000’li yıllarda, çeviri romanlar, filmler ve TV dizilerinin etkisiyle çok sayıda vampir, kurt adam, canavara dönüşmüş psikopat katıldı korku edebiyatımıza. İyi örnekleri olmakla birlikte, henüz korku türü Türkçe yazılan romanlar açısından tatmin edici değil. Türe yaptıkları katkılarla Giovanni Scognamillo, Sadık Yemni, Dost Körpe, Doğu Yücel ve Çağan Dikenelli isimlerini anmak gerekir.

Son yıllarda Türkçe yazılan roman sayısındaki artış ve roman türlerindeki çeşitlenme fantastik türlere de yansıdı. Buna karşılık; yazarı, yayımcısı ve çevirmenleriyle daha çok gençlerin hayat verdikleri bu türde son yirmi yıldır üretim anlamında ciddi bir gelişme kaydedilmişse bile Murathan Mungan’ın Şairin Romanı (2011) dışında ses getiren bir roman örneği sayamıyoruz.

YERALTI EDEBİYATI

Karakteristiğini dibe vurmuş, işsiz, yalnız, sevgisiz, alkole/uyuşturucuya boğulmuş, marjinal insan tiplerinde bulan yeraltı romanlarına ilginin nedenlerini edebiyattan çok dile getirdiği toplumsal meselelerde aramak gerekir. Sol muhalefetin şiddetle bastırıldığı, bütüncül bir toplumsal muhalefet imkânının yok edildiği, bireyin tüketim nesneleriyle çevrilip televize edilmiş yaşantıdan oluşan düş dünyasına hapsedildiği bir toplumda kimlik bunalımını aşmanın biricik yolu hayatın mikro alanlarıydı. Üstelik, toplumsal olanın gündelik alan içinde eridiği postmodern toplumda gündelik hayatın eleştirisi toplumsal-politik yapıların eleştirisini de barındırıyordu.

Muhalifliğin, sürdürülen hayatların, ilişkilerin, mekânların, alışkanlıkların, marjinalliğin bu yeni biçimleri elbette romanda da karşılığını bulacaktı. Ne var ki 90’larda başlayıp 2000’li yılların başlarında yoğunlaşan ilgi uzun soluklu olmadı. Belki de okurun ve yazarın kaybedenlerle ya da kendisinin kaybetmişliği ile yüzleşmek istememesindendir.

Türe katkı yapan birkaç yazar ismi vererek bitirelim: Mehmet Kartal, Sibel Torunoğlu, Metin Kaçan, Hikmet Temel Akarsu, Niyazi Zorlu, Hakan Günday, Sabri Gürses, Sabri Kaliç, Küçük İskender, Altay Öktem, Ayça Seren Ural, Turgut Yüksel, Ersan Üldes, Emrah Serbes, Süreyya Evren, Fatih Kaynak, Alican Ökmen...