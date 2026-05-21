22 Mayıs'ta amcayı anıyoruz

Babam 1970’li yıllarda Ankara Etimesgut’da Özel Filo Komutanı’ydı. Ne demek Özel Filo? O zaman parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve kuvvet komutanlarını, babam ve diğer meslektaşları Viscount tipi 4 pervaneli bir uçakla gidecekleri yere götürüyorlardı. 1971 yılında babam bir İstanbul dönüşü elinde küçük bir manyetik teyp bandıyla geldi. Bizi makaralı teybimizin başına topladı. Dinleyin bakalım dedi. Sürpriz olsun diye de kimi dinleyeceğimizi söylemedi.

Akustik gitar eşliğinde bir obua girişinden sonra pırıl pırıl bir ses ve bir o kadar da dokunaklı sözler. Biz meraklı gözlerle babama bakarken “İlhan plak yapacakmış” dedi. Onun bandı. Gökhan ve ben iki şarkıyı da o kadar beğenmiştik ki… Dün gibi aklımda. Amca İlhan Şeşen’in kayıtlı ilk 45’liği “Kavga” ve “Dua” adlı iki şarkıdan oluşuyordu. O yıllarda insanların kendi söz ve müziğini yazması o kadar az rastlanan bir şeydi ki. Çoğu şarkı aranjman adı altında yabancı şarkılara Türkçe söz yazılmasıyla oluşuyordu. Sezen Cumhur Önal, Fecri Ebcioğlu, Fikret Şeneş, Ülkü Aker bu tarzda, dönemin en önemli söz yazarlarıydı.

Amcanın müzikle ilgilendiğini biliyorduk ama bunun profesyonel bir zemine doğru kayacağını düşünmemiştik. Zira en az müzik kadar hukuka da aşık biriydi ve çok da iyi geçmeyen lise hayatından sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni 3,5 senede bitirmişti. Hepimiz onun en büyük amcam Orhan Şeşen gibi çok başarılı bir avukat ya da hakim olacağını düşünüyorduk. Bizler böyle düşünürken yıllar önce babam İlhan amcamın müziğe olan ilgisini ciddiye almış ve ilk akustik gitarını da yurtdışından o getirmişti. Hatta yıllar sonra 1982 yılında BCG ismiyle Boğaziçi Üniversitesi’nde ilk konserimizi verdikten sonra –amca da konuk olarak sahneye çıkmıştı- babam zaten ezbere bildiği şarkılarımızı sahnede de güzel icra ettiğimizi görünce cebinden harcadığı paralarla Hodri Meydan Kültür Merkezi’nde iki konser düzenlemişti.

Ama bu konserleri düzenlemesinin bir ön şartı vardı. Gruba amca da dahil olacak ve grupta sadece Gökhan, ben ve amca olacaktık. BCG’nin diğer elemanları Cengiz Sezmiş ve Bülent Ergüder’e bunu söylemekte zorlanmıştık ama sağ olsunlar bu iki arkadaşımız da hiçbir sorun çıkarmamıştı.

Ondan sonra hepimizin az çok bildiği Gündoğarken serüveni. Albümler, şarkılar, konserler, ayrılıklar vs. İlhan Şeşen’i geçtiğimiz yıl 26 Mayıs’ta kaybettik. Bu sene Kadıköy Belediyesi ömrünü bu yakada geçirmiş bu değerli müzisyeni unutmadı ve 26 Mayıs’ın Kurban Bayramı’na denk gelmesi nedeniyle 22 Mayıs’ta CKM’de bir anma töreni için bizleri aradı. Bizler de çocukluğundan bugüne kadar bilinmeyen yönleri ve şarkılarıyla amcanın başka bir yönünü anlatmak istedik o güne özel.

Bunun için Gündoğarken’in 60 yılını anlattığımız “Hal ve Gidiş” isimli gösterimizi bu anma töreni için değiştirdik, yeniledik. Zaten Gündoğarken’i amcasız, amcayı Gündoğarken’siz düşünmek haksızlık olurdu.

İlhan Şeşen’i unutmadığımızı göstermek ve şarkılarını hep birlikte söylemek için

22 Mayıs saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek bu geceye hepinizi bekleriz.

Kalın sağlıcakla…