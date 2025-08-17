23 yılda sistem nasıl çökertildi: Saray iktidarı sağlığa zararlı

Yusuf Tuna Koç

Kamusal ve nitelikli sağlık hizmetine erişim bugünün Türkiye’sinde hayale dönüştü. AKP’nin sözde devlet hastanelerindeki sorunları ortadan kaldırmak için daha 2003 yılında ortaya attığı “Sağlıkta Dönüşüm” yasası, Şehir Hastanelerinin kurulması, Kamu-Özel İşbirliği gibi girişimlerle, kamusal sağlık hizmetini 23 yıl öncesinden çok daha kötü bir hale getirdi. Bugün sağlık bütçesinin çok ciddi bir kısmı Şehir Hastanelerine harcanıyor.

Bu hastanelerin yapımında garanti edilen hizmet bedelleri sebebiyle şirketlere verilen ödeme güvenceleri milyon eurolarla konuşuluyor. SGK, neredeyse tek başına tüm özel sağlık sektörünü ayakta tutuyor, erişilebilir, alanında uzmanlaşmış devlet hastaneleri birer birer kapanıyor. Milyonlarca insan, bir yandan hiçbir şekilde talep etmediği şehir hastaneleri için şirketlere güvence edilen miktarları hem de SGK üzerinden özel hastaneleri finanse ederken, hastalandığında ise devlet hastanesinde randevu bulamıyor, randevu bulsa aylar sonrasına ameliyat alabiliyor, bu şekilde zoraki olarak sürüklendiği özel hastanelerde ameliyat masasında pazarlık ediyor, yeni doğan bebekleri dahi özeller SGK’dan üç kuruş daha alabilsin diye ölümle burun buruna geliyor.

Sağlıkta 23 yılda adım adım hazırlanan çöküşü, Dr. Osman Öztürk, TTB Başkanı Dr. Alpay Azap ve CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, BirGün Pazar için değerlendirdi.

***

DR. OSMAN ÖZTÜRK: İKTİDAR ÖZEL SEKTÖR İÇİN KAMUSAL SAĞLIĞI ÇÖKERTİYOR

Tek bir hekimin bile gitmiş olması ülke açısından kayıptır, ciddi bir insan gücü. Özelde tıp fakülteleri de gelişti ama bu eğitimin bugüne kadar kamu tarafından verildiğini düşünürsek ciddi bir harcama ve yatırım olduğunu görüyoruz. Bunun tabii yurtdışı boyutu da var. Yurtdışına gitmek isteyen hekimlerin TTB’ye başvuru yapması gerekiyor iyi hal belgesi için, başvuru rakamlarını biliyoruz ancak bu insanların ne kadarı gidebiliyor bunu bilmiyoruz. Ona dair sayılar sağlık bakanlığında mevcut ancak kamuoyu ile paylaşılmıyor bu sebeple yurtdışına gidiş oranını bilmiyoruz. Ancak daha ağırlıklı kayma zaten kamudan özele doğru.

***

PROF. DR. KAYIHAN PALA YAZDI: SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM GİDEREK ZORLAŞIYOR!

Bilindiği gibi, 2003 yılında AKP tarafından “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adıyla yürürlüğe konan neoliberal sağlık reformlarının propagandası “Yaygın, erişimi kolay sağlık hizmet sistemi” iddiasıyla yapılmıştı. Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) uygulamaya konduğu ilk on yılda sağlık hizmetlerinde eşitlik ve sağlık hizmetlerine erişim açısından başarısız bir sınav vermiş, yirmi yılın ardından ise Program çökmüştür. Türkiye’de sınıflar arasında sağlık eşitsizlikleri derinleşmiş, nitelikli sağlık hizmetlerine erişim ise giderek zorlaşmıştır.

***

DR. ALPAY AZAP YAZDI: ŞEHİR HASTANELERİNİN BEDELİ SADECE EKONOMİK DEĞİL!

Türkiye’de sağlıkta dönüşüm programının en gösterişli adımlarından biri olarak tanıtılan Şehir Hastaneleri, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirildi. Bu modelde araziyi kamu temin ediyor, binayı özel şirket yapıyor. Sonra 25 yıl boyunca kamu, özel şirkete kira ödüyor, yapılan sağlık kampüsündeki bütün ticari alanların işletmesi özel şirkete veriliyor. Temizlik, güvenlik, otopark gibi sağlık dışı hizmetlerin yanı sıra radyoloji, laboratuvar hizmetleri gibi bazı sağlık hizmetleri de özel şirketten veya onun taşeronlarından satın alınıyor.