24 Ocak: İşçi Sınıfına Topyekûn Saldırı

Yusuf Tuna Koç

24 Ocak kararlarının Türkiye ekonomisinde yarattığı dönüşümü, neoliberal dönemin bugünkü seyrini ve küresel kapitalizmin yeni yönelimlerini Erinç Yeldan ile konuştuk.

24 Ocak kararlarının üzerinden tam 46 yıl geçti. Türkiye açısından, özellikle 12 Eylül’le birlikte düşünüldüğünde, çok kritik bir tarih. Bugünden geriye baktığımızda 24 Ocak Türkiye’de en çok neyi değiştirdi?

1980 kuşkusuz Türkiye için çok kritik bir kırılma tarihi. Ancak değerlendirmeyi sağlıklı yapabilmek için bir arka plan notu düşmek gerekir: 1980 aynı zamanda küresel ekonomi, hatta küresel kapitalizm açısından da son derece önemli bir dönüm noktasıdır.

1945 sonrası inşa edilen ve kurallı liberal ekonomi olarak adlandırabileceğimiz sistem, Sovyet sosyalist tehdidine karşı kapitalist dünyanın bir arada tutulmasını, bağımsızlığını yeni kazanmış üçüncü dünya ülkelerinin kapitalist blok içinde kalmasını hedefliyordu. IMF, Dünya Bankası ve daha sonra Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlar ile NATO’nun askeri gücü bu sistemin taşıyıcılarıydı. Amaç, küresel kapitalizmin gezegen ölçeğinde tahakkümünü ve sermayenin egemenliğini sürdürmekti.

Ancak 1970’lere gelindiğinde bu sistem tıkanmaya başladı. Montaj hattına dayalı sanayilerde merkez ülkelerin liderliği tehdit altına girdi. Ucuz iş gücüne dayalı üretim, Avrupa ve Amerika dışına taşındı; önce Asya Kaplanları olarak bilinen Güney Kore, Malezya, Tayland, ardından Çin, Hindistan, Vietnam ve giderek Sahra Altı Afrika ülkeleri devreye girdi. Bu süreçte kar oranları düşmeye başladı.

1980 dönüşümü, artık bu kurallı liberal sistemin sermayenin karlılığını ve merkez ülkelerin hegemonyasını sürdürmekte yetersiz kaldığını ilan ediyordu. Bunun yerine serbestleştirme, finansal entegrasyon ve “küreselleşme” adı altında çok uluslu şirketlerin ve uluslararası finans sermayesinin dünya ölçeğinde egemenliğini genişleten bir yeni aşamaya geçildi.

Türkiye gibi orta gelirli, gelişmekte olan ülkeler bu süreçte yeniden hizaya sokuldu. Brezilya, Arjantin darbeleri ve Şili’de 1973 Pinochet darbesiyle başlayan; Türkiye, Malezya ve Tayland gibi ülkelerde ticaretin, finansın ve sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle devam eden bir dönüşüm yaşandı. Emeğin örgütlü gücü dağıtıldı, sosyal kazanımlar törpülendi, istihdam piyasaları kuralsızlaştırıldı, taşeronlaştırıldı. Küresel sermaye ve yerel burjuvazi için ucuz, güvencesiz, parçalanmış bir iş gücü deposu yaratıldı.

Türkiye’de bu dönüşümün programı 24 Ocak kararlarıyla kurgulandı; uygulanması ise 12 Eylül askeri darbesiyle mümkün oldu. Aynı süreç İngiltere’de Thatcher, ABD’de Reagan, Almanya’da Kohl, Japonya ve Güney Kore’de baskıcı ve antidemokratik uygulamalar eşliğinde hayata geçirildi.

Erinç Yeldan

Bugünden geriye baktığımızda en çarpıcı gösterge, emeğin milli gelirden aldığı payın dramatik biçimde gerilemesidir. 1950’lerden 1977–78’e kadar reel ücretler, tüm sınırlılıklarına rağmen artış eğilimindeyken; 1980 sonrasında yaklaşık 10–12 yıl boyunca kesintisiz bir reel ücret düşüşü yaşandı. Grev ve toplu sözleşme hakları askıya alındı, sendikal örgütlenme dağıtıldı ve Türkiye’de sendikasızlaşma süreci başladı.

Bugün yaşadığımız parçalanmış, enformelleşmiş ve yapısal işsizliğe mahkûm edilmiş iş gücü piyasasının temelleri o dönemde atıldı. Korkut Boratav’ın deyimiyle bu süreç, sermayenin emeğe karşı topyekun bir karşı saldırısıydı. 24 Ocak kararları, “ihracata dayalı sanayileşme” ve “küreselleşme” söylemleri altında emeğin kazanımlarına yönelik son derece sert bir saldırının başlangıcı oldu.

NEOLİBERALİZMİN YENİDEN İNŞA SÜRECİ

Türkiye’den yola çıktık ama bunun küresel bir eğilim olduğunu söylediniz. Bugün sıkça “küreselleşmenin sonuna gelindiği” tartışmaları yapılıyor. Sizce neoliberal dönemin sonunu mu yaşıyoruz?

“Küreselleşmenin sonu geldi” söylemini hem yanlış hem de fazlasıyla popüler bir slogan olarak görüyorum. Ancak şu gerçek: 1980’den bu yana yaklaşık 50 yıllık bir dönemden söz ediyoruz ve bu süreçte teknoloji, finansal piyasalar ve sermaye hareketleri büyük dönüşümler geçirdi.

Bu dönemde peş peşe çok yıkıcı krizler yaşadık: 1994 Meksika krizi, 1997 Asya krizi, 2001 Türkiye ve Arjantin krizleri, 2008–2009 küresel finans krizi, ardından COVID pandemisi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü savaş ve son olarak ABD’nin küresel finansal tahakkümünde yaşanan tıkanmalar.

Bugün geldiğimiz noktada “tıklama kapitalizmi” dediğim bir aşamadayız. Bir tuşa basarak milyarlarca dolarlık sanal finansal varlıkların dünyanın bir ucundan diğerine aktığı, son derece kısa vadeli, spekülatif ve kırılgan bir yapı oluştu. Bu yapı, reel üretim üzerinde ciddi tahribat yaratıyor.

ABD artık bu sürecin kendi sanayisini de zayıflattığını görüyor. Otomotivden makineye, bilgisayar ve teknoloji sanayilerine kadar birçok öncü sektör ülke dışına kayıyor. Çok uluslu şirketler merkez ülkelerle bağlarını gevşetiyor ve dünya geneline yayılıyor.

Buna ek olarak ekolojik yıkım, iklim krizi, su ve toprak kirliliği, tarım alanlarının madenciliğe açılması ve çok boyutlu eşitsizlikler (sınıfsal, cinsiyet temelli, coğrafi, etnik ve dini) daha da derinleşiyor. Göç dalgaları ve mülteci sorunu artık merkez kapitalist ülkeleri de ciddi biçimde rahatsız ediyor.

Bu koşullarda küresel kapitalizmin yeni bir “kurallar zinciri” inşa etme arayışında olduğunu görüyoruz. Sermayenin serbest dolaşımı korunurken emeğin dolaşımı sınırlandırılıyor. Bu yeni düzenleme çabaları, küreselleşmenin bittiği değil, yeni bir aşamaya girdiği izlenimini yaratıyor.

Ben bunu, neoliberal devletin sermayenin çıkarlarını daha da açık biçimde savunacak şekilde yeniden yapılandırılması olarak görüyorum. Ticaret rejimlerinin yeniden düzenlenmesi, kritik mineraller üzerinden yürütülen yeni emperyal paylaşım mücadeleleri ve artan askeri gerilimler bu sürecin parçası.

Yani bir neoliberal yeniden inşa döneminden söz edebilir miyiz?

Evet. Bu yeniden kurallaşma süreci, yapay zekadan kritik minerallere, yeni finansal enstrümanlardan kripto paralara kadar sermayenin karlılığını güvence altına almayı hedefliyor. Aynı zamanda gerektiğinde açık askeri müdahaleyi, savaş tehdidini ve otoriter yönetim biçimlerini devreye sokmaktan çekinmeyen bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz.

***

24 OCAK 1980 – 24 OCAK 2026

Bedri Koraman’ın çizimi.

46 YILDA NELER KAYBETTİK?

DARBEYLE GELEN LİBERALİZM

24 Ocak 1980 tarihinde IMF’nin ve tekelci sermeye kesimlerinin dayatmaları sonucunda, meşhur 24 Ocak Kararları alındı. Demirel tarafından Turgut Özal, Başbakanlık müsteşarı yapılarak kararları yürütmekle görevlendirildi. İhracata yönelik serbest piyasa ekonomisi iç talebin, kamu harcamalarının kısılmasını, işçi, memur emekçi kesimlerin ücretlerinin sabit tutulmasını vb yanı sıra temel ihtiyaç malzemelerinin zamlanması anlamına geliyordu. Bu politikaların halkın örgütlü gücünü ortadan kaldırmadan uygulamak imkânsızdı. Ancak otoriter bir yönetimle uygulanabilirdi. Demirel, Ecevit’in miras bıraktığı sıkıyönetim yasaları ve orduyu sevk idaresi altında halk muhalefetinin üzerine saldırtarak askerî yönetimi aratmayacak baskı politikalarına başvurdu. Devlet güçlerinin bizzat içinde yer aldığı kitlesel katliamlar günlük olaylar haline gelmişti. Buna rağmen 1980 yılı direnişlerin ve işçi grevlerinin tavan yaptığı bir konjonktürde şekillendi. Programın uygulanamaması egemen sınıf kesimlerini açık faşizme yönlendirdi. Emperyalizm ve tekelci sermayenin çıkarları çerçevesinde ekonominin köklü bir dönüşüme uğratılması zorunluluğu 12 Eylül’ü gündeme getiren önemli etkenlerden biri oldu.

***

TÜRKİYE’DE EMEĞİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY

24 Ocak kararlarının somut olarak uygulamaya konduğu 1980 yılından itibaren ağır bir düşüş yaşadı. 1997 yılından bu yana, Türkiye’de asgari ücretli emeğin GSYH’den aldığı pay %26 azalırken, işverene maliyeti ise %42 oranında azaldı. Bu düşüş, AKP iktidarı döneminde yoğun bir ivme kazandı, 2009-2025 yılları arasında dünya ortalamasından 17, AB ortalamasından ise 22 puan daha düşük seyretti.

(Bayram Ali Eşiyok)

***

SENDİKALAŞMA BİTİRİLDİ

Türkiye’de 1980 sonrası gerileyen en önemli verilerden biri de sendikalaşma oranı oldu. 1988 yılında %63 olan sendikalı oranı, 2001 yılına gelindiğinde %57’ye gerilemiş, AKP’nin iktidarı ile geçen ilk 11 yılda ise hızlı bir çakılma ile 2013’te %9’a düşmüştür. Bu oran, 2025 yılı sonunda %15’e ancak dayanmıştır. (Aziz Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

24 Ocak sonrası neoliberal dünya düzenine dahil olan Türkiye’de, emeğin milli gelirden aldığı pay ve sendikalaşma oranı düşerken, sermaye kesimi ise ciddi bir büyüme yaşadı. TÜİK’in 2025 Gelir Dağılımı verilerine göre, bugün Türkiye’de en yüksek gelire sahip %20, toplam gelirin %48’ine sahipken, en düşük %20 ise %6,4’üne sahip. En zengin %20, 1987 yılında toplam gelirin %49’una sahipken, 1994 yılında bu oran %55’e çıkmıştır. 1973 yılında en düşük %20, toplam gelirin %11’ine sahipti.

***

PİYASA SERBESTİSİ İŞÇİ MEZBAHASI

Tabii 24 Ocak dönüşümünün tek çıktısı birer birere işçilerin ve sermaye sınıfının gelirlerindeki değişimle açıklanamaz. Türkiye, bugün AB ülkelerine kıyasla kamu harcamalarında en geride. Keza haftalık ortalama çalışma süresiyle de (44 saat) AB’nin önünde. Bu dönüşüm, 24 Ocak, 12 Eylül, Washington Uzlaşması, IMF programının özellikle 2001 sonrası uygulanması ve 2002 sonrası AKP iktidarının ağır neoliberal dönüşümünün sonucu oldu. Bugün gelinen noktada, darbe zoruyla getirilen ve grev yasakları, polis şiddeti gibi disiplin aparatlarıyla sürdürülen “serbest piyasa rejimi”, Türkiye tarihinin en yoğun eşitsizliğini yarattı. Yalnızca 2025 yılında 2 bin 105 işçi ölürken, bunların 94’ü çocuktu.