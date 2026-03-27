25 milyonluk sosyal destek

Muğla Kart, beslenme yardımı, eğitim, sağlık, nakdi destek, emekli yardımı ve ulaşım destekleriyle geniş bir kesime ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yalnızca şubat ayında toplam 25 milyon 120 bin liralık sosyal destek sundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı sosyal destek bütçesini bir önceki döneme göre yüzde 105 artırdı. Sosyal destekler arasında Muğla Kart, beslenme yardımı, Karakış desteği, sağlık giderleri desteği, eğitim yardımı, nakdi yardım, emekli desteği, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım, Anne Kart ve öğrencilere 1 lira ulaşım uygulaması yer aldı.

Ayrıca Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere 10 bin gıda kolisi ulaştırıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal belediyecilik anlayışıyla yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aras, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle yerel yönetimlerin sosyal destek rolünün daha da önem kazandığını belirterek şunları kaydetti: “Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütçelerine katkı sağlamak için tüm imkânlarımızı kullanıyoruz. Her kesime dokunmaya çalışıyoruz. Tüm evlatlarımızın eşit eğitim hakkı için, ulaşım masraflarını en aza indirmek, sağlık koşullarını iyileştirmek, emeklilerimizin yüzünü güldürmek için birçok kalemde sosyal destek bütçemizi yüzde yüzün üzerinde artırdık. Ramazan ayı boyunca da il genelinde ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. İnsanlarımızın hayat şartlarının iyileşmesine bir nebze olsun katkı sunabilmek bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır.”