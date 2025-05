250 bin fide üreticiyle buluştu

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonuyla 25 Nisan Cuma günü Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde 250 bin yazlık fide üreticilere dağıtıldı. Üreticiye ulaştırılan fideler arasında beş farklı biber (kapya, çarliston, dolmalık biber, yeşil sivri biber ve acı kıl biber), iki patlıcan ve dört domates çeşidi ile acur, kavun, karpuz ve salatalık fideleri yer aldı.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, Bodrum Belediyesi serasında yapılan iyileştirme çalışmalarından söz ederken şöyle konuştu:

“Bodrum Belediyesi olarak tarımsal üretimi desteklemek ve halkı güçlendirmek adına yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini daha bugün burada hep birlikte hayata geçiriyoruz. Bugün tam 250 bin adet fideyi üreticilerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Biz inanıyoruz ki toprağa dikilen her fide, yerel üretim için bir umut demektir. Fide üretim seramızda üretim kapasitesini artırdık. Yaptığımız her çalışmada vatandaş ve çözüm odaklı belediyeciliği sizlere hissettirmek istiyoruz. Kendi verimli topraklarımızda yetiştirip kendi ürettiğimiz ile çocuklarımızı besleyebilmek için Bodrum Belediyesi olarak tarımsal hizmetlerde yaptığımız desteklemeler ile siz üreticilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de, “Bodrum Belediyesi yalnızca bugünü değil, yarını da düşünen, üreten ve üretimi önceleyen bir anlayışla çalışıyor. Sağlıklı gıdaya önem vererek üreticilerinin yanında oluyor. Tarım, kentin vazgeçilmezidir. Ama bunları üreticilerimizi teşvik ederek yapmak önemli. Üretimi desteklemeyi bir görev değil bir sosyal sorumluluk olarak, belediyecilik ilkesi olarak görüyoruz. Bugün yazlık sebze fidesi desteğiyle bu anlayışın tam olarak da yansımasını gösteriyoruz. Bu kapsamda her yıl düzenli olarak üreticilerimize sunduğumuz fide desteğinde 4 milyon gibi bir bedelle üreticilerimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.

Mandalinci, “Ürettiğimiz fidelerimizi üreticilerimizle buluşturuyoruz. Daha sonra onlardan elde ettikleri tohumları yine tohum bankamızda muhafaza ediyoruz. Böylelikle sürdürülebilir bir geleceği, tarımı, üretimi amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda toprağa ektiğimiz fideler sadece bir başlangıç değil toprağa düşen her bir fide alın teri ile yetişen, emekle yeşeren bir vizyon olarak soframızda buluşuyor. Belediyemiz seralarında yaptığımız iyileştirmelerle artırdığımız bu kapasite inşallah seneye 300 - 350 bine çıkacak. Üreticilerimize vermiş olduğumuz desteği artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.