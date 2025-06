28 Yıl Sonra: Hafızasız insan

Zombi figürü sinema tarihinde her zaman içinde bulunduğu çağın ruhunu, krizlerini ve bastırdığı korkuları görünür kılmak için kullanıldı. İlk filmde (28 Days Later, 2002) bu bastırılmışlık öfke formunda patlamıştı. 11 Eylül sonrası dünyanın çöküş anksiyetesi, kolektif şiddet arzusu ve kontrolsüz beden imgeleri Boyle’un estetik tercihlerinde hayat bulmuştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan yazımızda, “28 serisi”nin zombiyi sadece bir canavar değil, sistemin bastırdığı öfkenin sembolü olarak nasıl yeniden kurduğunu tartışmıştık. Ve şimdi sırada 28 Years Later var. Artık sadece öfkenin değil; hafızanın da çöktüğü bir evrendeyiz. Film, hatırlamanın yükünden kaçan bir toplumda, unutmanın nasıl yeni bir virüs gibi yayıldığını gösteriyor. Zombilerin yerini bu kez biz alıyoruz: geçmişi silen, çöküşle uzlaşan, kendi içindeki ölüyle yaşamaya alışmış insanlar. Bu yazıda, serinin yeni anlatısının sinemasal evrenine ve unutmanın kolektif bir patolojiye dönüşümüne yakından bakacağız.

HAFIZA DA ÇÖKMÜŞ

Boyle’ın yönetmenliğe, Garland’ın ise senaryoya dönüşü, ilk filmin taşıdığı aciliyet duygusunu, politik alt metinlerini ve insanlık hâline dair sert sorgulamalarını yeniden sahneye taşıyor. Ama bu kez hikaye, felaketin 28 yıl sonrasına, bir çöküşün ardından kurulan düzenin iç boşluğuna kurulmuş. Kaos geçmişte kaldı. Şimdi anlatılan, yeni bir düzenin doğuş sancıları. Ve o sancılar, enfekte olmuş bedenlerden değil, hatırlamaktan vazgeçmiş insanlardan yayılıyor. Film, öfke virüsünün yayılmasının üzerinden 28 yıl geçmiş bir dünyada geçiyor. Virüsün evrimleşmiş versiyonları ve hayatta kalanların kurduğu yozlaşmış topluluklar arasında salınan bu anlatı, aslında zombi mitinden çok insan korkusuna odaklanıyor. Çünkü asıl tehdit artık enfekte olanlar değil; hafızasını yitirmiş, iktidar hırsıyla yoğrulmuş insanlar. Film açıkça şunu söylüyor: “28 yıl, bir neslin unutması için yeterli bir süredir.” Boyle, görsel diliyle bugünün dijital imkanlarını cesurca kullanıyor. El kamerası estetiğini bu kez drone çekimleri, dar lensler ve klostrofobik çerçevelerle harmanlıyor. “Infected” sahneleri artık büyük sürüler hâlinde değil, organize ve bilinçli bir avcılıkla tasvir ediliyor. Renk paleti de bu dönüşümün bir parçası: Tozlu, kirli grilerden, yeşil filtreli, tekinsiz bir umut ışığına doğru kayıyor. Oyunculuklar, fiziksel performanslarının ötesinde sessizlikleriyle öne çıkıyor. Diyaloglar neredeyse minimal. Çöküşün psikolojik yükü, bakışlarda ve beden dilinde kendini gösteriyor. Bu kez hayatta kalmak sadece koşmak değil, taşıdığın yıkımı sürükleyerek yürümek. Film, zombilerden çok insanların içinde birikmiş ve bastırılmış olanla ilgileniyor. Çünkü asıl çürüme, artık dışarıda değil içeride.

PUNK RUHU

Elbette eleştiriler de var. İlk 30 dakika, özellikle tempo açısından kasıtlı bir yavaşlık içeriyor ve bu bazı izleyicileri zorlayabilir. Final ise serinin alışıldık “acımasız belirsizliğini” korurken, fazla soyut bulanlar da olabilir. Ama bu tercih, filmin düşünsel katmanlarını zayıflatmıyor. Aksine, yorum alanını genişletiyor ve izleyiciyi pasif tanık değil, sorgulayıcı bir tanık olmaya zorluyor. Ve yeni üçlemenin evrileceği post-apokaliptik dünyaya kapılarını sonuna kadar açıyor. Anlaşılan o ki; Boyle ve Garland, 2000’lerin öfkesini alıp, 2020’lerin yorgun ve çözülmüş dünyasına taşımış. Bu kez korkutucu olan zombiler değil; koşmaktan vazgeçmiş insanlar. Serinin damarında hâlâ o punk öfkesi akıyor. Ve bu kez sorulması gereken tek soru şu: Hayatta kaldık, peki ne kaldı elimizde?