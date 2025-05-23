3 bin yıllık kent sanatla canlandı

Berkay SAĞOL

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Marmaris Kültür ve Sanat Festivali, bu yıl Sedir Adası - Kedrai Antik Kenti temasıyla düzenleniyor. MKSF 25’in etkinlikleri kapsamında günümüzde yaygın olarak ‘Sedir Adası/Kleopatra Plajı’ olarak bilinen Kedrai Antik Kenti ve burada yürütülen arkeolojik araştırma ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi ve burada bir konser düzenlendi.

Kedrai antik kentinde gerçekleşen MAKSAD Oda Müziği Topluluğu konseri, kentteki Karia uygarlığına ait tiyatroda düzenlendi. Bu konser kazı alanının güvenliği sebebiyle kapalı bir gruba sunuldu. Müzik ve tarihin iç içe geçtiği bu özel gün batımı konseri, klasik batı müziği ezgileri eşliğinde batan güneşin altında son buldu. Etkinlik, Marmaris’in kültürel mirasına unutulmaz bir deneyim olarak katkıda bulundu. Yaklaşık 3 bin yıllık kentte bulunan ve herhangi bir restorasyon çalışması yapılmayan amfi tiyatroda, katılımcılar klasik müzikle beraber tarihin dokusunu hissetti.

Konser öncesinde kazı başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız, katılımcılara antik kentte süren kazı ve araştırmalar hakkında bilgi verdi. Yıldız, “Kedrai, yaklaşık 3 bin yıllık arkeolojik mirası ve günümüzde antik kentle bütünleşmiş doğal dokusuyla tanımlanır. Antik kent, modern yerleşime kapalı, 1. Derece Arkeolojik, 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündedir ve aynı zamanda Gökova Kıyı Alanları, Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alır. Yazılı kaynaklar ve arkeolojik araştırmalar Kedrai’nin döneminde ticari ve dini açıdan önemli bir merkez olduğunu işaret eder. Kazı çalışmaları yeni başlamış olmasına rağmen 2023 ve 2024 yılı kazılarında yerleşimin geçmiş kaynaklarına dair ipuçları edinilmiştir. Surlarla çevrili kent dokusu, küçük ölçekli dükkan modelleri, taş döşemeli sokaklar gibi unsurlar tespit edildi. Kentte özellikle denizel kültürün etkili olduğu bu ada yerleşiminde ok uçları, kurşun ağ ağırlıkları gibi balıkçılık faaliyetlerinin izlerinin de bulunması şaşırtıcı değil” dedi.

Yıldız, “Kazı çalışmaları ağırlıklı olarak kentin Savunma Sistemi, Apollon Kutsal Alanı, Tiyatro Alanı ve yerleşimin en erken arkeolojik verilerini barındıran Doğu Tepesi’nde sürdürülüdü. 2024 yılı kazı çalışmalarında Hellenistik Dönem’e tarihlenen tiyatronun orkestra kazıları tamamlandı ve sahne yapıları ile tahrip olan tiyatronun sahne binalarına dair ilk mimari verilere de ulaşılmış oldu. Eski Yunanca’da ‘sedir ağacı’ anlamına gelen ‘Kédrōs’ (Kedros) (Lat. Cedrus) isminden yola çıkarak kentin adının ‘sedir ağaçlarının kenti’ olduğu öne sürülüyor. Günümüzde ise adada sedir ağaçları bulunmamaktadır. Hellenistik Dönem, Kedrai’nin en parlak ve güçlü dönemi olarak görülüyor. Bugün de antik yerleşme olan Sedir Adası’nda gördüğümüz kaya mezarları, surlar, Apollon Kutsal Alanı, liman yapıları ve tiyatro da bu dönemin izlerini taşıyan önemli miras alanları arasında yer aldığı biliniyor. Hellenistik Dönem dışında, teritoryum içerisinde yüzeyde görülen yapıların büyük bölümü de Erken Hristiyanlık, Doğu Roma/Bizans Dönemi dini yapıları ve bunlarla ilişkili sarnıçlardan oluşuyor” diye konuştu.

FESTİVAL HAKKINDA

Üç hafta sürecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF25), klasik batı müziği, caz, koro ve sokak konserlerinden, söyleşi, sergi, atölye çalışması gibi ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapacak. “Marmaris’i Sanatla Yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF25), yalnızca sanatçıların sahne aldığı bir etkinlik değil; bölgenin kültürel ve arkeolojik mirasına dikkat çeken, sürdürülebilir bir sanat vizyonu sunan özgün bir kültür projesi olma özelliği de taşıyor. Her yıl yeni bir tema üzerinden düzenlenen festival, Phoenix, Amos ve Kastabos’tan sonra bu yıl “Sedir’den Akdeniz Hikâyeleri” temasıyla Sedir Adası ve çevresindeki Kedrai Antik Kenti’ni odağına alıyor.