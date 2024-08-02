3. Dikili Kitap Günleri coşkuyla dolu dolu geçti

BirGün EGE

Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOP) iş birliği ile 20-28 Temmuz arasında gerçekleşen 3. Dikili Kitap Günleri dolu dolu geçti. Dikili 75. Yıl Parkı’nda 9 gün süren 3. Dikili Kitap Günleri’nin son akşamında Melih Aşan “Ekolojik, Tasarım Kuramı ve Kentlerimizde Ekolojik Tasarım ve Kamusal Alan Tasarımları”, yazar Özge Doğar “Günümüzde Cumhuriyet Kadını” ve basının önemli kalemlerinden gazeteci-yazar Murat Ağırel “Türkiye’de Uyuşturucu Kaçakçılığı, Göçmen Krizi, Terör Finansmanı” konulu söyleşiler gerçekleştirdiler. Latin ve dünya müziklerinden eserler sunan Rumba Quartet konseri ile 3. Dikili Kitap Günleri noktalanmış oldu.

3. Dikili Kitap Günleri’nin çok verimli geçtiğini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Gerçekleştirdiğimiz Dikili Kitap Günleri’nde 50 yayınevi stand açtı, ülkemizin önemli yazarları, edebiyatçıları, gazetecileri ve siyaset insanları söyleşiler gerçekleştirdiler, kitaplarını imzaladılar. Yerel yazarlarımızı da okurlarımızla buluşturduk. Bu yıl bir ilk olarak kültür ve sanat etkinliklerine de yer verdik. Birbirinden güzel konserlerimiz oldu. Dikili halkı ve Dikili’ye gelen misafirlerimiz her şeyin en iyisine en güzeline layıklar. Gelecek sene daha da güzel Kitap Günleri gerçekleştireceğiz” dedi.