3. Dikili Kitap Günleri hafta sonu başlıyor

BirGün EGE

Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Dikili Kitap Günleri, “Aydınlık Bir 100 Yıla Doğru Türkiye” temasıyla yarın kapılarını açıyor. 28 Temmuz’a kadar Dikili 75. Yıl Parkı’nda düzenlenecek olan 3. Dikili Kitap Günleri, 50 yazar, edebiyatçı ve gazeteci ile deneyimli siyasetçiyi 9 gün boyunca 23 farklı söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle buluşturacak.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Gençlerimizi okumaya teşvik ederek, daha güçlü, daha bilinçli bir toplum inşa edebiliriz. 3. Dikili Kitap Günleri, kültür ve sanatın, edebiyatın ışığında buluşmamıza vesile olan önemli bir etkinlik. Kitap Günleri sadece kitapları ve yazarları bir araya getirmekle kalmayacak, aynı zamanda düşüncelerin ve hayallerin paylaşılmasına da vesile olacak” diye konuştu.

Aydınlık bir geleceğin inşasında kitabın, yazarların, sanatın ve edebiyatın olmazsa olmaz bir yeri olduğuna değinen YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ise, “Aydınlanma ağacımız büyüsün, dalları sonsuzluğa uzansın diye bu yıl da kitapla, denizle, sanatla, yazar ve aydınlarla 3. Dikili Kitap Günleri’nde buluşuyoruz. Okuduğumuz her kitap, öğrendiğimiz her yeni bilgi, paylaştığımız her düşünce, toplumumuzu daha da ileriye taşıyacak. Dikili Kitap Günleri’nde kitaplarla, yazarlarla ve birbirimizle kuracağımız her bağ, geleceğe atılmış bir adım olacak. Yayıncılar Kooperatifi olarak, sizleri bu yolculukta yanımızda görmekten onur duyuyoruz. Kitap dolu, aydınlık yarınlara birlikte yürümek dileğiyle” ifadelerini kullandı.