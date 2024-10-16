3 kişiyi ezdi, serbest kaldı

İstanbul Maltepe’de yaşayan ve bir ilaç firmasında yönetici olan Nihan Özkan, 21 Eylül günü doğum gününü kutluyordu, 40 yaşına basmıştı. Kadıköy’deki bir mekânda arkadaşlarıyla buluşmuş, pastasını üfleyip dilek tutmuştu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi vardı ve Kadıköy çok kalabalıktı. Bu nedenle otomobilini Küçükyalı Metro Durağı’nda otoparka bırakmış, Kadıköy’e metro ile gelmişti. Kutlamadan sonra arkadaşları Özge Baygın ve Deniz Özel ile Kadıköy’den taksiye bindiler. Otomobilini park ettiği Küçükyalı Metro Durağı’na ulaştıklarında saat 02.42’yi gösteriyordu. Deniz Özel taksiyle yola devam edecekti ama Nihan Özkan ve Özge Baygın ile vedalaşmak için o da araçtan indi. Taksinin yanında duruyorlardı. Bu sırada E-5 otoyolunda aşırı hız yapan siyah otomobil, metro durağının bulunduğu yan yola hız kesmeden girdi. Taksiye ve taksinin yanındaki üç kişiye çarptı. Taksi çarpmanın şiddetiyle 25 metre sürüklenirken üç kişi kaldırıma doğru savruldu.

AĞIR YARALANDILAR

Sadece birkaç saat önce doğum gününü kutlayan Nihan Özkan ağır yaralandı. Sağ bacağı kopmak üzereydi, kafatası kırılmıştı ve yoğun beyin hasarı oluşmuştu. Bilinci kapalıydı. Özge Baygın da ağır yaralanmıştı. Bacaklarında ve kafatasında çok sayıda kırık vardı. Beyin kanaması geçiriyordu. Deniz Özel’in de bacağı kırılmıştı. Kaza sırasında yakındaki akaryakıt istasyonunda iki polis bulunuyordu. Yaralılar için hemen ambulans istediler ve siyah otomobilin sürücüsünü yakaladılar.

Siyah otomobilin sürücüsü 1990 doğumlu, Onur Uğurman Torgay gözaltına alındı. 186 promil alkollü çıktı. Nihan Özkan ve Özge Baygın, hastanede entübe edilmişti. Onlar yaşam savaşı verirken Onur Uğurman Torgay ifadesinde şöyle diyordu:

“21 Eylül 2024 günü saat 19.30 sıralarında Kadıköy’e maç izlemeye gittim, bir mekâna girdim maçı izledim ve oturmaya devam ettim. Burada alkol aldım. 22 Eylül 2024 günü saat 01.45 saralarında mekândan çıktım, ruhsatı babam adına olan araç ile yola çıktım, eve gidiyordum. Küçükyalı Metro çıkışından yan yola girdim. Ben yola girdiğimde biraz hızlıydım. Park halinde bulunan ticari taksiyi gördüm ancak duramadım. Ticari taksiye ve taksinin arkasında bulunan şahıslara çarptım. Polisler geldi bana alkol ölçümü yaptılar. 186 promil alkollü çıktım. Kaza bir anda oldu, pişmanım.”

Onur Uğurman Torgay, aynı gün polislerce ‘İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldü. Polis tutanağında alkollü olduğu, aşırı hız yaptığı belirtilmesine karşın savcı tutuklanmasını istemedi, ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan adli kontrol uygulanmasını talep etti. İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimi de Onur Uğurman Torgay’ı tutuklamadı, yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla serbest bıraktı. Oysa kaza raporunda Onur Uğurman Torgay’ın yüzde 100 kusurlu olduğu tespit edildi.

Nihan Özkan ise hâlâ hastanede yaşam savaşı veriyor. Üç kez beyin ameliyatı geçirdi ve 24 gündür yoğun bakımda tutuluyor. Büyük ölçüde kopan bacağını kurtarmak için de defalarca ameliyat edildi. Bacağının kesilme riski devam ediyor. Diğer bacağında ve kafatasında da çok sayıda kırık var. Özge Baygın da beyin kanaması nedeniyle ameliyat edildi. Yoğun bakımdan çıktı. Bacağından defalarca ameliyat oldu.

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‘TUTUKLANSIN’ DİLEKÇESİ

Nihan Özkan’ın ailesinin avukatı Hürrem Sönmez, alkollü ve aşırı hız yapan sürücünün adli kontrol ile bırakılmasına itiraz etti, tutuklanmasını istedi. Sürücü Onur Uğuran Torgay’ın ‘olası kast ile birden fazla kişinin yaralanması’na neden olmaktan yargılanması gerektiğini ve Yargıtay’ın bu doğrultuda kararları olduğunu anlatan avukat dilekçesinde “Nihan Özkan’ın hayati tehlikesi devam ediyor. Ayrıca sürücünün olay yerinden uzaklaşmak istediği ancak orada bulunan polislerce yakalandığına dair tanıklıklar var. Kaçma şüphesi, delilleri karartma, tanıklara baskı yapma ihtimali bulunuyor” dedi. Nihan Özkan’ın ailesi ise adli kontrol kararına şu sözlerle tepki gösteriyor: “Nihan, Özge, Deniz ve biz bu acıları yaşarken onlara çarpan alkollü, aşırı hızlı sürücü evinde keyif yapıyor. Bu mu adalet…”