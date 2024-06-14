3 ton çöp toplandı

BirGün EGE

Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Cunda Deniz Yolcu Taşıma Kooperatifi, Yelken Kulübü’nün yelkencileri, Kratos’un kürekçileri, Cunda Windsörf’ün sörfçüleriyle Ayvalık’ın cennet adalarına yüzlerce gönüllüyle, çıkarma yapıldı.

6 saat süren kampanyaya 30 gezi teknesiyle 120 gönüllü vatandaş katıldı. 8 adada yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

Pınar, Yellice, Taşlıada, Kara ada, Büyük maden, Küçük maden, Güneş adası ve Yumurta ada’daki temizliğin ardından, plastik, naylon torbalar, cam atıkları, pet şişeler ve mültecilerden kalan 7 bot enkazı Cunda (Alibey) Adası’na getirildi ve kamyonlara yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Tertemiz adalar için seferber olduk Ayvalık’ımızın Cennet Adalarına çıktık, hepimizin bir dünyası var dedik ve adalarımızı dip köşe temizledik” dedi. Çıkan tonlarca çöpün yine herkesi üzüntüye boğduğunu belirten Ergin, “Denizlerimizi, Adalarımızı, Cennet Ayvalık’ımızın her noktasını birlikte Temiz Tutalım. Başka Ayvalık yok” dedi.