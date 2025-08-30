30 Ağustos, bir zafer anı?

26 Ağustos 1922’de başlayıp 30 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal’in başkomutanlığındaki Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un Cumhuriyet’in kurulmasına giden yolu açan adım olduğuna hiç kuşku yoktur.

26 Ağustos’tan 30 Ağustos’a 4 günden, İzmir’in işgalden kurtulduğu 9 Eylül’e kadar da 2 hafta gibi bir zamandan söz ediyoruz. Tarih perspektifinden baktığınızda, 4 gün ya da 2 haftayı “an” olarak tanımlamak yanlış olmaz. 4,6 milyar yıllık dünya, 200-300 bin yıllık insanlık tarihi içinde 4 gün ve 2 hafta!

Tarih daha çok “an”ları not eder ama! Fransız İhtilali 14 Temmuz 1789’da Bastille Hapishanesi’nin basılmasıyla başladı der. Bolşevik Devrimi için 25 Ekim (7 Kasım) 1917 yazar. Edward Jenner çiçek aşısını ilk kez 14 Mayıs 1796’de 8 yaşında bir oğlan çocuğuna uygulamıştır…

E. H. Carr’ın Tarih Nedir’inde okuduğumu sanıyorum, çok önemseyip altını çizdiğim şuna benzer bir cümle vardı: Tarihte hiçbir devlet bir savaşta yenildiği için yok olmamıştır, onun yok olmasına yol açan o savaş dışında da nedenler vardır.

Tarihteki hiçbir yok oluş ya da var oluş bir “an” meselesi değil, adları bir “an”la anılsa bile. Her zaman bir süreç meselesi aslında!

O nedenle, bir şeyi var etmek ya da yok oluşuna karşı çıkmak için bir “an”ı bekleyemezsiniz. O, siz beklerken var ya da yok oluyordur da farkına varamazsınız!

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması da bir “30 Ağustos anı”nın işi değildir. Öncesinde küçük küçük zaferler ve yenilgiler olan bir sürecin sonucudur o. Bir ulusun tüm potansiyelinin, en küçük birimlerde örgütlenmesi ve harekete geçirilmesi sonucudur.

İşte kendime çıkardığım 30 Ağustos dersi: Bir zafer istiyorsan, onun gerçekleşeceği bir anı bekleme. Onun gerçekleşmesi için, aynı hedefe yürüyebilecek herkesi, her yerde, toplumun en küçük biriminde bir araya getirip harekete geçir!

Tıpkı bir devletin bir savaştan sonra yok olmadığı gibi bir zaferden sonra ilelebet var olmasının da garantisi yoktur. Tarih bunun da örnekleriyle dolu.

Misal; 1896’da Filipinler halkı, İspanya’ya karşı Filipin Devrimi’ni başlattı, bağımsızlık arayışına girdi, 1898’de patlak veren İspanya-Amerika Savaşı’ndan da yararlandı, Amerikalılarla ittifak kurdular, zafer kazandılar ve 23 Ocak 1899’da Birinci Filipin Cumhuriyeti’ni kurup bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bağımsızlıkları bir yıl sürdü sürmedi, 1946’ya kadar Amerikan kolonisi olarak kaldılar.

Tarihte hiçbir şey “an”lık değil, dedik ya. Bir şeyi kazanmak için de savunmak için de sürekli mücadele etmek gerek. Belli bir “an”da karşınıza çıkan sonuç her zaman süreç içinde atılan küçük küçük adımların sonucu oluyor.

Cuma hutbelerinde Atatürk’ü anmamak, 30 Ağustos posterlerinden fotoğrafını silmek… Böyle başka küçük küçük şeyler de ekleyerek uzatabilirsiniz listeyi… Bir “an”da ortaya çıkan büyük sonuçlar böyle küçük adımlarla ilerleyen süreçlerin sonunda oluyor.

Muhalefet, ülkenin demokrasi arayışında haftanın iki günü iki farklı noktada CHP’nin çağrısıyla toplanan binlerin, on binlerin, yüz binlerin ortaya koyduğu muazzam enerji “an”larında coşuyor. Sonra birileri, bunun ne kadar böyle devam edeceğini sorgulayıp; “bir şey yapmalı” diyor. Başka bir şeyler de yapmalı!

O başka bir şeyin ne olduğu konusunda henüz üzerinde anlaşılmış net yanıtlar yok.

Ancak, 30 Ağustos’un öğrettiği bir şey var: Zafere giden yolda net bir stratejiniz olacak. Stratejiler bir ana sıkışmaz, birbirini besleyen çok sayıda “an”larla ilerleyen süreçlerdir. Ve mutlaka, toplumun en küçük birimlerinde aynı ortak amaca yönelen kesimlerin en geniş örgütlenmelerini gerektirirler!

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!