30 yıllık hayal gerçek oluyor

Mahir KANAAT

TFF 3. Lig 4. Grup’ta yer alan Karşıyaka Spor Kulübü’nün neredeyse 30 yıla yaklaşan stat hayali gerçek oluyor. İzmir’in 113 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka’nın 2015’te yıkılan Yalı’daki İlçe Stadı’nın yerine yapılacak yeni stat projesi için merkezi yönetimle yerel yönetim işbirliği yaparken, camia bayram sevinci yaşadı.

250 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Stat arazisi Gençlik Spor Bakanlığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine inşaat için belediyeye verildi. Projenin önümüzdeki dönemde revizyondan geçirilerek ihaleye çıkılması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyakalı taraftarların kabri ilçede olan Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adını verdiği stat için 2025 yılı bütçesinde 250 milyon lira kaynak ayırmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, stadyumun yapımı konusunda çok önemli bir engeli aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Tugay, “Karşıyaka Belediye Başkanlığım döneminde ilk adımlarını attığımız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri de ısrarla takip ettiğimiz Karşıyaka Stadı projesinin önündeki çok önemli bir engeli aşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Stadın yapım sürecini başlatmak için uzun süredir beklediğimiz arazi tahsis işlemleri tamamlandı. Bundan sonra sıra Karşıyaka’yı ve İzmir’i gurur duyacağı yeni bir stadyuma kavuşturmakta. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü yönetimi, tarihi bir dönüm noktasında olduklarını belirterek teşekkür mesajı yayınladı. Kulübün açıklamasında, "Karşıyaka camiasının uzun yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla beklediği stat konusu bugün çok önemli bir aşamaya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka Stadı’nın bulunduğu alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisini bugün itibariyle gerçekleştirdi. Bu karar, Karşıyaka Spor Kulübü ve büyük taraftarımız için tarihi bir dönüm noktasıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, stat için ayrılan bütçeyle birlikte inşaat sürecini en kısa sürede başlatacağına inanıyoruz. Karşıyaka, artık kendi stadına kavuşma hayalini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı’’ denildi.

İzmir’de yeni stat hayalini ilk gündeme getiren kulüp olup bu süreçte Göztepe, Alsancak, Bornova, Buca, Tire gibi birçok stat yapılmasına rağmen stadına kavuşamayan Karşıyaka uzun bir süreçten geçti. Yalı’daki ilk stat projesini 1998 yılında merhum Karşıyaka Onursal Başkanı Selçuk Yaşar çizdirdi. Yıllar içinde Çiğli ve Örnekköy’de belirlenen arazilerdeki projeler gerçekleşmedi. Karşıyaka Stadı ihaleleri açılan davalar yüzünden iptal edilirken, proje kapsamında 2015 yılında yıkılıp temel çalışmaları yapılan Karşıyaka’nın İlçe Stadı, kulüp binası ve tenis kortları, salonların bulunduğu tesislerinin arazisi 10 yıldır atıl kaldı.