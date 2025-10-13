32. Adana Altınkoza Belgesel Seçkisinden geriye kalanlar

Fatoş YAPICI

22-28 Eylül’de 32. kez düzenlenen Adana Film Festivalini geride bıraktık. Festival hem dünya sinemasından öne çıkan yapımlarla hem de ülkemizde yıl içerisinde üretilen uzun metraj, kısa metraj, belgesel filmler, söyleşilerle dolu zengin bir programla sinema camiası ve seyircilerini karşıladı. Ülkede yaşanan acı verici tüm olumsuzluklara “rağmen”, özenle gerçekleştirilen bu festival sayesinde film üretmenin gittikçe zorlaştığı ülkemiz koşullarında “inatla” sinema yapmaya devam eden bağımsız sinemacıların sinema salonlarında birbirleriyle ve Adana seyircisi ile bir araya gelmeleri kuşkusuz ki çok değerliydi. Adana izleyicisinin 7 gün boyunca festivale her gün artarak devam eden katılımına şahit olmak benim için mutluluk ve motivasyon vericiydi.

Festivaldeki tüm filmleri izleyebilmek maalesef mümkün olamadı. Uzun yıllardır özellikle belgesel film üretiminin içinde yer alan bir kurgucu olarak benim önceliğim tabii ki yarışma seçkisinde yer alan belgesel filmlerden yanaydı. Her ne kadar uzun ve kısa metrajların gösterildiği salonlar kadar kalabalık olmasa da Adana izleyicisi belgesellerde de bizi yalnız bırakmadı.

Burcu Özkaya Günaydın’ın yönettiği Araf ile 6 Şubat 2023 tarihinde hepimizi yıkan deprem sonrasında Antakya’da kayıplarının yasını aşmaya çalışan ve yaralarını sarmaya çalışan kadınların kendilerini iyileştirme çabalarını; Gülten Taranç ve Ragıp Taranç yönetmenliğindeki Dedemin Evi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen dedesi ve 1989’dan sonra Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden babasıyla birlikte üçüncü nesilden genç bir kadının aidiyet ve kimlik bulma sorgulamaları ile sonraki kuşaklara aktaran göçün izlerini; yönetmenliğini Bulut Renas Kaçan’ın yaptığı Döngü ile Seferihisar’ın Orhanlı vadisindeki jeotermal tesisleri kurma planlarıyla binlerce yıldır uyum içinde yaşayan doğa ve bölge halkının yok olma tehlikesine karşı durma mücadelesini; Sibel Karakurt yönetimindeki Eskisi Gibi ile 6 Şubat depreminden etkilenen ve uzuvlarını kaybeden çocukların fiziksel ve duygusal iyileşme süreçlerini; Atıl İnaç’ın Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil belgeseli ile profesör doktor G. Yaşargil’in sıradışı, sınır tanımayan karakterini ve hayat yolculuğunu; Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş’ın Kardeş Türküler İle 30 Yıl filmi ile ülkemizin yakın tarihindeki siyasal ve toplumsal olaylarının köşe taşlarını belirleyen badirelerle birlikte Kardeş Türküler’in 30 yıldır devam eden serüvenini; Murat Can Bilgincan’ın Karne filmi ile 2017 referandumunda kutuplaşan bir ailenin kan davasına dönüşen hikayesini; Melik Külekçi’nin Manguel’in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar’ın İzinde ile Arjantinli yazar Alberto Manguel’in batılı bir yazar olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” kitabındaki İstanbul, Erzurum, Bursa, Konya ve Ankara’yı ziyaret ederek Tanpınar’ı ve günümüz Türkiyesini anlama çabalarını; Ömer Faruk Çetin’in Muzaffer filmi ile siyanürden dolayı zehirlenmiş ve terk edilmek durumunda kalmış Kütahya’nın Dulkadir Köyü’nün sessizliğe gömülen çığlığını; İbrahim İzol’un Nikita “Tanrıça’nın Ölümü” ile Ayvalık’taki Nikita deresi özelinde denetlenmeyen ve yaptırıma uğramayan sanayileşme ile birlikte ülkenin yok olmakla karşı karşıya kaldığı su krizi ile bizi yüzleştirmesini izledik.

Film üretmenin, özellikle de belgesel film yapmanın maddi destek yoksunluğu ile ne denli güç olduğunu sektörden gelen biri olarak da bildiğim için tüm belgeselleri büyük bir coşkuyla ve iştahla takip ettim. Seçkide yer alan bütün filmlerin ekiplerini, bize önemli bir seçkiyi hazırlayan önjüriyi ve değerlendirmeleriyle yarışmayı sonuçlandıran ana jüriyi gönülden kutluyorum. Seçkide yer alan tüm belgeselleri izlediğimde hem bir kurgucu hem de seyirci olarak seçkinin öne çıkan bir karakteri olduğunu fark ettim. O da perdeye yansıyan işlerden de anlayabileceğimiz gibi filmleri yapan ekiplere daha detaylı baktığımızda habercilikten gelen ve daha önce kurmaca ya da belgesel üretmiş sinemacılardan oluşan ekipler tarafından üretilmiş filmleri bir arada görmemizdi.

İki kesimin de dünyayı ve özellikle ülkemizi ilgilendiren, yakın tarihimizle ya da günümüzün sorunsallarıyla ilgili olay ve olgularla bizi yüzleştirme çabaları kuşkusuz ki çok kıymetli. Gazetecilikten gelen ekipler aldıkları eğitimler ve mesleki refleksleri gereği hayatın içinden gelen hikayeleri yakalama, karakterle aradaki mesafeyi ayarlayabilme ve röportaj yapma tekniklerine daha hakim olma gibi avantajlara sahipken, sinema kökenli ekiplerin de film dilini kurabilme, hikayenin dramaturjisini etkili bir şekilde inşa etme, sinematografik görselleştirme yapabilme ve filmin duygu diyagramını amaca hizmet eden bir şekilde kurabilme becerilerine sahip olduklarını gördüm. Ancak şunu da söylemeliyim ki gazetecilikten gelen ekiplerin yukarıda sahip oldukları özellikleri ve refleksleri ancak hikayeyi iyi bir şekilde kurduklarında, sinema diline biraz daha hakim olduklarında öne çıkarabilecekleri özellikler. Eğer sinemanın anlatım cetveline uymazsanız zaten izlemesi emek isteyen belgesel seyircisine de derdinizi tam anlatamamış oluyorsunuz. Bu işlerde gördüğüm de çok iyi bir konu yakalanmış, çok da iyi karakterler var filmde ama hem kamera kullanımları, hem kurgulanış biçimleri maalesef onları sinema filmi olma niteliğinin uzağına düşürmüş olması.

Seçkideki bu tarz filmlerdeki ortak biçim sorunlarından en önemlisi bence müzik kullanımlarıydı. Müzik bir filmde duygu ve düşünceleri yönlendirici etkiye sahip çok önemli bir katman. Eğer dozunda, doğru yerlerde, filmin karakterine hiç de uymayan türdeki müzikleri hele ki filmin başından sonuna alta döşerseniz perdeye yansıyan o doğal, hayatın akışı içerisindeki gerçeklikten filmi koparmış ve başka bir forma sokmuş oluyorsunuz. Keşke bu filmler müzik yerine ses efektlerini daha çok kullansalardı. Filmin gerçekliğine ve duygusuna daha çok hizmet etmiş olurlardı. Ya da filmde anlatıcı yani üst ses kullanma konusu bir diğer biçimsel sorunsaldı. Bazı filmlerde üst ses kullanılmıştı. Üst ses kullanmak tabii ki yönetmenin tercihidir ama bu tercih filmin tüm anlatı yapısını belirler. İzlediklerimde bu üst sesler o kadar uzun yazılmış metinlerdi ki filmin kendisini anlatmasına müsaade etmeyen, didaktik karakterdeydiler. Bir tanesinde üst sesle başlayan film, gelişme bölümünün başlarında da üst sesle desteklenmiş ancak filmin devamında o üst sese bir daha hiç yer verilmemesi ile filmin bütünsel yapısının iyi kurgulanamadığı hissini yaratıyordu. Röportajlar iyi yapılmış ancak bazılarında bu röportajlar iyi editlenmeyince konunun dağılmasına sebep oluyordu. Kimi filmde kriminal de bir olay olan konu o kadar anlatılamamıştı ki yönetmen bunu anlatamadığı yerde yazılara başvurmuş, biz o yazıları okumaya çalışırken kim kime ne yapmış, olay nasıl olmuş derken film bitmiş ve yönetmenin söz konusu olay zemininde asıl anlatmak istediği ile ilgili güçlü bir etki ortaya konamamıştı. Peki bu değerlendirmelerimi niye paylaşıyorum. Çünki hem bu arkadaşlarımın daha iyisini yapabileceklerine hem de gazetecilikten gelen ekiplerle sinemadan gelen ekiplerin birbirleriyle paylaşımlarını arttırarak belgesel sinemamızın da gelişeceğine inanıyorum.

Nitekim Eskisi Gibi filmi haberci refleksleriyle hazırlanan seçkideki diğer filmlerden ayrışarak film dili gramerini, görselleştirmeyi ve kurgulamayı iyi başararak dert edindiği ve hassasiyet gösterdiği konuyu bize etkili bir şekilde aktardığı için en iyi belgesel ödülünü aldı. Yönetmeni Sibel Karakurt’un kişisel geçmişine baktığımızda meslek hayatına 32. Gün ile başladığını görüyoruz. “Ceska Cinayetleri” adlı belgeseli Al Jazeera International’da yayınlanmış. Yani gazetecilik reflekslerine sahip olarak toplumsal olaylarla ilgili, ağırlıklı olarak televizyonda yayınlanan belgeselleri olmuş bir yönetmen. Ancak Eskisi Gibi filmi ile kendi altyapısını sinema dili grameriyle harmanlayabilmiş, bu yüzden de kendisiyle aynı yerden gelen diğer filmlerden ayrışarak izleyicide derin etki yaratabilen bir film ortaya koyabilmiş. Jüri Özel Ödülü alan Kardeş Türküler İle 30 Yıl filminin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ayşe Çetinbaş kendilerini ve daha önceki filmlerini bildiğimiz yıllardır belgesel film üretiminin içinde olan yönetmen ve yapımcılar. Bildiğim kadarıyla ikisi de iktisat eğitimi almış. Ancak uzun yıllardır film sektörünün içinde oldukları için belgesel film yapım tekniklerine hakim ve anlatmak istediklerini sinematografik bir anlatı içerisinde ifade eden belgeselciler. Film 13 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış. Filmin ne kadar büyük bir emekle hazırlandığını hem Türkiye’nin son 30 yılını hem de Kardeş Türküler’in kurulduğu günden bugüne olan serüvenini anlatırken başarılı bir şekilde kullandıkları arşiv görüntülerinden ve kurgu dilinden anlıyorsunuz. Mansiyon ödülü alan Döngü filminin yönetmeni Bulut Renas Kaçan. Kendisinin daha önce 15 yaşında bir çobanın hayat öyküsünü anlattığı Gezgin isimli bir belgeseli, Kafes ve Çağ isminde de kurmaca filmleri var. Döngü’nün yönetmenliğini, çekimlerini ve kurgusunu da kendisi yapmış. Film Orhanlı Vadisi’nin doğal hayatını gösteren çok güzel görüntülerle başlıyor. Bunları izlerken “içimden lütfen burayı bu kadar güzel gösterme, keşfedilmesin, saklı kalsın” diye geçirdim. Çünki özellikle son zamanlarda ülkedeki tüm güzelliklere uzanan aç gözlü ve kirli ellerin neler yapabildiğini görüyoruz. Film ilerledikçe o ellerin çoktan oralara uzandığını anlıyorsunuz. Ancak yöre halkının güçlü mücadelesi ile oraların talan edilmesine müsaade edilmemiş. Filmin gelişme bölümünde geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin doğayla uyum içerisinde, sabırla ve emekle nasıl mümkün olabildiğini detaylı bir şekilde öğreniyorsunuz. Bu kadar detaylı bir anlatımı yönetmen niye tercih etmiş derken, film ters köşe bir kurguyla bu habitatın her an yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu yüzümüze çarpıyor. Film bu şekilde bir kurgu dili kullanarak binlerce yıldır kurduyla, kuşuyla, sincabıyla, yılanıyla, insanıyla, zeytiniyle uyumlu bu hayat döngüsünün hiç de kolay kurulmadığını, sabır ve emekle devam ettirildiğini bize haykırıyor ve bunu korumak için mücadele eden yöre halkıyla bize umut veriyor.

Kısacası Adana’da ele aldıkları konularla ve büyük emeklerle hazırlanan çok kıymetli bir belgesel seçki izledik. Maalesef belgesel, uzun ve kısa metrajlar kadar üzerine çok konuşulmayan bir tür. Bu yazıyı yazmamın önemli bir sebebi de bu. Hem bu sektörün bir emektarı hem de belgesel seyircisi olarak belgesel sinema adına yapılan işleri çok kıymetli buluyorum ve üzerine daha da çok konuşalım istiyorum. Çünki belgesel sinema, ekibiyle birlikte yönetmenin vizöründen, onun bakış açısıyla geçmişin ve bugünün gerçekliğini kayıt altına alarak geleceğe taşır. Bu yüzden sinemanın anlatı dilini, hikaye kurulumunu, biçimsel üsluplarını iyi özümseyebilir hatta yer yer bunları ters yüz de ederek geliştirebilirsek daha geniş izleyici kitlesine de ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

*Bu yazıyı yazmam konusunda beni cesaretlendiren Necla Algan’a çok teşekkür ederim.