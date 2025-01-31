320 milyonluk dev yatırım Ölüdeniz için

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi ile Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarını kapsayan dev yol yatırımını hayata geçirdi. 320 milyonluk bütçeyle gerçekleştirilen proje kapsamında yol çalışmaları başladı.

Çalışmalar kapsamında altyapı çalışmaları olarak 2 bin 200 metre uzunluğunda içme suyu hattı döşenirken, bin 900 metre ana yağmur suyu hattı inşa edilecek.

Üstyapı çalışmalarıyla da 10 bin 225 metrekare perdahlı beton kaldırım ve 15 bin metrekare granit kaplama kaldırım yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından, 12 bin metre bordür döşemesi yapılarak 11 bin metrelik sıcak asfalt yol çalışması tamamlanacak. Ayrıca, yolların güvenliği için 6 bin 500 metre uzunluğunda otokorkuluk montajı gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin 320 Milyon liralık çalışmalarından sonra Fethiye’de yolların daha güvenli, konforlu olması, çevre düzenlemeleriyle de hem yerel halkın ihtiyaçlarını karşılaması hem de turizme katkı sağlaması hedefleniyor.

Ölüdeniz Mahallesi Yol Yapım Sıcak Asfalt Çalışmaları 28 Ocak Salı günü başladı. Çalışmalar boyunca Ölüdeniz’e gidiş, Jandarma Kontrol Noktası’na kadar tek yön olarak sağlanacak; dönüşler ise Kayaköy üzerinden sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Süleyman Soydemir, “Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde 320 Milyon liralık yatırımla hayata geçireceğimiz yolda çalışmalara başladık. Bu kapsamda Oluklu Mevki olarak tabir edilen Patlangıcı Ölüdeniz’e bağlayan 2 bin 600 metrelik yol aksında vatandaşlarımızın ve çalışma alanının güvenliğini sağlamak amacıyla ulaşımı engellemeden tek yön olarak çıkış verdik. Ovacık ve Kayaköy kısmında ise herhangi bir kapatma çalışması yapmıyoruz. Dolayısıyla dönüşler Kayaköy üzerinden Fethiye’ye doğru olacak. Yatırımımızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, güvenli ve keyifli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyoruz” dedi.

HİZMETE DEVAM

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Fethiye ilçemizde hayata geçireceğimiz kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin gereksinimlerine uygun modern alt ve üstyapı çözümlerini de uygulayacağız. Bölgedeki ulaşım kalitesini artırmayı hedefleyen bu yatırımımız hem yerel halka hem de turizme yönelik büyük katkı sağlayacak. 28 Ocak itibariyle çalışmalarımız başladı. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak Fethiye’mize yakışan yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fethiyemize hayırlı olsun. Bu projeyle birlikte, Fethiyemizin turizm potansiyelini desteklemeyi ve ulaşımda yaşanan sorunları çözmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür yol yatırımlarla bölgenin altyapısını güçlendirmeye ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.