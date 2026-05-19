350 kilo altının sırrı

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 5. sırada yer alan İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye 6 Ekim 2025’te operasyon yapılmıştı. Şirketin sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen’in arasında bulunduğu 20 kişi, kamu kurumlarını dolandırmak, suç örgütü kurmak ve yönetmek, kara para aklamak suçlarından tutuklanmıştı. İddiaya göre; ithal edilen altınları, Türkiye’de üretilmiş gibi gösteriyor ve ihracatı yapılmayan ürünler için döviz kazandırdığı hilesi yaparak devlet desteği alıyorlardı.

SERBEST BIRAKILDILAR

543 milyon dolarlık sahte ihracat beyan edildi. Bu yolla devlet 12.5 milyon dolar zarara uğratıldı. Genel Müdür Ayşen Esen kısa süre sonra tahliye oldu. Özcan Halaç da 1 Nisan 2026’da ev hapsi kararıyla bırakıldı. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye yönelik soruşturma tamamlandı ve iddianame yazıldı. Özcan Halaç’ın 121 yıldan 839 yıla kadar hapsi istendi. Eşi Zeynep Başak Halaç da örgüt yöneticisi olmakla suçlandı. Ayrıca kamu kurumlarını dolandırmak ve kara para aklamaktan cezalandırılması istendi.

350 KİLOLUK DETAY

24 Ekim 2025’te yayımlanan haberimizde bu operasyonda bir evdeki kilerde yaklaşık 500 kilo altın bulunduğunu yazmıştık. Bu konudaki sorularımız yanıtsız kalmıştı. İddianameye göre; Özcan Halaç’ın eşi Zeynep Başak Halaç’ın halasının İstanbul Bakırköy Florya’daki villasının kilerinde 350 kilo altın bulundu. 350 kilo altın, 2 milyar 330 milyon TL ediyor. Bu büyük yakalamaya iddianamede çok az dikkat çekiliyor. Oysa kara paranın en büyük delili olabilir.

ŞOFÖRLERE TAŞITMIŞLAR

Soruşturmadaki tespitlere göre; Özcan Halaç gözaltına alındıktan sonra geçmişte İAR A.Ş.’de şoför olarak çalışan Ersin Koç ve Zekai Çabuk, İAR A.Ş.’nin Kuyumcukent’teki deposundan 350 kilo altını alarak bir araca yükledi. Altınları Zeynep Başak Halaç’ın halası Nurten Korkmaz’ın Florya’daki villasına götürdüler ve kilere taşıdılar. Özcan Halaç, Ersin Koç’a AA Kıymetli Madenler, Zekai Çabuk’a ise VM Kıymetli Madenler isimli paravan şirketler açtırmıştı. Ersin Koç ve Zekai Çabuk ifadelerinde, Özcan Halaç gözaltına alındıktan sonra hatırlamadıkları erkek bir şahsın kendilerini telefonla aradığını ve 350 kilo altını taşımalarını istediğini söyledi. “Bu talimatı Zeynep Başak Halaç’ın verip vermediğini bilmiyoruz” dediler.

EMANET ALTINMIŞ

Zeynep Başak Halaç ise 350 kilo altının halasına ait olduğunu savundu. Altınların emaneten kocasında durduğunu, bir zarar gelmemesi için halasının evine götürüldüğünü savundu. Altınlar evinde bulunan Nurten Korkmaz ise “Altınların benim evime taşınması talimatını kimin verdiğini bilmiyorum. İAR şirketinden adını hatırlamadığım bir şahıs arayarak emanetlerimin olduğunu ve bu emanetleri eve bırakacağını söyledi. Sonradan öğrendiğime göre; rahmetli babam sağlığında bu altınları Özcan Halaç’a emanet olarak vermiş. Altınlar babamızdan bana ve ablama kalan mirastır. Suçtan elde edilmemiştir” dedi. Savcılık bu ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirdi. Ailenin ‘Miras’ açıklamasıyla hem suçlamalardan kurtulmayı hem de 2 milyar 360 milyon TL’lik altını geri almayı hedeflediği öne sürüldü. Nurten Korkmaz’ın da onlarca yıl hapsi talep edildi. Şimdilik 350 kiloluk altının sırrı tam olarak çözülemedi.

VURGUN SİSTEMİ

İddianameye göre; vurgun sistemi şöyle işliyordu:

Özcan Halaç liderliğindeki suç örgütü, 2024 yılında devletin cari açığı engellemek ve ihracata teşvik etmek amacıyla yürürlüğe soktuğu desteği suistimal etti. Güvenlik görevlisi, ustabaşı dahil şirketteki çalışanlara 24 şirket kurdurdular. Bu şirketler, Özcan Halaç’a ait Dubai merkezli Fine Fold isimli şirkete ‘Kral Suyu’ denilen ve altın içeren kimyasal sıvıyı ihraç ettiklerini beyan etti. Özcan Halaç’ın Dubai’deki şirketinden Türkiye’ye döviz gönderildi. Ülkeye döviz soktukları gerekçesiyle devletten yüzde 3 destek aldılar. İddianamede toplamda 543 milyon 634 bin dolar ihracat yapmış göründükleri ve 12.5 milyon dolar teşvik aldıkları tespit edildi. Dünyanın en büyük rafinerilerinden birine sahip olan İAR A.Ş.’nin toplam 4 milyar TL’lik mal varlığı görünüyor, sadece 2023 yılında 230 milyar TL’lik net satışı var. Bu kadar büyük bir şirketin 12.5 milyon dolarlık bir vurgun için riske girmesinin bir mantığı olmalı. Perdenin arkasında kalan çok daha büyük bir oyun olduğu, altın ve kara para bağlantılı organizasyonun gölgede kaldığı iddia ediliyor. Nitekim iddianamede örgütün bir taraftan alış diğer taraftan satış yapmış görünerek kara para akladığı öne sürülüyor. İddianamede Dubai merkezli Fine Gold firmasının şişelenmiş renkli suya 600 milyon dolar yani 27 milyar 347 milyon TL ödediği belirtiliyor.

Ancak iddianamede hile ile 12.5 milyon dolar devlet teşviği alındığı belirtilirken devasa kara para ağındaki miktar belirtilmiyor. Şirketin para hareketlerindeki gariplik ise bitmiyor.

MASAK raporuna göre; Özcan Halaç’ın para transferinde 2024’ten itibaren dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu kara para trafiği olarak nitelendirildi. İAR A.Ş.’nin bilanço büyüklüğünün 2023’te 3.7 milyar TL, 2024’te ise 3.9 milyar TL olduğu tespit edildi. Şirketin mal satış tutarlarında düşüş yaşanmasına karşın para transferlerinde büyük artış görüldü. Şirkete toplam para giriş-çıkışı 2023 yılında 718 milyar TL’yken 2024’te 1.7 trilyon TL’ye çıktı. 2025’te ise para giriş çıkış hacmi 2.3 trilyon TL’ye yükseldi. Aslında bu olağanüstü artış kara para trafiğinin boyutu hakkında fikir veriyor.