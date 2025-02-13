4+4+4 değiştirilerek ne amaçlanıyor?

Milli Eğitim Bakanı geçtiğimiz günlerde katıldığı programda eğitim süresinin değiştirilebileceğine yönelik açıklamalar yaptı. Eğitim hakkı ve zorunlu eğitim süresi; Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki çeşitli isimlerin, sermaye gruplarının, tarikat yapılarının, sermaye ve siyasi iktidar yanlısı basın, sendika, vakıf, dernek adı altındaki yapıların uzun dönemdir temel gündemleri arasında yer alıyor.

Siyasi iktidar eğitim alanında ne zaman bir değişikliğe hazırlansa aynı senaryo devreye giriyor. Önce siyasi iktidar yanlısı yapılar, tarikatlar, sermaye grupları raporlar hazırlıyor, basına açıklamalar yapıyor. Sonrasında gelen öneriler, talepler doğrultusunda eğitimde değişikliğe ihtiyaç duyulduğu açıklamaları yapılıyor. Devamında ise öğretmenlere, velilere, öğrencilere rağmen hazırlanılan plan uygulanıyor.

Bakan’ın katıldığı programla eşzamanlı Maarif Platformu, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Medeniyet Üniversitesi ve sanayiciler adıyla sermaye grupları, patronlar “Son 4 yıl zorunlu olmaktan çıkarılmalı” başlığıyla açıklama yaptı.

Kutsal ittifak; sermaye-tarikat yine yan yanaydı. Bu ittifak aynı zamanda 20 Kasım 2024’te “Bir Problem Alanı Olarak Zorunlu Eğitim” adıyla çalıştay gerçekleştirdi ve 28 Kasım’da “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” adıyla çalıştay raporunu açıkladı.

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Yaptıkları basın toplantısı, çalıştay ve rapor ile 4+4+4’ü değiştirerek ne amaçlandığını tek tek itiraf ediyorlar:

*Kamusal, parasız eğitimin devletin masraflarını artırdığını, bütçe için yük olduğu, tüm çocukların en temel hakkı olan eğitimin hak olmaktan çıkarılması gerektiğini söylüyorlar. Trajikomik bir şekilde “teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde okula ne gerek var” diyorlar. Okula hiç gerek yok, yine de olsun deniliyorsa temel eğitim kalsın, ortaöğretim çıkarılsın diyerek akıl dışı cümleler kuruyorlar. Temel vurguları okulun tamamen ortadan kaldırılması. Eğitimin kamusal bir hak olmaktan çıkarılmasını, piyasalaştırılmasını savunuyorlar özetle parası olan eğitime ulaşsın, halkın çocukları için okula, eğitime ne gerek var diye ekliyorlar.

*Açıklamada ve çalıştay sonuçlarında ana vurgu ise sermayenin, patronların ihtiyaçları. Sermayenin erken yaşta ucuz iş gücüne ihtiyacı var, 12 yıllık zorunlu eğitim ucuz iş gücüne engel, lise zorunlu olmaktan çıkarılmalı, lise okuyacak olanlar da üç yıl okumalıdır diyorlar. Çocuk yaşta işçiliği, eğitimi zorunlu olmaktan çıkararak nasıl yaygınlaştırmak gerektiğini anlatıyorlar. Bir buçuk milyonu aşkın çocuk okuldan kopartılırken, onlarca çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybederken yetmez daha çok ve daha küçük yaşta çocuk işçi istiyoruz diyorlar.

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Yeni eğitim-öğretim yılında hayata geçirilen mesleki ve teknik eğitim politika belgesi, dört yeni okul modeli, genç girişimci ahiler projesi eğitim hakkının, okulun çocukların ellerinden alınmasının, çocuk işçiliğinin yaygınlaştırılmasının ön adımlarıydı.

*Her zamanki kadın ve kız çocukları düşmanlığı ile karşımıza çıkıyorlar. Zorunlu eğitimin evlilik yaşını yükselttiğini bu yüzden de kaldırılması gerektiğini açıklıyorlar. Çocuk işçiliğinin artırılmasına ek çocuk yaşta evliliklerin artırılmasını savunuyorlar. Maarif Platformu 19-27 Temmuz 2023’te yaptığı Karma Eğitim Çalıştayı sonrası açıkladıkları raporda karma eğitimin kaldırılması gerektiğini açıklıyordu.

Çocuklarımız yüz yıl önce sahip oldukları haklarını kamusal eğitim hakkını, karma eğitim hakkını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.