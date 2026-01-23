496 kişilik baron listesi

İspanya polisinin 7 Ocak 2026 günü Kanarya Adaları açıklarında yakaladığı 10 ton kokain, Türk baronların Avrupa’daki hakimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Belki daha önemlisi baronların güvenli liman olarak Türkiye’den bu faaliyetlerini yürüttüklerini ortaya koydu. 10 tonluk uyuşturucunun sahibi olduğu iddiasıyla İstanbul’da Çetin Gören ve uyuşturucu trafiğinin önemli isimlerinden Mehmet Murat Buldanlıoğlu gözaltına alındı. Toplam 12 kişi bu operasyonda yakalandı.

SKY-ECC’DEN ÇIKTILAR

Ancak Latin Amerika’dan ve Afganistan’dan Avrupa’ya uzanan uyuşturucu trafiğindeki Türk aktörler onlarla sınırlı değil. Mafyanın şifreli haberleşme sistemi SKY-ECC isimli programın verileri bunu çok net ortaya koymuştu. Avrupa polisinin eline geçen mesaj ve konuşma kayıtlarına göre; Türkiye’de yaşayan 4 bin 500 kişi bu uygulamayı kullanıyordu. Avrupa polisi SKY-ECC’deki kayıtları, Türkiye’ye gönderdi. Bu sayede Ürfi Çetinkaya, Naci Yılmaz-Abdullah Alp Üstün, Mehmet Ünal, Orhan Ünğan, Recep Özyıldız’ın arasında bulunduğu isimlere operasyonlar yapıldı. Ancak 4 bin 500 kişinin büyük kısmının kimliğinin tespit edilememişti.

LİSTEDE BİRLERCE KAYIT VAR

Şimdi yeraltı dünyasında 496 kişinin isminin bulunduğu bir liste dolaşıyor. İddiaya göre; devletin içindeki bazı kirli unsurlar, listeyi suç örgütlerinin liderlerine sızdırdı. Bu listeyi göstererek operasyon yapılacağını söylüyorlar. Operasyonu durdurmak ya da onları kurtarmak için rüşvet istiyorlar. Listenin tepesinde Haluk Şahin Çoruh yer alıyor. SKY-ECC ile 127 sohbeti 211 bin 757 mesajı tespit edilmiş. Hollanda, Almanya, Belçika ve İspanya polisi ile birlikte Haluk Şahin Çoruh’a yönelik soruşturma başlatılmıştı. Şebekenin İstanbul merkezli hareket ettiği belirlenmişti.

ZİNDAŞTİ’NİN ORTAĞI DA LİSTEDE

Baronlar listesinin ikinci sırasında ise Sebahattin Sonğan yer alıyor. 59 sohbeti, 131 bin 279 mesajı belirlendi. 2018 yılında bir ülkenin İstanbul Başkonsolosluğunun diplomatik plakalı araçları ile uyuşturucu kaçakçılığı yapan şebekenin içinde Sebahattin Sonğan da vardı. Listenin üçüncü sırasındaki Deniz Çiftçioğlu’nun ise 230 sohbete katıldığı ve 104 bin 377 mesaj gönderdiği tespit edildi. Dördüncü sırada Türkiye’de yaşayan Leonard Sterkaj var. 237 sohbet ve 103 bin 91 mesajı belirlendi. 5. sıradaki Çapan Bilgiç 45 sohbete katılmış ve 99 bin 970 mesaj göndermiş. 6. Sıradaki Metin Yer ise İranlı uyuşturucu baronunun Hollanda’daki ortağı olarak gündeme gelmişti. Hatta kırmızı bülten ile aranırken Türkiye’de silah ruhsatı aldığı iddia edilmişti. Metin Yer’in 365 sohbeti, 98 bin 719 mesajı var.

OPERASYONLAR YAPILACAK MI?

496 kişilik listede adı daha önce uyuşturucu operasyonlarında gündeme gelen İslam Yakut, Devrim Dereli, Ahmet Münir Güverte, Naci Yılmaz, Rojdi Tekin gibi çok sayıda uyuşturucu kaçakçısı var. Ancak listenin büyük kısmı daha önce deşifre olmamış ve henüz operasyon yapılmamış kişilerden oluşuyor. Bu kişilere operasyon yapılacak mı? SKY ECC’de ele geçirilen verilerle büyük operasyonlar planlanıyor mu? Göreceğiz. Uyuşturucu ile mücadele için bu listedeki isimleri yakalamanın magazin figürlerini gözaltına almaktan çok daha önemli olduğuna şüphe yok.