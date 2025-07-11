5 mahallede, 5 bin haneye ziyaret

BirGün EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı proje kapsamında 6 sosyal hizmet uzmanı ve sosyolog, bugüne kadar 5 mahallede, yaklaşık 5 bin hanenin kapısını çaldı.

Saha ekipleri sokaklara dağılarak ihtiyaç sahibi yurttaşları tespit ediyor. Ekipler kapısını çaldıkları yurttaşlarla birebir sohbet ederek dertlerini dinliyor. Yurttaşların öncelikli ihtiyaçlarının yanında geçim şartlarını ve sosyal yardım alıp almadıkları gibi konuları da tespit eden sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlar, gerekirse bölge sakinleri ve muhtarlardan da bilgi alarak sorunun bir an önce çözümü için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına rapor sunuyor.

Buradaki kayıtlarda yapılan incelemenin ardından ise ihtiyaç sahibi yurttaşlara gerekli destek veriliyor. Sosyal yardım inceleme ekipleri ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesinin Horoz Kart, Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri, doğum yapan anneler, sıcak yemek, beslenme, mama, evlilik, askerlik ve taşınma destekleri gibi sosyal yardım projelerini de anlatarak şartları uyanları sisteme dâhil ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ekonomik zorlukların her geçen gün daha da çok hissedildiğini belirterek bu süreçte sosyal destek projeleriyle vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.