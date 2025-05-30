52. Tarihi Altın Kiraz Festivali

BirGün EGE

Kemalpaşa’da 52. Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali heyecanı başladı. İki gün boyunca sürecek festival, zengin etkinlik programı ve sahne performanslarıyla Kemalpaşalılara unutulmaz anlar yaşatacak. Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 52’ncisi düzenlenecek olan Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, 31 Mayıs - 1 Haziran arasında gerçekleştirilecek. İlçenin en önemli geleneklerinden biri olan festival, bu yıl renkli etkinlik programı ve sahne performanslarıyla Kemalpaşalılarla buluşacak.

Festivalin ilk günü, 31 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da Ritmin Dansçıları gösterisi ile başlayacak. Saat 20.00’de İzBB Çok Sesli Kadınlar Korosu, saat 21.00’de ise İzBB Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. Müzik ve dans dolu ilk gün, Kemalpaşalılara keyifli anlar yaşatacak. 1 Haziran Pazar günü ise saat 18.30’da Atatürk Anıtı’ndan başlayacak olan kortej yürüyüşü ile festivalin ikinci günü başlayacak. Kortej eşliğinde festival alanına (Kemalpaşa Rekreasyon Alanı) geçilecek program kapsamında, saat 19.30’da Kiraz Üreticileri Ödül Töreni düzenlenecek. Saat 20.00’da ise beş farklı ülkenin katılımıyla gerçekleşecek halk dansları gösterisinde kültürel zenginlikler gözler önüne serilecek. Saat 21.00’de DJ performansı ile sahne enerjisi yükselecek.

Festivalin finalinde ise Türk Rock Müziği’nin önde gelen gruplarından Duman, saat 21.30’da sahne alacak. Gençlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser, festivalin en dikkat çeken etkinliği olarak öne çıkıyor.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Kemalpaşalıları festivale davet ettiği açıklamasında şunları söyledi: “Geleneksel olarak düzenlediğimiz Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali, ilçemizin tarımsal gücünü ve kültürel zenginliğini bir arada sunan çok değerli bir organizasyon. Festivalimiz aracılığıyla coğrafi işaretli, ilçemizin sembolü Kemalpaşa Kirazı’nın tanıtımını en iyi şekilde yapıyoruz. Fakat bu sene hasat dönemimiz zirai don olayları dolayısıyla çok verimli geçmiyor. Kemalpaşa Belediyesi olarak kirazın tanıtımı kadar, çiftçimizin mevcut durumunu önemsiyor, gerekli çalışmaları planlıyoruz. Zirai dondan etkilenen çiftçilerimize en kısa sürede gübre ve mazot desteği sağlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi, aileleriyle birlikte bu güzel buluşmaya davet ediyorum.”