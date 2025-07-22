52 yıllık anlaşma neden bitirildi?

Ortadoğu’daki kanlı dönüşümün toz bulutu içerisinde enerji jeopolitiğinde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Irak, Suriye, Türkiye hattında son birkaç günde yaşanan iki önemli gelişme siyasi dizaynın tüm hızıyla sürdüğü bölgede, yalnızca enerji politikaları açısından değil, siyasi denklem ve ittifaklar bakımından da belirleyici rol oynayabilir.

KÜRT PETROLÜ BAĞDAT’A

Irak Bakanlar Kurulu 17 Temmuz’da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) üretilen tüm petrolün Irak’ın devlet petrol şirketi SOMO’ya teslim edilmesi kararını aldı. Teslim edilen her bir varil için 16 dolar avans ödenecek. Bağdat’tan yapılan açıklamada Kürt petrolünden Bağdat’a günlük en az 230 bin varil teslim edilmesi gerektiği ifade edilerek, üretimin artması halinde ek miktarın da SOMO’ya aktarılacağı kaydedildi.

Petrol ihracatının durması halinde, tüm petrol Irak Petrol Bakanlığı’na verilecek. Üretilen 50 bin varillik kısım Erbil’e ayrılacak, bu miktarın üretim ve taşıma maliyeti IKBY hükümeti tarafından karşılanacak. IKBY’nin ihtiyacı halinde, Irak Petrol Bakanlığı, bölgeye günlük en fazla 15 bin varil petrol ürünü sağlayabilecek. Karara göre, IKBY’ye mayıs ayı için 120 milyar dinarlık tahmini ödeme yapılacak.

Ayrıca Irak Federal Mahkemesi kararına uygun şekilde, IKBY memur maaşlarının yerelleştirilmesinin üç ay içinde tamamlanacağı ve Bağdat’ın bölgeye göndereceği ödemelerin de sadece yerelleştirilen maaşlar için geçerli olacağı kaydedildi.

ANKARA ANLAŞMAYI BİTİRDİ

Bu gelişmeden üç gün sonra AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Irak arasında 1973’te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026’da yürürlükten kalkacak. Anlaşma en son 2010 yılında, 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Anlaşma, yıllar içinde çeşitli protokollerle güncellenmiş ve son olarak 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Ankara anlaşmanın iptaline ilişkin hukuken bildirim yapmak durumunda. Taraflar yeni anlaşma istiyorsa müzakere süreci yeniden başlayacak.

İKİ YILDIR SEVKİYAT YOKTU

Irak ile Türkiye arasında iki yılı aşkın süredir boru hattıyla petrol sevkiyatı yapılamıyordu. Uluslararası Ticaret Mahkemesi 2014-2018 yılları arasında Kürt Yönetimi’nin çıkardığı petrolün Bağdat’ın onayı olmadan ihraç edilmesinden ötürü Mart 2023’te Türkiye’yi 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti. Bu karar sonrası Kerkük’ten Ceyhan limanına ulaşan boru hattı hattındaki petrol sevkiyatı Ankara tarafından durdurulmuştu.

Türkiye petrol akışını yeniden başlatmaya hazır olduğunu belirtiyordu ancak bu yöndeki görüşmeler ödeme ve sözleşmelerle ilgili anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girmişti.

NEDEN SONLANDIRDI?

Anlaşmanın neden sonlandırıldığına ilişkin farklı görüşler mevcut. Türkiye’nin Irak’tan petrol akışının tekrar sağlanabilmesi için Bağdat’la yeni bir anlaşma peşinde olduğu kaydedildi. Reuters’a konuşan üst düzey yetkili, boru hattının bölge için son derece stratejik hâline gelme potansiyeli bulunduğunu kaydetti. Bu hattın Türkiye ile Irak arasındaki "Kalkınma Yolu" adı verilen güzergâhı gibi bölgesel projeler için önem arz ettiğini vurguladı.

YENİ ANLAŞMA PEŞİNDE

BirGün’e konuşan işin iç yüzünü bilen bölgede de görev yapmış bir uzmana göre Erbil-Bağdat arasındaki petrol krizinde ikinci tahkim süreci devam ediyor. Ankara ikincisinden de kendisi lehine olumsuz karar çıkma ihtimalini göz önünde bulundurarak ön almaya yönelik bir adım atmış olabilir. Uzmana göre, “Kalkınma Yolu Projesi ilerliyor. Dünya Bankası projeyi desteklemeye hazır. Bu adım belki de bu süreci hızlandırmak, Irak karar mekanizmalarını tahrik etmek istemiş olabilir" diyor.

SOMO TEKELİ KALKACAK MI?

Uzmana göre buradaki kilit soru şu: “SOMO tekeli kalkacak mı, kalkmayacak mı? Bu durumu şöyle açıklıyor: “SOMO meselesinin ekonominin yanında siyasal anlamı da olacak çünkü. Bağdat ile anlaşmanın iptali sonrası IKB’den petrol ithal edilecek mi? Şayet gerçekleşecekse bir takım çevreler, akraba-dost birilerine öncelik mi verilecek. Şayet, IKB’ye ait NOC’den petrolün alınacaksa bu durum Kürt meselesine, Suriye’ye nasıl yansıyacak. Bir taraftan Kürtlerden petrol alıp diğer taraftan Suriye’de özerklik karşıtlığı yapmak birbiriyle çelişecektir.”

YENİ ENERJİ JEOPOLİTİĞİ

Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol ihracatı konusunda varılan yeni anlaşma, uzun süredir kapalı olan Irak-Türkiye boru hattının yeniden devreye alınacağı beklentilerini güçlendirdi.

Irak, Suriye, Türkiye hattındaki enerji jeopolitiğinde gelişmeler birbiriyle ilintili. Erbil ile Bağdat arasındaki petrol krizinin çözülmemesi Ankara’yı yakından ilgilendiriyor. Süregelen anlaşmazlık Türkiye’ye petrol akışını sekteye uğratıyor. ABD’nin de bir süredir Bağdat ve Erbil arasında krizin sonlandırılması için baskı yaptığı ileri sürülüyordu. SDG’nin kontrolündeki bölgelerde Suriye’nin petrolünü işleten ABD açısından da petrol boru hatlarının açık kalması mühim.

Ankara, Irak Kürt petrolünün Akdeniz’e ulaştıracak ana güzergâh olmak için yıllardır çabalıyor. Kerkük-Ceyhan Boru Hattı’nın yeniden aktif şekilde devreye alınması ekonomik olduğu kadar siyasi sonuçlar da üretecektir. Siyasi dizaynın tüm hızıyla sürdüğü bölgede, atılacak her adım, yalnızca enerji politikaları açısından değil, siyasi denklemler ve ittifaklar bakımından da belirleyici rol oynayacak.