61 milyar dolar

Serdar Karcılıoğlu

Geçenlerde Antalya’da beş yıldız bir otelin salonlarında yapılan sektör toplantısında konuşan Turizm Bakanımız turizmimizin rekor üzerine rekor kırdığı istatistikleri bir bir sıraladıktan sonra, “Yılsonu hedefimiz tutuyor 61 milyar dolar turizm gelirine ulaşıyoruz” demiş!

Demiştir! Devlet söylerse doğrudur! Şimdiye kadar Sayın bakanın bu sayılar üzerinden yaptığı coşkuları hep eleştirmiş bu sayıların sahada gerçekleri yansıtmadığını matematik ile anlatmaya çalışmıştık. Şimdi makas değiştiriyoruz!

Tamı tamına 61 Milyar dolar… Az buz bir para değil ki bu, 61 milyar ABD doları yaklaşık 2 trilyon 604 milyar TL ediyor. TÜİK gibi devletimizin göz bebeği bir kurum olan TÜİK’in rakamları bunlar. TÜİK’in her alandaki verilerine her zaman güvendik ve inandık zaten değil mi? Eee o zaman!

Devlet söylerse doğrudur! O halde tabii ki makası değiştireceğiz! Turizm sektörü eğer devletimize bu kadar dolar para getiriyorsa helal olsun… Bu arada yurda giren bu para veya her ne kadar ise yaklaşık üçte ikisi konaklama sektöründe gerçekleşen operasyonlardan elde edilir. Bu da demek oluyor ki girdinin 40 milyar dolarlık kısmını otellerin turizm yatakları kazanmış.

Şimdi gelelim madalyonun arka tarafına…

Yaklaşık 15 milyar dolar banka kredi borcu altında can çekişen sektör, bu arada sadece 2025 yılı eylül ayına kadar; Konaklama vergileri, TGA ajansının ciro payları üzerinden aldığı pay, (Bir sonraki yazımda TGA’yı konuşacağız) Sürdürülebilir turizm belgeleri ve diğer belgelendirmeler falan devletin kasasına yaklaşık 19 Milyar TL para da ödemiş.

İşte şimdi tam da bu noktada, altın yumurtlayan, ancak yumurtadan sonra yoğun bakıma kaldırılan bir sektör… Dedik ya, makas değiştirdik diye! Sorgulamıyoruz… Şimdi talep ediyoruz… Hatta hakkımızı istiyoruz. Çok değil, bu yukarıda zorlamalarla alınan paraları da seve seve verelim ama bunca yatırımlar ile hayat verdiğimiz sektörümüzün ayakta kalması ve devletimize bunca parayı kazandırmak için bu kadar stres, meşakkat, özveri ile çalışarak didinerek mücadele ederek ülkemize kazandırdığımız bu “61 Milyar dolar”ın sadece beşte birini bu kez siz bize veriverseniz.

Hatta bizim elimize de vermeyin, hani şu bankalara olan borçlar var ya onu ödeyiverseniz de şu sektör başının üzerindeki Demokles’in kılıcı stresinden kurtuluverse…