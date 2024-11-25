6284 can simidimiz, uygulayın

BirGün Kadın

6284 No’lu Yasa “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” olarak, 2012 yılında kabul edildi ve şiddet mağduru kadınları, çocukları korumak amaçlandı. Fakat bu yasa gerici ittifakın sürekli hedefinde.

Erdoğan, çarşamba günü yaptığı konuşmasında da kadın cinayetlerini protesto edenleri hedef alarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmadığını iddia etti. Ancak yasanın maddeleri etkin uygulanmamasının yanı sıra kadınların haklarını öğrenmesi noktasında danışmanlık hizmetleri de eksik. 6284 No’lu Yasa ile koruma altına alınan haklarımız şöyle:

• Şiddet mağduru kadınların korunması amacıyla failin mağdura yaklaşmasının engellenmesi gibi tedbirler öngörülür.

• Sığınma evi sağlanır.

• Geçici olarak maddi yardım sağlanabilir.

• Şiddet mağduru kadınlara psikolojik destek sağlanır.

• Hukuki yardım ücretsiz olarak verilir.

• Şiddet mağduru kadınlar, delile gerek kalmadan en hızlı şekilde mahkemeden koruma kararı alabilirler.

• Koruma kararları, şiddet uygulayan kişinin mağdurun evine, işyerine ve sosyal çevresine yaklaşmasını yasaklar.

• Şiddet uygulayan ya da şiddet uygulama ihtimali olan bir kişi eğer silah taşıyorsa silahına el konulur.

• Şiddet mağduru kadının kimlik bilgileri ve adresi gizli tutulur.

• Şiddet uygulayan kişilere elektronik kelepçe takılabilir.