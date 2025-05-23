650 sporcu, basketbol turnuvasında buluştu

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 8. Marmaris Master Cup Basketbol turnuvası başladı. 25 Mayıs’a kadar sürecek olan turnuvaya yurt içi ve yurt dışından 51 takım ve 650 sporcu katılıyor. Turnuva bir zamanlar lig takımlarında ve milli forma giyen basketbolcuları Marmaris’te buluşturuyor.

Almanya, İngiltere, Hırvatistan, Sırbistan, Hollanda, Amerika, Rusya, Litvanya, Yunanistan’dan takımların katıldığı turnuva Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu’nda yapılıyor. 4 gün boyunca saat 9.00 ile 21.00 arasında oynacak heyecan dolu maçlar A klasmanı 18 hakem tarafından yönetiliyor. Turnuvada 90 maç oynanacak. 25 Mayıs’ta oynanacak final maçlarının ardından kupa töreni düzenlenecek.