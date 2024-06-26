68’in ‘Kızıl Danny’sinden Yeni Halk Cephesi’ne destek

Prof. Dr. Ali Arayıcı / Paris

Fransa’da 68 Mayıs’ında yaşanan gençlik hareketinin öğrenci liderlerinden Avrupa-Ekoloji-Yeşillerin (EELV) sembolik bir figürü Daniel Cohn-Bendit, Almanya-Fransa vatandaşı olarak her iki ülkede siyaset yaptı. İlk önce Kızıl Danny ve daha sonrada Yeşil Danny olarak bilindi.

Yeşiller-Çevreciler’in (EELV) Avrupa Parlamentosu eski milletvekili olan Kızıl Danny birkaç yıldır siyasi yaşamdan uzak durmasına rağmen, farklı konularda görüş bildirmeyi ve yorum yapmayı sürdürüyordu.

68 kuşağının önde gelen sembol siyasi figürlerinden Cohn-Bendit, 2017-2022’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Emmanuel Macron’u destekledi. 30 Haziran-7 Temmuz’da yapılacak olan erken genel seçime kısa bir süre kala, çok önemli bir sürpriz yaparak Yeni Halk Cephesi’ni destekleme kararı aldı.

Cohn-Bendit’nin bu kararı, Boyun Eğmeyenler (LFI), Yeşiller-Çevreciler (EELV), Sosyalist Partisi (PS) ve Fransız Komünist Partisi (PCF) gibi ana bileşenlerden oluşan sol partilerin Yeni Halk Cephesi oluşuma açısından dikkat çekici. Bu karar, Halk Cephesi’nin 577 seçim bölgesinde ortak bir program ve tek aday temelinde tarihi bir anlaşmaya imza attığı bir dönemde de önemli.

SORUMSUZCA BİR FESİH

Cohn-Bendit, uzun yıllar desteklediği Macron’un erken genel seçimlerin yapılması kararını ilan etmesinden sadece 5 gün sonra, Ulusal Meclisi feshetme kararını şiddetli bir şekilde eleştirdi. Bu hamleyi, anlamsız ve tamamen bir "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Cohn-Bendit, bu eleştirisini daha da yükselterek "kısa bir süre içinde siyasi manzarayı yeniden yapılandırmasına inanmanın" bir yanılsama olduğunu söyledi. 2023 yılının sonunda, Le Point gazetesine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron’un "iyi düşüncelerine" ve niyetine rağmen; 2017’den beridir, yönetimini ve izlediği politikaları kınadığı izlenimini yansıtıyor. 2023’ten beridir Macron ile kesin bir kopuş yaşayan Cohn-Bendit, fesih kararına atıfta bulunarak bunun bir siyasi intihar olduğunu söyledi. 2017-2022’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sonuna kadar desteklediği cumhurbaşkanı Macron’un "kendisini İsa Peygamber sanıyor" diye ağır eleştirdi.

OYUNU MACRON’UN ADAYINA VERECEK

Cohn-Bendit’e göre, 30 Haziran-7 temmuz tarihlerinde yapılacak olan genel seçimler, en hafif tabirle paradoksal görünüyor. Ulusal düzeyde solun birliğini (Yeni Halk Cephesi) destekleyen 68 kuşağı öğrenci lideri kişisel olarak oyunu Paris’in 7. seçim bölgesinde Macron’un partisinin sol kanadında yer alan Clément Beaune’a vereceğini söyledi.

Bu destek, ilk turda Paris Belediyesi birinci başkan yardımcısı Sosyalist Parti’den (PS) Emmanuel Grégoire ile karşılaşacak olan; eski Ulaştırma Bakanı Beaune tarafından sevinçle karşılandı. 1968 kuşağının eski öğrenci lideri Cohn-Bendit’in, kendisinin sol kanattan olmasına karşın; başkanlık çoğunluğunun bir temsilcisini desteklemesi oldukça dikkat çekici.

Fransa’daki siyasi manzarayı kısa bir süre içinde, yeniden yapılandırılmasına inanmak gerçekten zor diyen Cohn-Bendit, Ulusal Meclisin feshedilmesi üzerine sol partilerin Yeni Halk Cephesi’ni oluşturmasına olan tam desteğini yeniledi.

Yeni Halk Cephesi, sol ve sağ arenada yer alan bazı kesimler tarafından da "çılgın bir proje" olarak algılanıyor. Aynı zamanda, siyasi arenadaki bazı yorumcular BFMTV televizyon kanalında; Yeni Halk Cephesi tarafından ortaya konulan ortak programı ve tek aday üzerinde birleşme olgusunu "çılgınlık" olarak tanımlamaktan da çekinmiyor.

Bu yoruma kısmen de olsa katılan Cohn-Bendit’de, bu bağlamda sol ittifakın sağlamlığı ve güvenilirliği konusunda bazı soru işaretleri olduğunu söylüyor. Bu sav, bir anlamda solun birliğinin sınırlarının kabulü, güvenilir bir alternatifi somutlaştırmaya dair şüpheler olarak görülebilir.

AŞIRI SAĞA KARŞI SOL BİRLİK

Daniel Cohn-Bendit’nin yorumu, son tahlilde ulusal kaygılarla yerel meselelerin çarpıştığı; bu eşi benzeri görülmemiş erken genel seçimin karmaşıklığını ortaya koyuyor. Tabii ki, aşırı sağın yükselişini engellemek, ırkçı ve faşist partilerin iktidar olmak arzusunu durdurmak herkesin kabul etmesi gereken bir durumdur.

Ama, Cohn-Bendit siyasi ve partizan bölünmeleri aşan kişiliklere olan bağlılığı, Yeni Halk Cephesi’nin ortak programının uygulanabilirliği konusundaki çekinceleri olduğu konularını da gizlemiyor. Bu görüşlerini, her yerde ve ortamda dile getirmeye çalışıyor. Kişisel inançlarına ve belirli bir reel politik biçimine göre hareket ediyor gibi görünüyor.

Bu durum, Yeni Halk Cephesi’nin kendi safları dışındaki insanları ikna edebilmesi için, karşılaştığı zorluklar hakkında bir uyarı ve bilgilendirme şeklinde yorumlanabilir. Bu sav, genel seçimlerin kısa bir sürede yapılması nedeniyle doğru sayılabilir. Cohn-Bendit, 2023’ten beridir Macron ile olan kopuşunu "entelektüel bir hayal kırıklığı" olarak yorumluyor.

Bu kopuştan sonra, Cohn-Bendit Sosyalist Parti ve Yeşiller arasında bir ittifakı savundu. 14 Haziran’da BFMTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada "solun birliğini ve Raphaël Glucksmann’ın RN’yi (aşırı sağcı, ırkçı ve faşist parti Ulusal Birleşme Cephesi) engelleme yaklaşımını" desteklediğini söyledi. Bugün ise, her alanda var gücüyle Yeni Halk Cephesi’ni desteklediğini ve sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğini belirtiyor.