69 yıllık salon yıkılıyor

BirGün EGE

Denizli'nin spor tarihinde önemli yere sahip olan 69 yıllık Merkez Kapalı Spor Salonu,, kapsamlı dönüşüm için yıkılıyor. Şehir merkezinde yıllarca sporun kalbinin attığı bu tarihi yapının yerine inşa edilecek modern spor kompleksi için tarihi binanın yıkımına başlandı. 1956’da inşa edilen spor salonunun yıkımı için kepçeyle ilk darbeyi Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu vurdu.

Başkan Çavuşoğlu, şehrin geçmişine saygı göstererek geleceğe yatırım yapacaklarını vurgularken, “1956 yılında yapılan, uzun zamandır da hizmet dışı kalan kapalı spor salonumuzu bugün itibariyle kurumsal hafızayı koruyacak şekilde, gelecek nesillere bırakmak amacıyla tekrar inşa etmek üzere yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün hep beraber ilk kazmayı vuracağız. Amacımız; bu binanın geçmişte sporla uğraşanların nostaljik anılarını yaşatabileceği, aynı zamanda spor yapmaya devam edebilecekleri bir alan oluşturmak. Yapısal anlamda işlevini değiştirmiyoruz; yine kapalı spor salonu olarak hizmet verecek. Bununla birlikte önündeki binayı da daha güzel bir hale getiriyoruz ve burayı tam anlamıyla bir kompleks haline dönüştürüyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, spor salonunun yanı sıra gençler için eğitim ve sosyal yaşam alanlarının da yer alacağı bir kompleks tasarlandığını belirterek, “Kompleksimizin içerisinde üniversite sınavına, liseye, KPSS’ye hazırlanan gençlerimize çalışma alanları; aynı zamanda gençlerin sosyalleşebileceği, spordan faydalanabileceği merkezler yer alacak. Burada amacımız, seçim sürecinde verdiğimiz sözlerden birini daha yerine getirerek, insanların hem spor yapabileceği hem eğitimini sürdürebileceği keyifli bir alan yaratmak. Bunun da ilk adımlarını bugün burada hep birlikte atıyoruz” ifadelerini kullandı.

ZEYREK’İN ADI YAŞAYACAK

Başkan Çavuşoğlu, spor kompleksine geçen günlerde yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’’in adının verileceğini duyurdu. Başkan Çavuşoğlu, “Meclis toplantımızda da ifade etmiştim; burası bizim için bir umut göstergesi, ahlaklı ve namuslu insanların var olabileceğini kanıtlayan bir yer olacak. O yüzden de bu alanın adını 'Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi' koyacağız. Rahmetli başkanımızı Denizli’de yaşatacağız. Biz biliyoruz ki gençlerin umut beslediği, özgürlük, adalet ve eğitim dolu bir geleceğe yürüyebilecekleri bir ülke hayali ancak böyle yerlerle inşa edilir” diye konuştu. Çalışmaların sürecine dair de bilgi veren Başkan Çavuşoğlu, yıkımı bir ay içinde tamamlayıp, eylül ayına kadar temel atmayı, bir sonraki yaza kadar ise tesisin tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.