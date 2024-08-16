7 ayda 157 can dost yuvasına kavuştu

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, çalışmalarına devam ederken bir yandan da sahiplendirme işlemlerini yürütüyor. Şu anda 369 patili dosta ev sahipliği yapan Rehabilitasyon Merkezi’nde yılbaşından bugüne 157 hayvan sıcak yuvaya kavuşturuldu.

Sadece ağustos ayının ilk 10 gününde 12 hayvan sahiplendirildi. Yetkililer vatandaşlara Rehabilitasyon Merkezi’ndeki bakımları ve aşıları yapılmış canları sahiplenme çağrısı yaptı. Görevliler, herkesi yuva arayan köpeklerle tanışmak ve sahiplendirme işlemleri için hafta içi 14.00-16.00 saatleri arasında merkeze davet etti.