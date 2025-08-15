7. Edremit Kitap Fuarı kitapseverleri bekliyor

BirGün EGE

Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen Edremit Kitap Fuarı 18 Ağustos Pazartesi günü Altınkum Fuar Alanı’nda kitapseverlere kapılarını açıyor.

Bu yıl ‘Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap’ temasıyla düzenlenen fuar, zeytin dalının bilgeliğiyle büyüyen bu topraklarda düşüncenin, duygunun ve edebiyatın paylaşıldığı özel bir buluşma noktası olmayı hedefliyor. Bir hafta boyunca sürecek fuarda yazar, şair, gazeteci, akademisyen, yerel yönetici yaklaşık 300 kişi 109 yayınevinde okuyucuları ile buluşacak.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ‘‘Bu fuar, yalnızca kitapların değil; düşüncenin, duygunun ve edebiyatın paylaşıldığı özel bir buluşma olacak’’ dedi. Başkan Ertaş, Sabahattin Ali’nin izini taşıyan kentimizde kitabın gücüyle bir araya geleceklerini belirterek, tüm halkı zeytin ağacının gölgesinde, bilginin ve sanatın ışığında bir araya gelmeye davet etti.

Fuarın bu yılki onur konuğu Sunay Akın olacak. Türkiye’nin seçkin kalemleri, aydınları ve sanatçıları fuarda yer alacak. Paneller, tiyatro oyunları, şiir dinletileri, söyleşiler, çocuklara özel etkinlikler ve imza günleri gibi zengin bir program her akşam farklı bir heyecan yaşatacak.

Fuarın açılış programında, Sunay Akın’ın belgesel gösterimi ve ödül töreni de yapılacak. Kültür, sanat, gündem ve tarihi bir araya getiren 7. Edremit Kitap Fuarı, Altınkum Belediye Fuar alanında 24 Ağustos’a kadar kitapseverleri bekliyor.