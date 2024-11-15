70 yıllık hasret sona erdi: Kesintisiz içme suyu

BirGün EGE

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Marmaris ilçesindeki 6 mahalleye kesintisiz su sağlayacak olan ve 360 milyon lira yatırımla hayata geçirilen ‘Bozburun Yarımadası İçme Suyu Projesi’nin açılış töreni yapıldı.

Bozburun Mahallesi Kapıkkıyı mevkiindeki törenin açılış konuşmasını suya kavuşan Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Taşlıca ve Bayır Mahalleleri adına Bozburun Mahalle Muhtarı Mehmet Bozdemir yaptı. Bozdemir konuşmasında “Bu hayırlı hizmeti bize sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Aras’ın talimatıyla tüm ilçeleri tek tek ele alıp içme ve atıksu konularında gelecek nüfus projeksiyonu ve turizm sezonlarına göre planlamalar yaptıklarını söyleyen MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, “MUSKİ olarak, her ilçemizi gelecek nüfus projeksiyonunu da göz önüne alarak planlıyoruz. Bozburun projesi ile Turunç Mahallesi’ne günlük 2 bin 160 metreküp, Bayır Mahallesi’ne 345 metreküp, Selimiye Mahallesi’ne 1,728 metreküp, Bozburun Mahallesi’ne 1,728 metreküp, Söğüt Mahallesi’ne 691 metreküp, Taşlıca Mahallesi’ne 432 olmak üzere toplamda 7 bin 84 metreküp ilave su sağlıyoruz. Bu bölgelerin günlük toplam su ihtiyacı 2 bin 500 metreküp. Yaptığımız çalışma ile turizm sezonunu ve gelecek nüfus projeksiyonunu da düşünerek günlük 7 bin metreküp ilave su sağlayacak potansiyele ulaştık” dedi.

ALTERNATİF YÖNTEMLER

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kuraklığın Muğla’da etkisini gösterdiğini, bu nedenle başta denizden su arıtma olmak üzere alternatif yöntemler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Başkan Aras, turizm sezonunda 6-7 milyon nüfusa ulaşan Muğla’da susuzluk yaşamamak ve tarımın susuzluktan etkilenmemesi için çalışacaklarına vurgu yaptı. Başkan Aras, “Görevimiz nüfusu 1 milyon olan, turizmle 6-7 milyon nüfusa çıkan Muğla’yı susuz bırakmamak olacak. Çok çalışacağız, para yoksa para bulacağız her türlü kaynağı yaratacağız. Sadece 2024’te 75 kilometre yeni su hattı inşa ettik ama daha çok yapacağız. Su kaynaklarımız azalıyor. Kaynaklar arayacağız. Deniz suyu arıtma öne çıkıyor. Yeraltı sularımız azalıyor. Tarımsal üretim tehlike altında. Suyu planlı kullanmamız, alternatif kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Çünkü tarım biterse yaşam biter” diye konuştu.