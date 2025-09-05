750 bin derslik için acil taze hava uyarısı

BirGün EGE

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, okullardaki havalandırmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Eğitim sürecinde, çocukların geniş zaman geçirdikleri sınıflardaki çevre koşullarının sağlığı, üretkenliği ve akademik performansı olumsuz olarak etkilediği belirtilen açıklamada, “Kötü iç hava kalitesi nedeniyle öğrencilerde hayat boyu sürecek astım gibi kronik rahatsızlıklar da gelişebilmektedir. Fizyolojik olarak gelişme çağında olan çocuklar, kötü iç hava kalitesinden büyüklerden daha çok etkilenmektedir. Tüm dünyada, okullardaki iç çevre kalitesi ile ilgili olarak sağlıklı yaşam ve eğitim alanları yaratılması için pek çok çalışma yapılmaktadır” denildi.

Sınıflarda hem hastalık yapan mikroorganizmalardan hem de sağlığı olumsuz etkileyen uçucu organik bileşiklerden korunmanın önemli aracın mekanik havalandırma sistemleri olduğu uyarısı yapılan açıklamada, “Çok kısıtlı sayıda da olsa bu ülkemizde mekanik havalandırma sistemine sahip okullar bulunmaktadır. Ancak devlet okullarındaki mevcut 750 bin dersliğin hemen hemen hiçbiri bu havalandırma sistemlerine sahip değildir. Havalandırma için uygulanan, pencerelerin ve kapıların açılması yöntemi şüphesiz faydalıdır ama etkin bir çözüm değildir. Bir dersin 40 dakikalık süresi virüsün yayılması için yeterlidir. Pencere ve kapının açılması istenilen havalandırmayı ve tüm öğrencilerin korunmasını sağlamayabilir. Çözüm, temiz havanın kontrollü dağıtımı ve hem enerji hem de filtrasyon verimi yüksek mekanik havalandırmadır” ifadeleri yer aldı.