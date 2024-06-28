78’liler’den çevrecilere destek

BirGün EGE

Muğla‘nın Marmaris ilçesinde, Menteşe ile Deştin arasında kalan ve “bal ormanı” olan bölgeye çimento fabrikası ve hammadde ocakları kurmak isteyen Muğla Çimento’ya karşı mücadele eden yaşam savunucularına Milas 78’lilerden destek geldi.

Yapılan açıklamada, “Deştin Çevre Platformu’nun önder isimleri olan Haluk Özsoy, Av. Nuray Şahbudak, İsmail Şener, Mustafa Tuncaelli, Kadriye Tuncaelli ve Ferah Gümüş’ün yanındayız ve onların mücadelesini destekliyoruz. Çimentocuların iftiraları onları lekeleyemez. Maden uğruna talana izin vermeyeceğiz” denildi.