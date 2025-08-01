79 yıllık bağımsız gazetecilik kalesi

BirGün EGE

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), kuruluşunun 79’uncu ve 9 Eylül Gazetesi’nin 13’üncü yılını Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği görkemli tören ile kutladı. İGC’nin gurur gecesinde, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini buldu. Ayrıca özel gecede İGC Yönetim Kurulu tarafından Ulusal Basın Özgürlüğü Ödülü, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’a verildi.

BİZDEN BİAT BEKLEMEYİN

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin 79 yıldır mesleğin sarsılmaz kalesi olduğunu ifade eden İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Kimi zaman kuşatılmaya çalışılan, fethedemeyince yok edelim diyenlere karşı dik durmak zordur. Üzerine Türk basının varlığını doğrudan etkileyen siyasi iklimi de eklerseniz o zorluk katmerlenir. Ancak İzmir Gazeteciler Cemiyeti her şeye rağmen 79 yıldır ayakta. Çünkü kökleri İzmir’in işgaline karşı dik duran bağımsızlık için yemin etmiş bir anlayışa, Hukuk-u Beşer Gazetesi’nde kalemiyle isyan bayrağını açarak, halkı kurtuluşa teşvik eden bağımsızlık meşalesinin simgesi Hasan Tahsin ve diğer cesur yüreklerin izine dayanıyor” dedi.

Tek amaçları ve kaygılarının hakikati yazmak olduğunun altını çizen Gappi, “Zorlu günlerden geçiyoruz. Ben bu mücadelemizi ‘Hakikat savaşçılarının yılmaz mücadelesi’ olarak tanımlıyorum. Gerçekleri yazanlar, fikirlerini söyleyenler ya kamu gücüyle tehdit ediliyor, gözaltına alınıyor, ev hapsi veriliyor ya da tutuklanıyor. Bugün 18 meslektaşımız hala cezaevinde. İddianamelerin çoğu ortada yok. Kanıt yok. Kim ne derse desin hakikatin bir parçası olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Gerçek gazeteciler olarak, yalan söylemeyeceğiz. Etik ve nitelikli gazeteciliği kalemleri uğruna katledilen tüm meslektaşlarımız için yaşatmak zorundayız. Bizden ‘biat’ değil sadece ‘etik gazetecilik’ bekleyin. 79 yıllık çınarın boynu kimseye eğilmez” diye konuştu.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Fikr-i İsyan Belgeseli’nin çekimlerinin dolu dizgin sürdüğünün müjdesini de veren Başkan Gappi, “İzmir Basın Tarihi Bel geseli’nin ardından çekimlerini sürdürdüğümüz belgeselimiz İzmirli iki meslek çınarımız Yaşar Aksoy ve Türkmen Parlak’ın eserlerine dayanıyor. Sizlerle en kısa sürede buluşturmak istiyoruz” dedi.

YEREL BASIN GÜÇLENMELİ

İGC’nin kente kattığı değerle ve gazetecilik mesleğini icra ederken bıraktığı izlerle çok kıymetli olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise “Basının her türlü baskı ve esaretten uzak şekilde çalışması ve halka haber ulaştırma görevini yerine getirmesi için her zaman yanındayız. İzmir’de yerel basının güçlenmesini de çok kıymetli buluyoruz. Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Bir yandan çevre sorunları, artan suç oranları ve adaletsizlikler içerisindeyiz. Bir ülkede adalet ve hukuk yokluğu kadar özgür basının yokluğu da ülkeye çok büyük zarar verir. Görevini yaparken susturulmak istenen gazeteciler bizim için büyük değerler” ifadelerini kullandı.

Halkın, doğruların sesi olan ve kalemlerinin bedelini canlarıyla ödemiş onlarca gazetecinin hala hafızalarda olduğunun altını çizen Tugay, “Gerçeğin izini sürenlerin onurunu yaşatmak çok kıymetli. Basının özgür olmadığı yerde halk özgür olamaz. Yayın karartma cezalarının olduğu, gözaltların ve tutuklamaların yaşandığı, gazetecilerin suçluymuş gibi gösterildiği bir dönemi yaşıyoruz. Baskıya boyun eğmeyen, cesaretle yazmaya devam eden gazeteciler bizim kahramanlarımız” dedi.

İGC Yönetim Kurulu tarafından Ulusal Basın Özgürlüğü Ödülü’ne layık görülen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da, “Bu ödülü basın özgürlüğünü, gazeteciliği savunmak adına bir tutum ödülü olarak alıyorum. Bu ödüle layık olmaktan, Hasan Tahsin adına ödül alıyor olmaktan büyük onur duydum. İGC Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Basın özgürlüğü endeksinde sürekli geriliyoruz. Son 6 ayda tutuklanan gazeteci sayısı 20’ye yükseldi. Bu dönemin gazetecileri zorlu sınavlardan geçiyor. Özgürce nefes aldığımız, halkın duyulmaya başlandığı günler geldiğinde Halk TV yayıncılığının ve gazeteciliğinin özel bir merceğe tutulacağından eminim. Tarihe tanıklık ederken kendi kişisel gazetecilik tarihimizi de yazıyoruz. Tarihin doğru tarafında durmaya çalışıyoruz. ‘Hasan Tahsin mi Ali Kemal mi olacağız?’ Bu bilinçle gazetecilik yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.